Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

3 . भगवान दिवाली पूजा अनुष्ठान

• देव दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें. फिर पूजा स्थल की सफाई करें.

• सबसे पहले भगवान शिव या शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें. फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के पुष्प, गाय का दूध, शहद, फल, नैवेद्य, धूप आदि अर्पित करें.

• उस समय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. शिव चालीसा का पाठ करें. देव दिवाली की कथा सुनें, जिसमें भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हैं, जिसके कारण वे भगवान त्रिपुरारी कहलाते हैं.

• अब गाय के घी या कपूर के दीपक से भगवान शिव की आरती करें. आज भगवान भोलेनाथ के लिए 8 या 12 मुखी दीपक जलाएँ.

• देव दिवाली पर अपने घर में 5, 7, 11, 51 या 101 मिट्टी के दीपक जलाएँ. उनमें सरसों या तिल का तेल डालें.

