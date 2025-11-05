Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 05, 2025, 07:48 AM IST
1.5 अद्भुत संयोगों में देव दिवाली
आज, 5 नवंबर को, 5 अद्भुत संयोगों में देव दिवाली मनाई जा रही है. देव दिवाली के अवसर पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घरों, मंदिरों और गंगा तटों पर दीप जलाए जाते हैं. इस वर्ष देव दिवाली पर 5 अद्भुत संयोग बने हैं. इस दिन घर में देव दिवाली मनाने के लिए कुछ खास जगहों पर दीप जलाना शुभ और फलदायी होता है. आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, संयोग, पूजा विधि और कितने दीपक जलाने चाहिए?
2.दिवाली के लिए शुभ मुहूर्त
देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है. कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: मंगलवार, 4 नवंबर, रात 10:36 बजे. कार्तिक पूर्णिमा तिथि का समापन: आज, 5 नवंबर, बुधवार, शाम 6:48 बजे से ब्रह्म मुहूर्त: आज प्रातः 04:52 बजे से 05:44 बजे तक होगी. देव दिवाली पर दीपक जलाने का शुभ समय: शाम 5:15 बजे से 7:50 बजे तक है.
3.भगवान दिवाली पूजा अनुष्ठान
• देव दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें. फिर पूजा स्थल की सफाई करें.
• सबसे पहले भगवान शिव या शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें. फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के पुष्प, गाय का दूध, शहद, फल, नैवेद्य, धूप आदि अर्पित करें.
• उस समय ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. शिव चालीसा का पाठ करें. देव दिवाली की कथा सुनें, जिसमें भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हैं, जिसके कारण वे भगवान त्रिपुरारी कहलाते हैं.
• अब गाय के घी या कपूर के दीपक से भगवान शिव की आरती करें. आज भगवान भोलेनाथ के लिए 8 या 12 मुखी दीपक जलाएँ.
• देव दिवाली पर अपने घर में 5, 7, 11, 51 या 101 मिट्टी के दीपक जलाएँ. उनमें सरसों या तिल का तेल डालें.
4.दीपक जलाने का मंत्र
आपको अच्छा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि मिले. शत्रु की बुद्धि नष्ट हो, दीप प्रकाशित हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ. दीपक परम ब्रह्म का प्रकाश है, दीपक प्रकाश का प्रकाश है. मैं संध्या के दीपक को प्रणाम करता हूँ, मैं दीपक के पापों को प्रणाम करता हूँ.
5.दिवाली पर घर में कितने दीपक जलाने चाहिए?
• देव दिवाली पर नवग्रहों के लिए 9 दीपक जलाना शुभ होता है.
• भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, प्रथम पूज्य भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी एक-एक दीपक जलाना चाहिए.
• तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
• यदि आपके घर में शमी का पौधा है तो वहां तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
• घर के मुख्य द्वार पर दो दीपक रखें. आँगन में रंगोली बनाकर उस पर भी दीपक रखें.
• अपने रसोईघर में भी एक दीपक जलाएँ. माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी.
• घर के बाहर पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जलाएं.
6.यहां भी जलाएं दीये
• आप अपने पूर्वजों के लिए भी दीपक जला सकते हैं.
• घर के हर कमरे के दरवाजे के पास एक दीपक रखें.
• यदि आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो वहां भी दीपक जलाएं.
• यदि कोई नदी हो तो आप उस स्थान पर भी दीपक जला सकते हैं.
7.काशी में देव दिवाली
आज देव दिवाली पर काशी में विशेष उत्सव मनाया जाता है. शाम को गंगा तटों को दीपों से सजाया जाता है. सभी मंदिर भी दीपों से जगमगा उठते हैं. मान्यताओं के अनुसार, आज शाम सभी देवी-देवता काशी में दिवाली मनाते हैं. जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तब सभी देवी-देवता काशी आए थे और दिवाली मनाई थी.
