HomePhotos

धर्म

Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 

आज आपको उन जन्मतिथियों पर जन्मे लोंगों की खूबी बताएंगे जो सूरत से ज्यादा बातों से लोगों को रीझ लेते हैं. इनकी शब्दों में वो जादू होता है कि ये अपनी बात मनवा ही लेते हैं. लेकिन सावधान सामने वाले को इनसे रहना होता है क्योंकि ये कई बार गलत बातों में भी फंसा सकेते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 06, 2026, 09:36 AM IST

1.बातों को शहंशाह होते हैं ये इन जन्मतिथियों वाले

बातों को शहंशाह होते हैं ये इन जन्मतिथियों वाले
1

बहुत से लोग अपनी सूरत तो कुछ अपनी शब्दों के बल पर बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं. ये जरूरी नहीं कि हर जंग खूबसूरती से जीती जाए लेकिन ये तय है कि हर जंग बातों से जीती जा सकती है. कुछ तारीखों पर जन्मे लोग जन्मजात बातों के शहंशाह कहे जाते हैं. इनके अंदर बात करने या बात मनवाने का गजब का मद्दा होता है. 
 

Advertisement

2.कई बार ये अपनी बातों के बल पर पाते हैं ऊंचे पद

कई बार ये अपनी बातों के बल पर पाते हैं ऊंचे पद
2

ये सच है कि कुछ लोग बातों के बल अच्छी नौकरी, पोस्ट या ऊंचे पद तक पा जाते हैं जो ज्यादा प्रतिभाशाली लोग नहीं पा पाते. भले ही कुछ लोग काम या दिमगा से तेज होते हैं लेकिन बातों में वो कमजोर होते हैं या उनकी बातों में आकर्षण नहीं होता है जबकि कुछ लोगों के हर शब्द में अकर्षण होता है और ये बातों ही बातों में लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं. 
 

3.शब्दों के आकर्षण से किसी को भी मोहित कर लेते हैं

शब्दों के आकर्षण से किसी को भी मोहित कर लेते हैं
3

अंक ज्योतिष में कुछ खास तारीखों पर जन्मे लोगों को एक्स्ट्रॉ ऑर्डनरी माना जाता है. वह किसी भी चीज में हो सकता है. यहां बात आज उन लोगों की करेंगे जिनका किसी पर  गहरा प्रभाव डालती है. कुछ विशेष तिथियों पर जन्म लेने वाले लोग वाक्पटुता में अद्वितीय होते हैं. उनमें शब्दों के आकर्षण से किसी को भी मोहित करने या राजी करने की जन्मजात क्षमता होती है. आइए जानते हैं ऐसी ही प्रभावशाली हस्तियों से जुड़ी तिथियों के बारे में.
 

4.बुध का प्रभाव - संख्या 5 (तिथियां: 5, 14, 23)

बुध का प्रभाव - संख्या 5 (तिथियां: 5, 14, 23)
4

किसी भी महीने की 5वीं, 14वीं या 23वीं तारीख को जन्मे लोग बुध ग्रह के प्रभाव में होते हैं. बुध बुद्धि और संचार का ग्रह है. इन तारीखों पर जन्मे लोग बहुत तेज़ी से सोचते हैं और उससे भी तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं. वे किसी भी कठिन विषय को हास्य का पुट देते हुए सरल भाषा में समझाने में माहिर होते हैं. उनके संवाद कौशल इतने प्रभावी होते हैं कि वे कुछ ही मिनटों में अजनबियों को भी अपना करीबी महसूस करा सकते हैं. वे विपणन, बिक्री और प्रस्तुति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं.
 

5.बृहस्पति की कृपा - संख्या 3 (तिथियां: 3, 12, 30)

बृहस्पति की कृपा - संख्या 3 (तिथियां: 3, 12, 30)
5

किसी भी महीने की 3, 12 या 30 तारीख को जन्मे लोग अंक 3 से प्रभावित होते हैं. उन पर ज्ञान के देवता बृहस्पति का शासन होता है. उनके हर शब्द में अर्थ और गंभीरता होती है. उन्हें 'सलाहकारों की पीढ़ी' कहा जा सकता है. उनके ज्ञानवर्धक शब्द श्रोताओं का सम्मान अर्जित करते हैं. वे कहानियां सुनाने और लोगों को प्रेरित करने में माहिर होते हैं. इसलिए वे शिक्षक, लेखक और प्रेरक वक्ता के रूप में सफल होते हैं.
 

6.शुक्र ग्रह का आकर्षण - संख्या 6 (तिथियां: 6, 15, 24)

शुक्र ग्रह का आकर्षण - संख्या 6 (तिथियां: 6, 15, 24)
6

6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग शुक्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं. उनकी वाणी में एक विशेष प्रकार की मधुरता और आकर्षण होता है. उनकी आवाज चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींचती है. वे प्रेम से लोगों को मनाना जानते हैं. उनमें समाज में सबको एकजुट करने और विवादित मुद्दों को सौम्यता से सुलझाने का गुण होता है. उनकी वाणी का जादू कला, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों में खूब फल देता है.
 

7.खूब मिलती हैं इन्हें लोकप्रियता

खूब मिलती हैं इन्हें लोकप्रियता
7

अंकशास्त्र के अनुसार इन विशेष तिथियों पर जन्म लेने वाले लोग अपनी वाक्पटुता से कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं. ज्योतिष विश्लेषण के अनुसार, उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक आकर्षण उन्हें सार्वजनिक जीवन में शीघ्र सफलता और लोकप्रियता दिलाता है.
 

8. समाज में होता है बहुत मान-सम्मान

समाज में होता है बहुत मान-सम्मान
8

संख्याशास्त्र का यह विश्लेषण सिद्ध करता है कि संचार केवल भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर मौजूद ग्रहों की ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति है. इन तिथियों पर जन्म लेने वाले लोग यदि अपनी वाणी का सकारात्मक उपयोग करें तो समाज में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं और इनका मान-सम्मान भी खूब होता है.
 

9.इन लोगों से रहना चाहिए सावधान भी

इन लोगों से रहना चाहिए सावधान भी
9

ये लोग बातों के राजा होते हैं और ये अपनी बातों में उलझा कर किसी से कुछ भी मनवाने की क्षमता भी रखते हैं ऐसे में अगर ये गलत सोच वाले हों तो सामने वाले को फंसा कर कुछ भी करवा सकते हैं. इसलिए ऐसे लोगों से बात करते हुए या इंप्रेस होते हुए थोड़ी सावधानी भी रखनी जरूरी होती है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

