Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 

4 . बुध का प्रभाव - संख्या 5 (तिथियां: 5, 14, 23)

किसी भी महीने की 5वीं, 14वीं या 23वीं तारीख को जन्मे लोग बुध ग्रह के प्रभाव में होते हैं. बुध बुद्धि और संचार का ग्रह है. इन तारीखों पर जन्मे लोग बहुत तेज़ी से सोचते हैं और उससे भी तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं. वे किसी भी कठिन विषय को हास्य का पुट देते हुए सरल भाषा में समझाने में माहिर होते हैं. उनके संवाद कौशल इतने प्रभावी होते हैं कि वे कुछ ही मिनटों में अजनबियों को भी अपना करीबी महसूस करा सकते हैं. वे विपणन, बिक्री और प्रस्तुति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं.

