Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 24, 2025, 07:36 AM IST
1.पकी जन्मतिथि के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा ?
वर्ष 2025 का 12वां महीना दिसंबर खत्म होने जा रहा है और सभी के मन में ये सवाल होता है कि नया साल उनके लिए कैसा होगा? अंक ज्योतिष के अनुसार , 2026 का साल कुछ खास जन्मतिथियों वाले लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है , जबकि अन्य लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है. क्योंकि नया साल इनका आत्मविश्वास हिलाकर रख सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप आपकी जन्मतिथि के आधार पर 2026 का साल कैसा रहेगा पहले ही जान लें ? .
2.जन्मतिथि से मूलांक कैसे निकालें ?
अंकशास्त्र के अनुसार , वर्ष 2026 आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है. अंकशास्त्र राशिफल के अनुसार, 2026 के अंकों को जोड़ने पर ( 2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1 ) मूल संख्या 1 आती है. यह सूर्य की संख्या है . यह नई शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है. आपकी जन्मतिथि के अनुसार वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ?
3.मूलांक1 ( जन्म तिथि - 1 , 10, 19 , 28 )
इस साल मलांक 1 वाले लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी. अहंकार से बचें. करियर में पदोन्नति की संभावना है. आय स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्चों से बचें. प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा , लेकिन कभी-कभी थकान महसूस हो सकती है.
4.मूलांक 2 ( जन्म तिथि - 2 , 11 , 20 , 29 )
अंक 2 वाले लोग 2026 में बहुत संवेदनशील रहेंगे. कभी-कभी मनोदशा में उतार-चढ़ाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहेंगे. करियर स्थिर रहेगा. व्यापार में प्रगति होगी. आय में समय के साथ वृद्धि होगी. अविवाहित लोगों को जीवनसाथी मिल सकता है. परिवार में सुख रहेगा. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें .
5.मूलांक 3 ( जन्म तिथि - 3 , 12 , 21 , 30 )
मूलांक 3 के जातकों को 2026 में तरक्की मिलेगी . करियर के नए अवसर मिलेंगे. आप दूसरों को प्रेरित करेंगे. आप नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं. अहंकार टकराव का कारण बन सकता है. विनम्र रहें. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी. आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यात्रा खर्च में काफी वृद्धि हो सकती है. यह वर्ष उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए शुभ है. आपका प्रेम जीवन खुशियों से भरा रहेगा. अपने साथी की बात ध्यान से सुनें , उन्हें नजरअंदाज न करें. आपका स्वास्थ्य कभी-कभी चिंताजनक हो सकता है.
6.मूलांक 4 ( जन्म तिथि - 4 , 13 , 22 , 31 )
जिनके कुंडली का मूलांक अंक 4 है , उनके लिए वर्ष 2026 चुनौतियां और सफलताएं दोनों लेकर आएगा. आपको समय-समय पर अचानक बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होंगे. अनुशासन और धैर्य बनाए रखें. आपके करियर में अचानक बदलाव आएंगे . व्यापार जोखिम भरा है , लेकिन सही निर्णय लेने से लाभ मिलेगा. खर्चे आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं , इसलिए बचत करते रहें. आपके प्रेम जीवन में भी उतार-चढ़ाव आएंगे. अपने साथी से कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें. इससे तनाव पैदा हो सकता है.
7.मूलांक संख्या 5 ( जन्म तिथि - 5 , 14 , 23 )
जिनका मूलांक अंक 5 है , उनके लिए 2026 रोमांच से भरा वर्ष होगा. आप अपने लक्ष्यों को भी शीघ्रता से प्राप्त करेंगे. लचीलापन आपको नए अवसर खोजने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा. नौकरी में बदलाव की संभावना है. कार्यालय में गपशप से बचें. बचत करते रहें. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे. संवाद बनाए रखें. पौष्टिक आहार लें .
8.मूलांक 6 ( जन्म तिथि - 6 , 15 , 24 )
जिनके जातकों का मूलांक अंक 6 है , उनके लिए वर्ष 2026 में महत्वपूर्ण प्रगति होगी, प्रियजनों से प्यार मिलेगा और नेतृत्व की भूमिकाओं के माध्यम से पहचान प्राप्त होगी . सुख बना रहेगा . व्यक्तिगत जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. आपका करियर शानदार रहेगा . आय और व्यय दोनों में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम और मजबूत होगा. मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन न करें. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा.
9.मूलांक 7 ( जन्म तिथि - 7 , 16 , 25 )
जिनके मूलांक अंक 7 हैं, उनके लिए वर्ष 2026 आत्म-मंथन के अवसर लेकर आएगा . आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा. रिश्ते अच्छे बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल है . व्यापार की शुरुआत धीमी होगी, लेकिन समय के साथ गति पकड़ेगा. अप्रत्याशित आय की संभावना है. जोखिम भरे निवेश से बचें. प्रेम संबंधों में दूरियां न आने दें . मतभेद भुलाकर संवाद करें. सकारात्मक रहें और पर्याप्त नींद लें , अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
10.मूलांक 8 ( जन्म तिथि – 8 , 17 , 26 )
जिनका मूलांक अंक 8 है , उनके लिए वर्ष 2026 कड़ी मेहनत का फल लेकर आएगा. यदि आप अनुशासित और धैर्यवान बने रहेंगे , तो आपको बड़ी सफलता और सम्मान प्राप्त होगा. आय में भी वृद्धि होगी. आपको पदोन्नति मिल सकती है , आपका व्यवसाय बढ़ेगा. लोग आपके काम की सराहना करेंगे. दीर्घकालिक निवेश लाभदायक साबित होंगे . आपके निजी जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. प्रेम जीवन में हठधर्मिता से बचें. अविवाहितों को जीवनसाथी मिल सकता है. तनाव और थकान चिंता का विषय हो सकते हैं.
11.मूलांक 9 ( जन्म तिथि - 9 , 18 , 27 )
अंक 9 वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 साहस और ऊर्जा से भरपूर रहेगा. हालांकि, क्रोध और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. आपको अपने काम में सफलता मिलेगी. नए अवसर प्राप्त होंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रिश्तों में सम्मान बनाए रखें. सभी का आदर करें, चाहे वे बड़े हों या छोटे. अविवाहितों को मजबूत व्यक्तित्व वाला साथी मिल सकता है . यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाएंगे, तो आपको तनाव और दुख का सामना करना पड़ सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
