Shardiya Navratri: 9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक

शारदीय नवरात्रि में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इसलिए देवी की पूजा में किन-किन चीजों की जरूरत होगी और कलश स्थापना का सटीक मुहूर्त क्या है ये पहले से पता होना जरूरी है. चलिए जानें नवरात्रि में देवी पूजा, श्रृंगार और कलश से जुड़ी सभी जानकारी.

ऋतु सिंह | Sep 13, 2025, 10:17 AM IST

1.आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को नवरात्रि का आरंभ होता है

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को नवरात्रि का आरंभ होता है
शरद नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है. इस दौरान भक्त पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके माता रानी की पूजा करते हैं. इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है. इस दौरान माता के नौ रूपों की पूजा करना शुभ माना जाता है. भक्तजन विधि-विधान से दुर्गा की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं.  

2.शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का महत्व

शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का महत्व
शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से भक्त सभी भय से मुक्त हो जाता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है (Shardiya navratri 2025) और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है.     
 

3.नवरात्रि  तिथि और समय

नवरात्रि  तिथि और समय
अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि 22 सितंबर को सुबह 01:23 बजे शुरू होगी और अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर को सुबह 2:55 बजे समाप्त हो जाएगी.
 

4.शारदीय नवरात्रि 2025 घटस्थापना मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि 2025 घटस्थापना मुहूर्त
22 सितंबर को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 बजे से 8:06 बजे तक है. इस दौरान किसी भी समय घटस्थापना और देवी दुर्गा की पूजा करें. शुभ मुहूर्त सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक है. 
 

5.घटस्थापना सामग्री 

घटस्थापना सामग्री 
एक मिट्टी का ढक्कन और कलश, मिट्टी, साफ जटाओं वाला नारियल, आम या अशोक के पत्ते, कलश के ऊपर रखने के लिए नया लाल कपड़ा, अखंड ज्योति के लिए दीपक और रुई की बत्ती, मौली (कलावा), सिंदूर, रोली,अक्षत (चावल). 
 

6.माता की पूजा सामग्री 

माता की पूजा सामग्री 
माता की तस्वीर या मूर्ति, कुंकुम, हल्दी की गांठ, चंदन, लौंग और इलायची, सुपारी, बताशे या मिसरी, कपूर, धूप और अगरबत्ती, फूल और फूलों की माला, फल और मिठाई, गंगाजल.
 

7.देवी के श्रृंगार सामग्री 

देवी के श्रृंगार सामग्री 
लाल रंग का वस्त्र और लाल चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान (जैसे बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, काजल, महावर, लिपस्टिक)
अन्य जरूरी सामग्री, चौकी और उसके लिए साफ लाल कपड़ा, पान के पत्ते और पान का बीड़ा, दुर्गा सप्तशती किताब, शहद, घी, गुड़, दूध, सिक्का, हवन सामग्री, आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा.
 

8.ऐसे करें देवी दुर्गा को प्रसन्न

ऐसे करें देवी दुर्गा को प्रसन्न
अगर आप शरद नवरात्रि में देवी दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय को करने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्त को धन-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. साथ ही, वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है.
 

9.दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आएंगी दूर

दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आएंगी दूर
अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

