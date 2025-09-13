Shardiya Navratri: 9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक

1 . आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को नवरात्रि का आरंभ होता है

शरद नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है. इस दौरान भक्त पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके माता रानी की पूजा करते हैं. इससे शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है. इस दौरान माता के नौ रूपों की पूजा करना शुभ माना जाता है. भक्तजन विधि-विधान से दुर्गा की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं.