Numerology: मोबाइल में ये एक नंबर रीपीट हो रहा है? तो हर कदम पर अटकेगा काम, सक्सेस और पैसा हाथ आकर फिसल जाएंगे

6 . क्या इसका कोई समाधान है?

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न्यूमेरोलॉजी में संतुलन को सबसे जरूरी माना जाता है. 7 की अधिकता को बैलेंस करने के लिए 1 (निर्णय), 3 (एक्सप्रेशन) या 5 (एक्शन) जैसे अंकों को जोड़ने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही, छोटे-छोटे फैसले जल्दी लेने और उन पर भरोसा रखने की आदत भी इस प्रभाव को कम कर सकती है. या आप नंबर चेंज कर सकते हैं. मोबाइल नंबर में बार-बार 7 का आना यह संकेत दे सकता है कि आपकी सोच गहरी है, लेकिन एक्शन में देरी हो रही है. अगर आप समय पर फैसले लेना सीख लें, तो यही “रुकावट” आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. Photo Credit: AI