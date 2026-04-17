Numerology: मोबाइल में ये एक नंबर रीपीट हो रहा है? तो हर कदम पर अटकेगा काम, सक्सेस और पैसा हाथ आकर फिसल जाएंगे

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 07:58 PM IST
1. इस अंक को रहस्य, सोच और देरी का संकेत माना जाता है
क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता? या काम बनते-बनते अचानक से बिगड़ जात है? या सफलता और पैसा हाथ तो आता है लेकिन रुकता नहीं तो एक खास अंक मोबाइल में बार-बार आना इसकी वजह हो सकता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार इसकी एक वजह आपके मोबाइल नंबर में बार-बार आने इस अंक को रहस्य, सोच और देरी का संकेत माना जाता है. Photo Credit: AI
2. ये अंक अगर मोबाइल में रीपीट हो रहा है तो...
अंक ज्योतिष में 7 को एक आध्यात्मिक और विश्लेषणात्मक अंक माना जाता है. यह व्यक्ति को गहराई से सोचने, हर चीज को समझने और परखने की आदत देता है, लेकिन यही आदत कई बार ओवरथिंकिंग में बदल जाती है. नतीजा यह होता है कि फैसले लेने में देर होती है और मौके हाथ से निकल सकते हैं. अगर मोबाइल में कई बार 7 आता है या 77 या 777 टाइप का नंबर है तो आपकी सक्सेस में रुकावट का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है. Photo Credit: AI
3.क्यों आती है काम में रुकावट और परेशानी
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 7 की ऊर्जा सीधी नहीं होती, बल्कि घुमावदार होती है. यानी व्यक्ति सीधे रास्ते पर चलने के बजाय हर पहलू को जांचता-परखता रहता है.इस वजह से छोटे-छोटे काम भी लंबा समय लेने लगते हैं. कई बार सही समय पर एक्शन न लेने की वजह से काम अधूरे रह जाते हैं या बार-बार रुकते हैं. Photo Credit: AI
4.आम लोगों की लाइफ पर इसका असर
ऐसे नंबर वाले लोग अक्सर कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक काम रुक गया. करियर में देरी, बिजनेस में अनिश्चितता या रिश्तों में कन्फ्यूजन-ये कुछ आम प्रभाव हो सकते हैं. मनचाही चीज इसलिए नहीं मिल पाती, क्योंकि फैसला लेने और उस पर टिके रहने में कठिनाई होती है.Photo Credit: AI
5. ‘परफेक्शन’ ही बन जाता है रुकावट*
एक दिलचस्प पहलू यह है कि 7 वाले लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं. वे तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक उन्हें पूरी तरह संतुष्टि न हो, लेकिन आज की तेज लाइफ में “परफेक्ट टाइम” का इंतजार कई मौके छीन सकता है. यानी रुकावट बाहर से कम और अंदर की सोच से ज्यादा बनती है. Photo Credit: AI
6. क्या इसका कोई समाधान है?
न्यूमेरोलॉजी में संतुलन को सबसे जरूरी माना जाता है. 7 की अधिकता को बैलेंस करने के लिए 1 (निर्णय), 3 (एक्सप्रेशन) या 5 (एक्शन) जैसे अंकों को जोड़ने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही, छोटे-छोटे फैसले जल्दी लेने और उन पर भरोसा रखने की आदत भी इस प्रभाव को कम कर सकती है. या आप नंबर चेंज कर सकते हैं. मोबाइल नंबर में बार-बार 7 का आना यह संकेत दे सकता है कि आपकी सोच गहरी है, लेकिन एक्शन में देरी हो रही है. अगर आप समय पर फैसले लेना सीख लें, तो यही “रुकावट” आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. Photo Credit: AI