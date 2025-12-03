White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

TMC विधायक हुमायूं कबीर का एक और विवादित बयान, कहा- हिंदुओं की पूजा के लिए सरकार सुरक्षा देती है, मुस्लिमों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती | कांग्रेस हिंदू धर्म से नफरत करती है-BJP | बीजेपी ने रेणुका चौधरी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कुत्ते का नाटकीय प्रस्तुतीकरण शर्मनाक, कांग्रेस संसद की गरिमा खत्म कर रही, उसकी सोच सनातन विरोधी
ऋतु सिंह | Dec 03, 2025, 12:28 PM IST
1.सफेद बालों को नेचुरली सिर्फ एक ही अप्लीकेशन में काला कर सकते हैं
अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आपको इस बात की चिंता बिलकुल नहीं करनी चाहिए कि अब आपको इन्हें काला करने के लिए कैमिकल हेयर डाई या कलर यूज करना होगा. आप अपने इन सफेद बालों को नेचुरली सिर्फ एक ही अप्लीकेशन में न केवल ब्लैकिश-ब्राउन कलर दे सकते हैं बल्कि बालों का सफेद होना भी रोक सकते हैं. ये हर्बल हेयर डाई आपके बालों को पर्मानेंटली काला बना सकते हैं.
2.30 से 35 रुपये में बना सकते हैं ये हर्बल डाई
सफेद बाल काला करने का सबसे आसान तरीका भी यहां आपको बताएंगे और वो भी लो कॉस्ट. मात्र 30 से 35 रूपये में आप अपने सफेद बालों को ब्लैकिश-ब्राउन रंग दे सकते हैं वो भी परमानेंटली. अगली बार से जब बाल जड़ से सफेद दिखें तो केवल रूट टचअप की ही जरूरत होगी. वह भी करीब 20 से 25 दिन बाद.
3.ऐसा कलर पाने के लिए कैसे बनाए हेयर डाई
अगर आपको फोटो में दिए ऐसा ही कलर बालों को देना है तो आप सबसे पहले अपने सफेद बालों को जितना हो सके मेहंदी लगाकर लाल कर लें. उसके बाद आपको डाई कैसे बनाना है नीचे पूरी प्रॉसेसिंग दे रहे हैं.
4.कैसे बनाएं केश काला डाई
सबसे पहले आप इंडिगो पाउडर आपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले और उसमें चुटकी भर नमक मिला लें. अब इसमें इंडिगो का आधा मेहंदी पाउडर मिक्स कर लें. हल्के गुनगुने पानी में इसे घोल कर बालों पर करीब 45 मिनट के लिए लगा कर रखें फिर सादे पानी से धो दें. बाल काले हो चुके होंगें.
5.बरगंडी या चॉकलेट रंग देना है तो
अगर बालों को देना है बरगंडी रंग तो आप इस इंडिगो के घोल में चुकंदर का रस भी मिला लें. बस इसे मिक्स कर बालों में लगाएं. बाल बरगंडी हो जाएंगे. अगर डार्क चॉकलेट रंग देना है तो इसमें कॉफी और दालचीनी का पाउडर मिक्स कर दें. बाल डार्क चॉकलेटी हो जाएंगे.
6.इस बात कर रखे ध्यान
ठंड के मौसम में इसे पेस्ट को लगाते हुए बालों को किसी पॉलीथिन से जरूर ढक लें इससे कलर भी बढ़िया चढ़ेगा और ठंडक भी महसूस नहीं होगी. लेकिन गर्मी में इसे बिना कवर कर लगाएं.
7.बाल धोने का ये तरीका जान लें
बाल धोते हुए एक बात याद रखें कि आपको शैंपू का यूज नहीं करना है और आप चाहे तो मेहंदी के पेस्ट में तेल मिलाकर लगा लें या बाल सादे पानी से धोने के बाद तेल लगा लें. ताकि स्मूथनेस बनी रही. करीब 3 दिन तक आपको शैंपू का यूज नहीं करना है. क्योंकि ये कलर बालों में ऑक्सेडाइज होता रहता है. 3 दिन बात आप शैंपू कर सकते हैं.
