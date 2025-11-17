FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश की ICT कोर्ट का बड़ा फैसला, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई | शेख हसीना पर बांग्लादेश की कोर्ट का फैसला, ICT कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार दिया, मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार, निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का आरोप

Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन

10वीं बार बिहार की सत्ता संभालने जा रहे नीतीश कुमार, फिर भी सबसे लंबे समय तक CM रहने के मामले में ये दिग्गज हैं आगे

Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम

Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

HomePhotos

धर्म

Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

ज्योतिष में कई समस्याओं और धन-तरक्की के लिए रत्न सुझाए जाते हैं और अक्सर लोग रत्न की खूबसूरती और उसके लाभ को देखकर पहन लेते हैं लेकिन कई बार रत्न हर किसी को सूट नहीं करता और इससे फायदे की जगह नुकसान होने लगता है. आज ऐसे ही एक रत्न के बारे में बता करेंगे जो हर किसी के लिए नहीं बना है.

ऋतु सिंह | Nov 17, 2025, 12:16 PM IST

1. इस रत्न की है बाजार और ज्योतिष में सबसे ज्यादा मांग

इस रत्न की है बाजार और ज्योतिष में सबसे ज्यादा मांग
1

भारतीय ज्योतिष में हर रत्न किसी ग्रह से जुड़ा माना गया है. कुछ रत्न पैसे तो कुछ रिश्ते और कुछ मान-सम्मान और सौभाग्य के लिए पहने जाते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर रत्न हर किसी को सूट करे. आज आपको एक ऐसे रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी का प्रिय होता है और उसे पहनने से धन-ऐश्वर्य और प्यार, मान-सम्मान के साथ ही लग्जरी मिलती है लेकि ये सभी को सूट भी नहीं करता है.
 

2.शुक्र का होता है ये रत्न

शुक्र का होता है ये रत्न
2

ज्योतिष में हीरा (Diamond) शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है—जो वैभव, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, विलासिता और वैवाहिक सुख का कारक है. लेकिन ज्योतिष यह भी कहता है कि कुछ राशियों पर शुक्र की स्थिति कमजोर, अशुभ या विवाद पैदा करने वाली हो सकती है. ऐसे में हीरा पहनना उनके जीवन में संघर्ष, तनाव, रिश्तों में खटास, आर्थिक समस्याएँ या मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गलत रत्न पहनने से ग्रह और अधिक कुपित हो सकता है, इसलिए ज्योतिष और रत्न शास्त्र दोनों में हीरा पहनने से पहले सावधानी अनिवार्य मानी गई है. चलिए जानें कौन सा है ये रत्न और किस राशि वालों को इसे बिलकुल नहीं पहनना चाहिए.

3.सिंह राशि – सूर्य और शुक्र का टकराव

सिंह राशि – सूर्य और शुक्र का टकराव
3

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जबकि हीरा शुक्र का रत्न है. इस लिहाज से इस राशि वालों के लिए हीरा सही नहीं है क्योंकि सूर्य और शुक्र को वैदिक ज्योतिष में प्रतिकूल (विरोधी) ग्रह माना गया है. अगर इस राशि के लोग हीरा पहन लें तो उनके अंदर अहंकार बढ़ता है जिससे पारिवारिक कलह, आर्थिक नुकसान, वैवाहिक समस्याएं आने लगती हैं. 
 

4.मेष राशि – आक्रामक ऊर्जा पर विपरीत असर

मेष राशि – आक्रामक ऊर्जा पर विपरीत असर
4

मेष का स्वामी भी मंगल है. शुक्र की शीतल ऊर्जा और मंगल की अग्नि ऊर्जा में बड़ा विरोध होता है. अगर इसे मेष राशि वाले पहन लें तो उनके निर्णय लेने में भ्रम, वैवाहिक मतभेद, अचानक खर्चे, करियर में रुकावट जैसी दिक्कते आने लगती हैं.
 

5. कन्या राशि – बुध और शुक्र का मिश्रण सभी के लिए अनुकूल नहीं

 कन्या राशि – बुध और शुक्र का मिश्रण सभी के लिए अनुकूल नहीं
5

कन्या राशि के जातक विश्लेषणात्मक होते हैं, जबकि शुक्र विलासिता और भावनाओं का प्रतिनिधि है.  इस राशि वालों को हीरा सूट नहीं करता है क्योंकि शुक्र यहाँ अक्सर "प्रकृति-विरोधी" परिणाम देता है. अगर ये हीरा पहन लें तो मानसिक बेचैनी, आर्थिक अस्थिरता, रिश्तों में गलतफहमी पैदा होने लगती है.
 

6.मकर राशि – शनि के साथ शुक्र का संघर्ष

मकर राशि – शनि के साथ शुक्र का संघर्ष
6

हालांकि शनि शुक्र का मित्र है, लेकिन मकर में शुक्र कई बार "दुर्बल" फल देता है. इसलिए इन लोगों को भी हीरा नहीं पहनना चाहिए. क्योंकि शनि की कठोर ऊर्जा और शुक्र की कोमल ऊर्जा एक साथ संतुलित नहीं रहती. अगर ये लोग हीरा पहनते हैं तो इन्हें किसी भी काम में मेहनत अधिक करनी होती है लेकिन फल कम मिलता है. वहीं प्रेम और विवाह में भी बाधाएं आती हैं और अनावश्यक चिंता रहती है.
 

7.वृश्चिक राशि – मंगल और शुक्र का विरोध

वृश्चिक राशि – मंगल और शुक्र का विरोध
7

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल व शुक्र का स्वभाव पूरी तरह विपरीत है.
इसलिए इन्हें भी हीरा पहनने से बचना चाहिए क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है और शुक्र जल तत्व का है इसलिए दोनों के बीच ऊर्जा असंतुलन बनता है. ऐसे में अगर ये हीरा पहन लें तो इनके रिश्तों में संघर्ष, क्रोध बढ़ना, स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने लगती है. 
 

8.हीरा पहनने से पहले कुंडली में देख लें ये चीजें

हीरा पहनने से पहले कुंडली में देख लें ये चीजें
8

हीरा पहनने से पहले शुक्र की दशा, अंतर्दशा और कुंडली में स्थान ज़रूर देखें. साथ ही शुक्रवार के दिन, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना के बाद हीरा पहनने. कमजोर शुक्र होने पर बिना परामर्श के हीरा पहनना वर्जित माना गया है,

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी  और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी  और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

