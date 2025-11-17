Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

2 . शुक्र का होता है ये रत्न

ज्योतिष में हीरा (Diamond) शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है—जो वैभव, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, विलासिता और वैवाहिक सुख का कारक है. लेकिन ज्योतिष यह भी कहता है कि कुछ राशियों पर शुक्र की स्थिति कमजोर, अशुभ या विवाद पैदा करने वाली हो सकती है. ऐसे में हीरा पहनना उनके जीवन में संघर्ष, तनाव, रिश्तों में खटास, आर्थिक समस्याएँ या मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गलत रत्न पहनने से ग्रह और अधिक कुपित हो सकता है, इसलिए ज्योतिष और रत्न शास्त्र दोनों में हीरा पहनने से पहले सावधानी अनिवार्य मानी गई है. चलिए जानें कौन सा है ये रत्न और किस राशि वालों को इसे बिलकुल नहीं पहनना चाहिए.