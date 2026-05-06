Numerology: चेहरा नहीं, इरादे पढ़ लेते हैं ये 2 मूलांक, पलभर में सामने वाले के दिमाग की खुराफात कर लेते हैं स्कैन 

2 . क्यों खास होती है इन मूलांक की नजर?

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न्यूमेरोलॉजी मानती है कि हर मूलांक किसी खास ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति के सोचने और समझने के तरीके को प्रभावित करती है. मूलांक 7 और मूलांक 4 को इस मामले में सबसे अलग माना जाता है. इनकी सबसे बड़ी ताकत है-गहराई से देखना और छोटी-छोटी बातों को नोटिस करना. आम इंसान जहां सिर्फ शब्द सुनता है, ये लोग उसके पीछे छिपे भाव को समझ लेते हैं. ये दो मूलांक जिनके स्वामी ग्रह राहु और केतु होते हैं, दोनों को मन की बात को समझने की शक्ति देते हैं. एक के पास तेज दिमाग और दूसरे के पास सिक्थ सेंस होता है. (फोटो एआई)