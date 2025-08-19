Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी

8 . मकर राशि

मकर राशि के लोग मूलतः स्वतंत्र होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं. आर्थिक मामलों में भी यही बात लागू होती है, और वे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों से मदद नहीं मांगने के लिए दृढ़ होते हैं. हालाँकि, परिस्थितियाँ उन्हें ऋण लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

भविष्य के बारे में स्पष्ट सोच रखने वाले मकर राशि के लोग, कर्ज़ लेने से पहले कर्ज़ चुकाने के तरीके खोजते हैं और उसके बाद ही पैसे उधार लेते हैं. हालाँकि, उनका स्वामी ग्रह, शनि, मकर राशि वालों पर उनके नियंत्रण से परे ज़िम्मेदारियां डाल देता है और उन्हें कर्ज़ चुकाने से रोकता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.