Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी
ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड
Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?
भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज
Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा
Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 19, 2025, 09:50 AM IST
1.कर्ज चुकाने से बचने के अपनाते हैं पैंतरे
ज्योतिष विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ राशियों में कर्ज लेकर काम करने की सबसे ज्यादा आदत होती है और ये लोग दोस्त, रिश्तेदार से ज्यादा कर्जा लेते हैं, क्योंकि ये इस लोन को चुकाने के झंझट आसानी से बच सकें. इतना ही नहीं, इनकी लाइफ में क्रेडिट कार्ड का यूज सबसे ज्यादा होता है और ये एक या दो नहीं बल्कि कई क्रेडिट कार्ड लेकर काम करते हैं, ताकि एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे का कर्ज और दूसरे से तीसरे का कर्ज भरते रहते हैं, लेकिन पूरा कर्ज कभी नहीं अदा करते हैं.
2.कर्ज लेकर घी पीने वाले
सवाल ये उठता है कि ये क्यों लेते हैं सबसे ज्यादा कर्ज. असल में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दिखावे की जिंदगी और लग्जिरियस लाइफ जीने की चाहत. ये कर्ज लेकर घी पीने वाले कहे जाते हैं. ये कर्ज लेकर अपना मतलब निकालते हैं और फिर कर्जा वापस करने में आनाकानी करते हैं. तो चलिए जानें कौन से लोग सबसे ज्यादा कर्जा लेते हैं और चुकाने के समय पीठ दिखा देते हैं.
3.तुला राशि
इस लिस्ट मे टॉप पर है तुला राशि. शुक्र को तुला राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है और शुक्र लग्जरी के देवता हैं. इसलिए ये लोग लग्जरी लाइफ चाहते हैं लेकिन कर्जे के दम पर. ज्योतिष में वीनस को कल्पना की दुनिया से जुड़ा ग्रह माना जाता है और तुला राशि वाले अपनी कल्पनाशीलता और विस्मृति के लिए जाने जाते हैं. ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि तुला राशि वाले अपने द्वारा लिए गए कर्ज को भी आसानी से भूल जाते हैं.
तुला राशि के लोग अक्सर कर्ज़ लेते समय उसे चुकाने के अच्छे इरादे से कर्ज लेते ही नहीं हैं. इनके सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड पर चलते हैं और इनके पास एक या दो नहीं बल्कि कई क्रडिट कार्ड होते हैं.
4.धनु राशि
बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि वाले अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. इन्हें पैसे बचाने में ज़्यादा रुचि नहीं होती और ये दुनिया घूमने के लिए खूब यात्रा करते हैं. इनकी उम्मीदें ज़्यादा नहीं होतीं और ये कभी-कभी बेफ़िक्र भी होते हैं.
इस तरह, वे लिए गए कर्ज को चुकाने की अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं और उसे लापरवाही से चुका देते हैं. जब वे कर्ज लेते हैं, तो उसे चुकाने के इरादे से लेते हैं, लेकिन बाद में वे उस स्थिति का इंतज़ार करते हैं जब कर्ज अपने आप चुका दिया जाएगा!
5.मिथुन राशि
बुध ग्रह के स्वामी मिथुन राशि के लोग अपनी मनमोहक वाणी के लिए जाने जाते हैं. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये मीठे बोल बोलने की आदत रखते हैं. इसी वजह से, मिथुन राशि के लोग ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार लेते हैं और जब वापस मांगते हैं, तो अपनी वाकपटुता का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर आप मिथुन राशि के लोगों को पैसे देते हैं, तो उन्हें वापस मांगने के बजाय उन्हें भूल जाना ही बेहतर है.
6.सिंह राशि
सूर्य द्वारा शासित सिंह राशि के लोग दूसरों की खुशी को महत्व देते हैं. इसका मतलब है कि वे दूसरों को खुश करने के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि प्रभावशाली और व्यक्तित्व वाले सिंह राशि के लोग अपनी शान के लिए काम करते हैं.
ऐसे में, सिंह राशि के लोग अपनी इज़्ज़त बचाने और खर्च करने के लिए कर्ज़ लेते हैं, और कर्ज़ वापस मिलने से पहले ही उसे चुका देने का भी मन करते हैं. लेकिन हालात उनके पक्ष में नहीं होते. कर्ज़ चुकाया नहीं जाता, और इससे खर्चे और बढ़ जाते हैं. इन खर्चों को पूरा करने के लिए वे बार-बार कर्ज़ लेते हैं!
7.मेष राशि
मंगल ग्रह द्वारा शासित मेष राशि वाले साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं. वे किसी भी कार्य को करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को समझते हैं और उसके अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं. मेष राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें यह विशेष गुण हमेशा मौजूद नहीं होता.
कभी-कभी वे बिना सोचे-समझे कदम उठा लेते हैं, और नतीजतन, वे कर्ज़ की समस्या में फँस जाते हैं. इसके अलावा, वे एक के बाद एक समस्याएँ उठाते रहते हैं और लिए गए कर्ज़ को चुका नहीं पाते. इस तरह, उनके द्वारा लिया गया कर्ज़ डूबते कर्ज़ की सूची में शामिल हो जाता है!
8.मकर राशि
मकर राशि के लोग मूलतः स्वतंत्र होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं. आर्थिक मामलों में भी यही बात लागू होती है, और वे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों से मदद नहीं मांगने के लिए दृढ़ होते हैं. हालाँकि, परिस्थितियाँ उन्हें ऋण लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं.
भविष्य के बारे में स्पष्ट सोच रखने वाले मकर राशि के लोग, कर्ज़ लेने से पहले कर्ज़ चुकाने के तरीके खोजते हैं और उसके बाद ही पैसे उधार लेते हैं. हालाँकि, उनका स्वामी ग्रह, शनि, मकर राशि वालों पर उनके नियंत्रण से परे ज़िम्मेदारियां डाल देता है और उन्हें कर्ज़ चुकाने से रोकता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.