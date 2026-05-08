Numerology: आंख में धूल झोंकने में माहिर होते हैं ये 2 मूलांक, भरोसा जीतकर रिश्तों में घोलते हैं जहर और जिंदगी बना देते हैं नर्क

5 . मूलांक 7 वाले अपने हिसाब से फायदा निकालने वाले होते हैं

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अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 7 के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि इन केतु का प्रभाव ज्यादा होता है.केतु रहस्य और भ्रम से जुड़ा माना जाता है. इसी वजह से ये मूलांक के लोग बातों में माहिर होते हैं, लेकिन कई बार यही हुनर उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से सच छिपाने या अपने फायदे के लिए कहानी बदलने की ओर ले जाता है. ये लोग अक्सर जिसकी मदद से आगे बढ़ते हैं और जो इनके लिए हमेशा बेहतरीन काम करता है, समय आने पर ये मौकापरस्त बन कर अपना फायदा देखते हैं. कई बार ये पीठ पीछे उन्हीं की कमियां निकालते हैं और उनके साथ लॉयल भी नहीं रहते हैं. ये हर चीज को हल्के में लेते हैं और उनको लगता है कि वह कोई गंभीर काम नहीं कर रहे ऐसा कर के. लेकिन असल में ऐसा करना धोखे की कैटेगरी में ही आता है. आम जिंदगी में इसका असर यह होता है कि लोग इनके साथ रहते हुए भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते. (फोटो एआई)

