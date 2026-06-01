Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है

9 . जब किस्मत साथ नहीं देती, तब सामने आती हैं इनकी कमजोरियां

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हालांकि न्यूमेरोलॉजी में इन मूलांकों को भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी जुड़ी होती हैं.

मूलांक 4 के लोग कई बार जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं. बदलाव स्वीकार करने में देर लगाते हैं, जिससे अवसर हाथ से निकल सकते हैं.

मूलांक 8 वाले लोग अत्यधिक गंभीरता और काम के दबाव में रिश्तों को नजरअंदाज कर सकते हैं. कई बार सफलता मिलने में देरी इनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है.

वहीं मूलांक 1 के लोग नेतृत्व की भावना के कारण कभी-कभी दूसरों की राय को कम महत्व देते हैं. अहंकार या अत्यधिक आत्मविश्वास इनके लिए चुनौती बन सकता है.

यही कारण है कि न्यूमेरोलॉजी केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि स्वभाव और कर्मों को संतुलित रखने पर भी जोर देती है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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