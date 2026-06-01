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Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है

ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है

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Numerology: ये 3 मूलांक सात पीढ़ियों का भाग्य बदल के रख देते हैं, इनकी मेहनत का फल कई जेनरेशन बैठकर खाती है

Lucky birth numbers: अगर आपके घर में इन 3 में से कोई एक भी मूलांक का व्यक्ति है तो समझ लें आपके घर के भाग्य जाग गए हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो घर-परिवार कि किस्मत को अपनी मेहनत से ऐसा बदलते हैं कि 7 पीढ़ियां बैठकर राज करती हैं.

ऋतु सिंह | Jun 01, 2026, 10:07 AM IST

1.सबसे बड़ी ताकत केवल पैसा कमाना नहीं होती

सबसे बड़ी ताकत केवल पैसा कमाना नहीं होती
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार कुछ लोगों की सबसे बड़ी ताकत केवल पैसा कमाना नहीं होती, बल्कि सही फैसले लेना, संपत्ति बनाना, अनुशासन स्थापित करना और परिवार के लिए लंबी अवधि की सुरक्षा तैयार करना होता है. यही वजह है कि न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 4, मूलांक 8 और मूलांक 1 को ऐसे लोगों की श्रेणी में रखा जाता है जो अपने परिवार की किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं. (फोटो एआई)
 

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2.मूलांक 1: परिवार को नई पहचान देने वाले लीडर

मूलांक 1: परिवार को नई पहचान देने वाले लीडर
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महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. यह अंक नेतृत्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इन लोगों का हिडन टैलेंट दूसरों से अलग सोचने की क्षमता होती है. ये भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय रास्ता बनाने में विश्वास रखते हैं. यही कारण है कि परिवार में अक्सर बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आती है.

 

3.ये पूरे परिवार की पहचान बदल देते हैं

ये पूरे परिवार की पहचान बदल देते हैं
3

मूलांक 1 वाले लोग नौकरी, बिजनेस या सामाजिक जीवन में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो पूरे परिवार की पहचान बदल दें. कई बार परिवार की पहली बड़ी सफलता, पहला बड़ा घर, पहला सफल कारोबार या पहली सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसे ही लोगों के प्रयासों से जुड़ी होती है. (फोटो एआई)
 

4. मूलांक 4: संघर्षों से साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग

मूलांक 4: संघर्षों से साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग
4

किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 माना जाता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार ये लोग जन्म से सुविधाओं की बजाय चुनौतियों का सामना ज्यादा करते हैं. लेकिन यही संघर्ष इन्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाता है.

मूलांक 4 के लोगों का सबसे बड़ा हिडन टैलेंट सिस्टम बनाना और बिखरी हुई चीजों को व्यवस्थित करना होता है. जहां दूसरे लोग समस्या देखते हैं, वहां ये अवसर तलाश लेते हैं. यही कारण है कि बिजनेस, प्रशासन, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में ये लोग मजबूत पहचान बना सकते हैं. (फोटो एआई)
 

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5.केवल कमाई पर नहीं करते फोकस

केवल कमाई पर नहीं करते फोकस
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इनकी खासियत यह होती है कि ये केवल कमाई पर ध्यान नहीं देते, बल्कि संपत्ति बनाने और उसे सुरक्षित रखने की सोच रखते हैं. अक्सर इनके फैसलों का फायदा आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है. परिवार में जमीन, घर, कारोबार या आर्थिक स्थिरता खड़ी करने में इनका बड़ा योगदान देखा जाता है. (फोटो एआई)
 

6.मूलांक 8: देर से चमकते हैं, लेकिन इतिहास बना जाते हैं

मूलांक 8: देर से चमकते हैं, लेकिन इतिहास बना जाते हैं
6

महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं. न्यूमेरोलॉजी में इसे कर्म और न्याय का अंक माना जाता है. इन लोगों की जिंदगी आमतौर पर आसान नहीं होती. इन्हें सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक टिकती है. इनका सबसे बड़ा हिडन टैलेंट कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना होता है. (फोटो एआई)
 

7.मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार करते हैं

मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार करते हैं
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मूलांक 8 के लोग आर्थिक सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर होते हैं. ये जोखिम लेने से पहले कई बार सोचते हैं और इसलिए अक्सर मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार कर लेते हैं. कई परिवारों में देखा गया है कि एक मूलांक 8 व्यक्ति की मेहनत से परिवार पहली बार आर्थिक रूप से स्थिर होता है. न्यूमेरोलॉजी मानती है कि ये लोग अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो वर्षों तक लाभ देती रहती है. (फोटो एआई)
 

8.सिर्फ पैसा नहीं, विरासत भी छोड़ते हैं ये लोग

सिर्फ पैसा नहीं, विरासत भी छोड़ते हैं ये लोग
8

न्यूमेरोलॉजी के जानकार मानते हैं कि किसी परिवार की असली संपत्ति केवल बैंक बैलेंस नहीं होती. अनुशासन, शिक्षा, सोचने का तरीका और मेहनत की आदत भी एक विरासत होती है.

मूलांक 4, 8 और 1 वाले लोग अक्सर परिवार में यही संस्कृति विकसित करते हैं. यही वजह है कि इनके द्वारा बनाई गई नींव का लाभ आने वाली पीढ़ियां भी उठा सकती हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग केवल अपनी सफलता नहीं लिखते, बल्कि परिवार का भविष्य भी आकार देते हैं. (फोटो एआई)
 

9.जब किस्मत साथ नहीं देती, तब सामने आती हैं इनकी कमजोरियां

जब किस्मत साथ नहीं देती, तब सामने आती हैं इनकी कमजोरियां
9

हालांकि न्यूमेरोलॉजी में इन मूलांकों को भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी जुड़ी होती हैं.

मूलांक 4 के लोग कई बार जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं. बदलाव स्वीकार करने में देर लगाते हैं, जिससे अवसर हाथ से निकल सकते हैं.

मूलांक 8 वाले लोग अत्यधिक गंभीरता और काम के दबाव में रिश्तों को नजरअंदाज कर सकते हैं. कई बार सफलता मिलने में देरी इनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है. 

वहीं मूलांक 1 के लोग नेतृत्व की भावना के कारण कभी-कभी दूसरों की राय को कम महत्व देते हैं. अहंकार या अत्यधिक आत्मविश्वास इनके लिए चुनौती बन सकता है.

यही कारण है कि न्यूमेरोलॉजी केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि स्वभाव और कर्मों को संतुलित रखने पर भी जोर देती है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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