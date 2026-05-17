Numerology: ऑफिस पॉलिटिक्स की तिकड़मबाजी माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह 

8 . कैसे पहचानें कि कोई सिर्फ फायदा उठा रहा है?

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अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही संपर्क करे, सामने बहुत मीठा बोले लेकिन मुश्किल समय में गायब हो जाए, या हर रिश्ते को फायदे के हिसाब से तौले, तो यह संकेत हो सकता है कि वह भावनाओं से ज्यादा अवसर पर ध्यान देता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार ऐसे लोगों से पूरी दूरी बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन सीमाएं तय रखना जरूरी माना जाता है.

काम की दुनिया में समझदारी और भावनात्मक संतुलन दोनों जरूरी हैं. हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा दोस्त हो, यह जरूरी नहीं. इसलिए रिश्तों में भरोसा रखें, लेकिन खुद की भावनात्मक सुरक्षा को भी नजरअंदाज न करें.(फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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