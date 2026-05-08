Numerology: जख्मों पर नमक छिड़कने वाले होते हैं ये मूलांक, हंसते-हंसते दिल पर वार कर जाते हैं

धर्म
ऋतु सिंह | May 08, 2026, 09:23 AM IST
1.क्यों चुभती हैं इन लोगों की बातें?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति का स्वभाव उसके मूलांक से जुड़ा होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी समझ और ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होती है, वे सामने वाले की भावनाओं, कमजोरियों और बीते अनुभवों को जल्दी पकड़ लेते हैं और यही वजह है कि उनकी कही गई साधारण सी बात भी सीधे दिल पर असर करती है क्योंकि उसमें सच्चाई और गहराई दोनों छुपी होती हैं. (फोटो एआई)
2.किन मूलांक के लोगों में यह स्वभाव ज्यादा दिखता है?
अंक ज्योतिष में मूलांक 4, 5 और 7 के लोगों को इस प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है जहां मूलांक 4 के लोग स्पष्टवादी होते हैं और बिना घुमाए-फिराए सच कह देते हैं, मूलांक 5 के लोग कम्युनिकेशन में तेज और चतुर होते हैं जो मजाक के अंदाज में भी तीखी बात कह सकते हैं, जबकि मूलांक 7 के लोग गहरी सोच रखने वाले होते हैं जो सामने वाले की कमजोर नस को जल्दी पहचान लेते हैं और अनजाने में उसी पर बात कर बैठते हैं. (फोटो एआई)
3.यह आदत नहीं, व्यक्तित्व का हिस्सा
कई बार ऐसा माना जाता है कि सामने वाला जानबूझकर चोट पहुंचा रहा है, लेकिन सच यह है कि यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है क्योंकि वे चीजों को सतही तरीके से नहीं बल्कि गहराई से देखते हैं और उनकी बातों में वही गहराई झलकती है, यही कारण है कि उनकी बात साधारण नहीं बल्कि असरदार बन जाती है. (फोटो एआई)
4.रिश्तों में क्यों बढ़ती है दूरी?
जब एक ही तरह की बातें बार-बार दोहराई जाती हैं तो धीरे-धीरे रिश्तों में असहजता आने लगती है और लोग खुलकर बात करने से बचने लगते हैं, कई बार सामने से सब सामान्य दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर दूरी बढ़ने लगती है और रिश्ता धीरे-धीरे कमजोर होता चला जाता है. (फोटो एआई)
5.कैसे समझें और संभालें ऐसे लोगों को?
ऐसी स्थिति में जरूरी है कि बातों को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की कोशिश की जाए और सही समय पर शांत तरीके से अपनी बात रखी जाए ताकि सामने वाला यह समझ सके कि उसकी कौन सी बात असर डाल रही है, साथ ही अपने मानसिक संतुलन के लिए सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी होता है. (फोटो एआई)
6.ये बात समझ लें
हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और हर रिश्ता समझ और संतुलन पर टिका होता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी बात मजाक है और कौन सी दिल को चोट पहुंचा रही है क्योंकि कई बार हंसते-हंसते कही गई बातें भी ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो लंबे समय तक महसूस होते रहते हैं. (फोटो एआई)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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