Numerology: जख्मों पर नमक छिड़कने वाले होते हैं ये मूलांक, हंसते-हंसते दिल पर वार कर जाते हैं

6 . ये बात समझ लें

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हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और हर रिश्ता समझ और संतुलन पर टिका होता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी बात मजाक है और कौन सी दिल को चोट पहुंचा रही है क्योंकि कई बार हंसते-हंसते कही गई बातें भी ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो लंबे समय तक महसूस होते रहते हैं. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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