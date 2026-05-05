Numerology: जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं ये 2 मूलांक, इनकी आदतें रिश्तों और पैसों की बर्बादी का बनती हैं कारण

6 . आपके लिए क्या है जरूरी सीख

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अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय समझदारी से रिश्ते निभाना जरूरी है और अगर आपका खुद का मूलांक ऐसा है, तो यह समझना और भी जरूरी है कि भरोसा एक बार टूटे, तो उसे वापस बनाना मुश्किल होता है. थोड़ी पारदर्शिता और संतुलन न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपकी छवि को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखता है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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