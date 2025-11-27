3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 27, 2025, 07:57 PM IST
1.बृहस्पति और शुक्र के साथ राहु कमज़ोर हों या शुभ स्थिति में न हों तो ...
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पैसा-तरक्की के लिए भाग्य साथ नहीं देर रहा या विवाह की बातचीत अंतिम चरण पर जा कर रुक जा रही है तो इसका मुख्य कारण कुंडली में ग्रहों का दोष है. विशेषकर, यदि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ राहु कमज़ोर हों या शुभ स्थिति में न हों तो पैसे से लेकर विवाह में बाधाएं आती हैं. ऐसी समस्याओं को दूर करने और शीघ्र विवाह के लिए रत्न शास्त्र में कुछ विशिष्ट रत्न उपाय बताए गए हैं.
2.पुखराज
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो शादी को सफल बनाने और एक अच्छा जीवनसाथी पाने में मददगार साबित हो सकती हैं. कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पुखराज एक अत्यंत शक्तिशाली रत्न है. बृहस्पति विवाह और वैवाहिक सुख का एक महत्वपूर्ण कारक ग्रह है. यह आर्थिक समस्याओं को भी कम करता है और पति-पत्नी के बीच के बंधन को बेहतर बनाता है.
इस रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर गुरुवार को सूर्योदय के समय दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए. धारण करने से पहले इसे शुद्ध करने के लिए भगवान विष्णु के मंत्र "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जाप करें.
3.पुखराज धारण विधि
4. हीरा या ओपल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह योग के लिए शुक्र का बल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बृहस्पति का. शुक्र को सुख, प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. इस ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा या ओपल जैसे रत्न भी धारण किए जा सकते हैं. साथ ही, रत्नशास्त्र के नियमों के अनुसार, शुभ परिणामों के लिए कम से कम 5 से 7 कैरेट वजन का प्रमाणित रत्न ही सोने या चांदी में जड़वाकर शुभ मुहूर्त में पंचामृत से शुद्धिकरण करके धारण करना चाहिए. इससे ग्रह की पूरी शक्ति प्राप्त होगी.
5.मोती
यदि मानसिक अस्थिरता या भावनात्मक अस्थिरता के कारण विवाह में बाधाएं आ रही हों तो मोती धारण करने से मन में शांति और स्थिरता आती है. मोती चाँदी की अंगूठी में जड़वाकर सोमवार या गुरुवार की सुबह धारण किया जाता है. इसे दाएँ हाथ की छोटी उंगली (लिटल फिंगर) में पहनना शुभ माना जाता है. धारण करने से पहले मोती को कच्चे दूध व गंगाजल से शुद्ध करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
6.रूबी
यदि विवाह की संभावनाएं कमजोर हों या आत्मविश्वास की कमी हो तो माणिक्य धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे. रूबी सूर्य का रत्न है और इसे सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अंगूठी (रिंग) फिंगर में पहना जाता है. इसे रविवार के दिन सूर्योदय के समय धारण करें. पहले दूध-गंगाजल से शुद्ध करें और मंत्र “ॐ सूर्याय नमः” का 108 बार जाप कर पहनें.
7.हेसोनाइट
कभी-कभी राहु ग्रह के दोष के कारण विवाह में देरी हो रही हो तो गोमेधिका रत्न पहनने की सलाह दी जाती है.हेसोनाइट राहु को मजबूत करने हेतु मध्यम उंगली (मिडिल फिंगर) में पहना जाता है. धातु के रूप में चाँदी या पंचधातु सर्वोत्तम है. इसे शनिवार या राहु काल में धारण करें. पहले दूध-गंगाजल से शुद्ध करें और “ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का 108 बार जाप कर पहनें.
8.नीलम
यदि कुंडली में शनि कमजोर हो तो नीलम धारण करना शुभ होता है. शनि जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है. नीलम वो रत्न है जो रातों रात रंक को राज और राजा को रंक बना सकता है.
चेतावनी: नीलम एक अत्यंत शक्तिशाली रत्न है और इसे किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए. यदि कुंडली में बृहस्पति पहले से ही बलवान है, तो पुखराज धारण करना हानिकारक हो सकता है.
मध्यमा उंगली (Middle Finger) में पहनें. इसे धारण करने से पहले अंगूठी को गंगाजल, दूध व शहद से शुद्ध कर “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र के 108 जाप के बाद पहनें.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
