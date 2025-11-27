3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस

8 . नीलम

यदि कुंडली में शनि कमजोर हो तो नीलम धारण करना शुभ होता है. शनि जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है. नीलम वो रत्न है जो रातों रात रंक को राज और राजा को रंक बना सकता है.

चेतावनी: नीलम एक अत्यंत शक्तिशाली रत्न है और इसे किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए. यदि कुंडली में बृहस्पति पहले से ही बलवान है, तो पुखराज धारण करना हानिकारक हो सकता है.

मध्यमा उंगली (Middle Finger) में पहनें. इसे धारण करने से पहले अंगूठी को गंगाजल, दूध व शहद से शुद्ध कर “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र के 108 जाप के बाद पहनें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

