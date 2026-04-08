Numerology: यूनिवर्स का सबसे पावरफुल अंक माने जाते हैं ये 4 नंबर, अगर उलझे तो होगा खेल खत्म, इज्जत-पैसा सब होगा बर्बाद

2 . मूलांक 16, 22, 24 और 27

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मूलांक 16, 22, 24 और 27 ऐसे नंबर है जिनकों अक्सर लोग अंडर इस्टिमेट करते हैं. क्योंकि न तो ये बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते हैं न ही ये अपने दायरे में किसी को घुसने देते हैं. ये न्यूट्रल होते हैं. पूर्व जन्म के कर्मा से ये बंधे होते हैं. इनको पूर्व जन्म के अधूरे कर्म पूरे करने के लिए इन्हें इस जन्म में भेजा जाता है. इनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म इनको इन जन्म में फल देता है. और यही कारण है इस जन्म में इनका साथ यूनिवर्स देता है. इसलिए ये मूलांक वाले यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नंबर माने गए हैं.