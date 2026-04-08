Numerology: यूनिवर्स का सबसे पावरफुल अंक माने जाते हैं ये 4 नंबर, अगर उलझे तो होगा खेल खत्म, इज्जत-पैसा सब होगा बर्बाद

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 11:51 AM IST
1. क्यों देता है इनका साथ यूनिवर्स
कुछ मूलांक को अंक ज्योतिष से ज्यादा यूनिवर्स गवर्न करता है और इन नंबरों में अक्सर आपको एक खास खूबी जरूर देखने को मिलेगी. इस मूलांक वाले अक्सर खुद में रहते हैं और जब तक कोई इन्हें छेड़े नहीं ये शांत रहते हैं. इसलिए यूनिवर्स इनके बिहाफ पर इनके सारे बदले लेता है.
2.मूलांक 16, 22, 24 और 27
मूलांक 16, 22, 24 और 27 ऐसे नंबर है जिनकों अक्सर लोग अंडर इस्टिमेट करते हैं. क्योंकि न तो ये बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते हैं न ही ये अपने दायरे में किसी को घुसने देते हैं. ये न्यूट्रल होते हैं. पूर्व जन्म के कर्मा से ये बंधे होते हैं. इनको पूर्व जन्म के अधूरे कर्म पूरे करने के लिए इन्हें इस जन्म में भेजा जाता है. इनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म इनको इन जन्म में फल देता है. और यही कारण है इस जन्म में इनका साथ यूनिवर्स देता है. इसलिए ये मूलांक वाले यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नंबर माने गए हैं.
3. अगर किसी ने पहुंचाया इनको बाधा तो...
इनके काम में अगर कोई बाधा देता है तब यूनिवर्स सामने आता है. क्योंकि ये लोग बेहद शांत और लोगों के लिए मददगार होते हैं. ऐसे में अगर कोई इनको कष्ट या दुख देता है तो इनके साथ हुए कर्म का हिट बैक यूनिवर्स सामने वाले को देता है. इनके साथ जो जैसा कर्म करता है उसे उसी जैसा फल कई गुना यूनिवर्स लौटाता है उन्हें.
4. किस तरह मदद करता है इनकी यूनिवर्स
इन लोगों के साथ अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो यूनिवर्स पहले ही आगाह करने के कुछ साइन देने लगता है. यही कारण है कि इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत जबरदस्त होती है. ये अपने ही नहीं, किसी दूसरे के साथ होने वाली परेशानियों को पहले ही भांप लेते हैं. और खुद के साथ दूसरों को भी बचा लेते हैं.
5.अननोन पर्सन करते हैं इनकी मदद
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन लोगों की मदद को अक्सर ऐसे लोग करने आते हैं जिन्हें वो तो क्या आस-पास के लोग भी नहीं जानते हैं. इनकी मदद करके वह अचानक से गायब भी हो जाते हैं. अंक ज्योतिष में ऐसे लोगों के मददगार को यूनिवर्स का दूत कहा जाता है.
6.भीड़ में भी अलग आते हैं नजर
यूनिवर्स के ये पावरफुल मूलांक अक्सर आपको बहुत ही सामान्य और साधारण लगेंगे लेकिन ये भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेते हैं. ये लोग बिना कुछ कहे या बिना कुछ किये भी लोगों के फेवरेट बन जाते हैं.
7.निगेटिव चीजें भी करते हैं अटरैक्ट
इन मूलांक की एक और खासियत होती है कि ये केवल पॉजिटिव ही नहीं निगेटिव एनर्जी को भी अटरैक्ट करते हैं. और ऐसे लोगों की रक्षा तब यूनिवर्स करने आता है. क्योंकि ये निगेटिविटी खत्म करने के लिए ही उन्हें यहां भेजा जाता है और जब ये निगेटिव लोग इनके पास आते हैं तो इनकी बर्बादी की कहानी यूनिवर्स शुरू करता है.
8. जैसे को तैसा वाला मिलता है हिसाब
16, 22, 24 और 27 मूलांक वालों को दुख-कष्ट या अपमान करने वालों को यूनिवर्स उनकी ही भाषा में दुख-दर्द और अपमान वापस दोगुना-चौगुना कर लौटाता है. यही कारण है इनकी बर्बादी का सपना देखने वालों को यूनिवर्स खुद बर्बाद कर देता है.
9.सबसे खूबसूरत बात क्या होती है?
इस मूलांक की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इन लोगों के दुश्मनों की बर्बादी हो रही होती है और इस मूलांक को अंदाजा भी नहीं होता है. जब सारे खेल खत्म होते हैं तब इनको पता चलाता है कि ईश्वर ने उनका साथ दिया है.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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