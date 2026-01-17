Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  

8 . लेकिन फिर भी भरोसे में एक छेद रहता है

क्योंकि मूलांक 4 वालों को जीवन में इतने धोखे मिले होते हैं कि जब इनका सच्चा प्यार मिलता है तो भी ये उसपर यकीन नहीं कर पाते. इनको एक डर रहता है कि उनका ये प्यार भी उनको धोखा दे सकता है. इसलिए वे खुद को सेफ साइड लेकर चलते हैं और आंख बंद कर ये भरोसा नहीं कर पाते की सामने वाला सच में उनका प्यार करता है. इनको सच्चे प्यार में भी मिलावट नजर आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

