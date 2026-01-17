FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जनवरी को बैठक, लालू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती-सूत्र, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों से लालू अध्यक्ष पद छोड़ सकते-सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Noida: आधी रात को घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, सिस्टम की गलती ने छीन ली युवक की जिंदगी!

Noida: आधी रात को घर लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, सिस्टम की गलती ने छीन ली युवक की जिंदगी!

इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अचनाक लखनऊ में हुई लैंड, बम होने की सूचना से मचा हडकंप

इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अचनाक लखनऊ में हुई लैंड, बम होने की सूचना से मचा हडकंप

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी; देखें स्क्वाड

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी 7 साल बाद वापसी; देखें स्क्वाड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग

OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  

Why Mulank 4 Cheated by Anyone Most: क्या आपको पता है कि 1 से लेकर 9 मूलांक में सबसे ज्यादा धोखा केवल प्यार नहीं रह रिश्ते में मूलांक 4 वालों को मिलाता है. इसके पीछे एक खास वजह होती है और जब इनको सच्चा प्यार मिलता है तो ये यकीन ही नहीं कर पाते. हालांकि ये देर से सही लेकिन लव में लकी होते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 17, 2026, 11:31 AM IST

1.हर रिश्ते में खाते हैं धोखा

हर रिश्ते में खाते हैं धोखा
1

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्मे लोग मूलांक 4 के माने जाते हैं. इन लोगों को जिंदगी में ऐसा लगता है कि उनके नसीब में प्यार ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं होता है. चाहे वो माता-पिता, भाई-बहन या जीवनसाथी का ही क्यों न हो. क्योंकि इनको अमूमन हर रिश्ते में धोखा मिलाता है. 

Advertisement

2.100 % देकर भी मिलता है अपयश

100 % देकर भी मिलता है अपयश
2

राहु से गवर्न होने वाली ये राशि हर रिश्ते में अपना 100 % देती है लेकिन उसे जिंदगी में लोगों की तरफ से हमेशा अपयश ही मिलता है. ये लोग जिन लोगों के साथ सबसे बेहतरीन रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं वहीं इनको दुख-दर्द और धोखा मिलता है.
 

3.लाइफ में हर कोई इनके इमोशन्स से खेलता है

लाइफ में हर कोई इनके इमोशन्स से खेलता है
3

ये सुलझे, ईमानदार और दिल के साफ होते हैं. इनकी जबान पर जो होता है वही दिल में होता है लेकिन इनकी लाइफ में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो दिल-दिमाग में कुछ और जुबान पर कुछ रखते हैं. इनके नाते-रिश्तेदार ही नहीं कई बार इनके पेरेंट्स तक इनको नहीं समझ पाते हैं. दोस्ती और प्यार में भी ये अक्सर खुद को ठगा पाते हैं. ये अपने इमोशन्स से हर जगह हारते हैं.
 

4.रिश्ते से निकल कर बन जाते हैं बागी

रिश्ते से निकल कर बन जाते हैं बागी
4

मूलांक 4 वाले खासकर 4 और 22 वाले जब रिश्ते में बागी हो जाते हैं यानी अपनी वफादारी दे-देकर थक जाते हैं या इनको ये समझ आ जाती है कि लोग केवल इनको यूज करते हैं अपनी मकसद के लिए तो ये बागी बन जाते हैं. यानी फिर ये या तो उस व्यक्ति या रिश्ते से निकल जाते हैं जहां इनकी वेल्यू नहीं होती या बगावत कर देते हैं.
 

TRENDING NOW

5.जब प्यार से उठता है दिल तब मिलता है सच्चा प्यार

जब प्यार से उठता है दिल तब मिलता है सच्चा प्यार
5

ये लोग रिश्तों में इतने ठगे जाते हैं कि जब इनका मन दोस्ती, प्यार और रिश्तेदारों से दूर जाने लगता है और ये सभी से दूरी बनाने लगते हैं तभी इनको असली प्यार मिलना शुरू होता है. तब इनको हर सामने वाला इंसान गलत नजर आता है और ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं. तभी इनको इनके जीवन का असली चाहने वाला भी मिलता है.
 

6.जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलता है

जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलता है
6

प्यार-रिश्ते में धोखे की वजह राहु होता है क्योंकि राहु से गवर्न होने वाली राशियों को वो चीज कभी नहीं मिलती जिसे वो शिद्दत से चाहती हैं. जब ये लोग उस चीज को छोड़ने का मन बनाते हैं तब राहु वही चीज उन्हें देने लगता है. यही कारण है कि ये लोगों से जितना प्यार-सम्मान की अपेक्षा प्यार में कर रहे होते हैं वह तब नहीं मिलाता, तब मिलता है जब ये उस चीज की आस छोड़ने लगते हैं.

7.करते हैं अक्सर लव मैरिज

करते हैं अक्सर लव मैरिज
7

मूलांक 4 वालों की अक्सर लव मैरिज होती है. खासकर मूलांक 22 वालों की शादी लव मैरिज ही होती है और उन्हें कई धोखे और प्यार में असफलता के बाद सच्चा और मनचाहा साथी मिलता है जो न केवल उनको समझता है बल्कि उनकी उतनी ही केयर करता है जितनी वो कभी अपेक्षा किए होते हैं.
 

8.लेकिन फिर भी भरोसे में एक छेद रहता है

लेकिन फिर भी भरोसे में एक छेद रहता है
8

क्योंकि मूलांक 4 वालों को जीवन में इतने धोखे मिले होते हैं कि जब इनका सच्चा प्यार मिलता है तो भी ये उसपर यकीन नहीं कर पाते. इनको एक डर रहता है कि उनका ये प्यार भी उनको धोखा दे सकता है. इसलिए वे खुद को सेफ साइड लेकर चलते हैं और आंख बंद कर ये भरोसा नहीं कर पाते की सामने वाला सच में उनका प्यार करता है. इनको सच्चे प्यार में भी मिलावट नजर आती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement