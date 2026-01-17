Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  

धर्म
Jan 17, 2026
1.हर रिश्ते में खाते हैं धोखा
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 को जन्मे लोग मूलांक 4 के माने जाते हैं. इन लोगों को जिंदगी में ऐसा लगता है कि उनके नसीब में प्यार ऊपर वाले ने लिखा ही नहीं होता है. चाहे वो माता-पिता, भाई-बहन या जीवनसाथी का ही क्यों न हो. क्योंकि इनको अमूमन हर रिश्ते में धोखा मिलाता है.
2.100 % देकर भी मिलता है अपयश
राहु से गवर्न होने वाली ये राशि हर रिश्ते में अपना 100 % देती है लेकिन उसे जिंदगी में लोगों की तरफ से हमेशा अपयश ही मिलता है. ये लोग जिन लोगों के साथ सबसे बेहतरीन रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं वहीं इनको दुख-दर्द और धोखा मिलता है.
3.लाइफ में हर कोई इनके इमोशन्स से खेलता है
ये सुलझे, ईमानदार और दिल के साफ होते हैं. इनकी जबान पर जो होता है वही दिल में होता है लेकिन इनकी लाइफ में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो दिल-दिमाग में कुछ और जुबान पर कुछ रखते हैं. इनके नाते-रिश्तेदार ही नहीं कई बार इनके पेरेंट्स तक इनको नहीं समझ पाते हैं. दोस्ती और प्यार में भी ये अक्सर खुद को ठगा पाते हैं. ये अपने इमोशन्स से हर जगह हारते हैं.
4.रिश्ते से निकल कर बन जाते हैं बागी
मूलांक 4 वाले खासकर 4 और 22 वाले जब रिश्ते में बागी हो जाते हैं यानी अपनी वफादारी दे-देकर थक जाते हैं या इनको ये समझ आ जाती है कि लोग केवल इनको यूज करते हैं अपनी मकसद के लिए तो ये बागी बन जाते हैं. यानी फिर ये या तो उस व्यक्ति या रिश्ते से निकल जाते हैं जहां इनकी वेल्यू नहीं होती या बगावत कर देते हैं.
5.जब प्यार से उठता है दिल तब मिलता है सच्चा प्यार
ये लोग रिश्तों में इतने ठगे जाते हैं कि जब इनका मन दोस्ती, प्यार और रिश्तेदारों से दूर जाने लगता है और ये सभी से दूरी बनाने लगते हैं तभी इनको असली प्यार मिलना शुरू होता है. तब इनको हर सामने वाला इंसान गलत नजर आता है और ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं. तभी इनको इनके जीवन का असली चाहने वाला भी मिलता है.
6.जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलता है
प्यार-रिश्ते में धोखे की वजह राहु होता है क्योंकि राहु से गवर्न होने वाली राशियों को वो चीज कभी नहीं मिलती जिसे वो शिद्दत से चाहती हैं. जब ये लोग उस चीज को छोड़ने का मन बनाते हैं तब राहु वही चीज उन्हें देने लगता है. यही कारण है कि ये लोगों से जितना प्यार-सम्मान की अपेक्षा प्यार में कर रहे होते हैं वह तब नहीं मिलाता, तब मिलता है जब ये उस चीज की आस छोड़ने लगते हैं.
7.करते हैं अक्सर लव मैरिज
मूलांक 4 वालों की अक्सर लव मैरिज होती है. खासकर मूलांक 22 वालों की शादी लव मैरिज ही होती है और उन्हें कई धोखे और प्यार में असफलता के बाद सच्चा और मनचाहा साथी मिलता है जो न केवल उनको समझता है बल्कि उनकी उतनी ही केयर करता है जितनी वो कभी अपेक्षा किए होते हैं.
8.लेकिन फिर भी भरोसे में एक छेद रहता है
क्योंकि मूलांक 4 वालों को जीवन में इतने धोखे मिले होते हैं कि जब इनका सच्चा प्यार मिलता है तो भी ये उसपर यकीन नहीं कर पाते. इनको एक डर रहता है कि उनका ये प्यार भी उनको धोखा दे सकता है. इसलिए वे खुद को सेफ साइड लेकर चलते हैं और आंख बंद कर ये भरोसा नहीं कर पाते की सामने वाला सच में उनका प्यार करता है. इनको सच्चे प्यार में भी मिलावट नजर आती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
