Numerology: मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझे हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े

2 . मूलांक 2 वाले बच्चे मां की भावनाओं को सबसे जल्दी समझते हैं

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किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 माना जाता है. अंक ज्योतिष में इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है. यही कारण है कि ये लोग बेहद संवेदनशील और भावुक स्वभाव के होते हैं.

मूलांक 2 वाले बच्चे मां के चेहरे की उदासी बिना कुछ कहे समझ लेते हैं. चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हों, मां की तबीयत, उनकी जरूरतें और भावनाएं हमेशा इनके दिमाग में रहती हैं. शादी के बाद भी इनका अपनी मां से जुड़ाव कम नहीं होता. कई बार पार्टनर को भी लगता है कि ये मां से जरूरत से ज्यादा जुड़े हुए हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे लोग मां की सलाह के बिना बड़े फैसले लेने में असहज महसूस करते हैं. यही कारण है कि मां के बिना इन्हें घर अधूरा लगता है. (फोटो एआई)