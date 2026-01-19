Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 19, 2026, 07:33 PM IST
1.इस मूलांक की लड़कियां होती हैं ओपन मांडेड
अंक ज्योतिष के अनुसार अगर ओपन मांडेड और बिंदास का टैग एक खास मूलांक को ही मिला है. ये इतनी खुले दिल की होती हैं कि इनको ये फर्क नहीं पड़ता की सामने उनक कौन है और किससे क्या बात कहनी चाहिए क्या नहीं. ये साफ दिल की होती हैं और इसलिए सभी से एक तरीके से बात करती हैं और यहीं पर लोग इनको समझ नहीं पाते हैं.
2. इनके लिए लड़का या लड़की का भेद नहीं होता है
इस मूलांक की लड़कियां हर किसी के साथ घुलमिल जाती हैं और इनके लिए लड़का या लड़की का भेद नहीं होता है. ये जिससे मिलती हैं दिल से मिलती हैं और यही कारण है कि कई बार लड़के गलतफमहमी का शिकार हो जाते हैं.
3.लड़कों को लगता है लाइन दे रही हैं
अक्सर जब लड़के इनसे बात करते हैं तो इनके खुलेपन, मजाकिया अंदाज और केयरिंंग नेचर को लेकर उनको लगता है कि वो उन्हें लाइन दे रही हैं. असल में इन लड़कियों का कोई इरादा ऐसा नहीं होता है और ये तो एक दोस्त की तरह ही उनसे बाते करती हैं लेकिन लड़के गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं.
4.सबसे ज्यादा लड़के इनको करते हैं प्रपोज
इन लड़कियों के ओपन माइंडेड नेचर और बिंदास अंदाज की गलतमहमी के चक्कर में अकसर इनके दोस्त, जानने वाले या रिश्तेदार ही इनको प्रपोज कर देते हैं और तब इन लड़कियों को लगता है कि ये क्या हो गया. जबकि उनका इरादा ऐसा कुछ होता ही नहीं और तब होती है अनबन की शुरुआत.
5.सबसे ज्यादा इस मूलांक की लड़कियां होती हैं मिसइंटरप्रिटेट
सबसे ज्यादा अगर किसी मूलांक की लड़कियां मिसइंटरप्रिटेट होती हैं तो वो हैं मूलांक 4 वाली. यानी किसी भी महीन के 4, 13, 22 और 31 को जन्मी लड़कियों को सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं और इसके पीछे वजह होता है इनका खुले दिल का होना.
6.राहु बनाता है इनको नियमों से परे
असल में मूलांक 4 राहु से गवर्न होता है और राहु दकियानुसी मानसिकता, सोच और बेमेल नियमों से इन्हें अलग रखता है. ये ऐसे कोई नियम-कायदे कानून में खुद को बांध कर नहीं रखती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है. इसलिए अक्सर ये वो करती हैं जो लोग सोच भी नहीं पाते और जिनको करने से लोग डरते हैं.
7. समय से आगे की सोच वाली होती हैं ये लड़कियां
राहु इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बनाता है. लोग जो 20 साल बाद सोचते या करते हैं वो मौजूदा दौर में कर जाती हैं और यही कारण है कि लोग इनकी सोच-समझ और नेचर को समझ ही नहीं पाते हैं और गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं.
8. किसी भी बंधन को नहीं करती स्वीकार लेकिन..
ये वो लड़कियां होती हैं जो किसी भी बंधन को नहीं करती स्वीकार लेकिन ऐसा नहीं कि ये घर-परिवार या लोगों की इज्जत नहीं करतीं या परवाह नहीं करती. ये बेहत इमोशनल और केयरिंग होती हैं. लेकिन तभी जब सामने वाला भी इनकी कद्र करता है. अगर कोई इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो ये ऐसे इंसान के जीवन से निकल जाती हैं या उसे ही निकाल देती हैं.
9.ये बेहतरीन दोस्त, जीवनसाथी और बेटी-बहू होती हैं
इनको समझना आसान नहीं, लेकिन जो इनको समझ लेता है वो जानता है कि इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता है. ये बेहतरीन दोस्त, जीवनसाथी और बेटी-बहू होती हैं. ये परिवार को बांधकर रखने वाली और दूसरों की खुशी के लिए सबसे ज्यादा बलिदान करने वाली होती हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
