FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन के पास युवा ऊर्जा-PM मोदी, BJP में नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं- PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

न OTP, न UIDAI वेबसाइट का झंझट.. अब WhatsApp से डायरेक्ट डाउनलोड होगा Aadhaar Card, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

CSIR NET December Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

CSIR NET Result 2025-26: कब जारी होगा CSIR NET का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

RRB Group D Update: रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

HomePhotos

धर्म

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल

These born date Girls are pure-hearted; इन मूलांक की लड़कियां न केवल बिंदास और केयरिंग होती है बल्कि ये खुले दिल से बात करती हैं. लड़का या लड़की ये किसी से भी एकदम खुलकर बाते हैं करती हैं और अक्सर लड़के इन्हें गलत समझकर प्रपोज कर बैठते हैं कि ये उन्हें लाइन दे रही हैं.

ऋतु सिंह | Jan 19, 2026, 07:33 PM IST

1.इस मूलांक की लड़कियां होती हैं ओपन मांडेड

इस मूलांक की लड़कियां होती हैं ओपन मांडेड
1

अंक ज्योतिष के अनुसार अगर ओपन मांडेड और बिंदास का टैग एक खास मूलांक को ही मिला है. ये इतनी खुले दिल की होती हैं कि इनको ये फर्क नहीं पड़ता की सामने उनक कौन है और किससे क्या बात कहनी चाहिए क्या नहीं. ये साफ दिल की होती हैं और इसलिए सभी से एक तरीके से बात करती हैं और यहीं पर लोग इनको समझ नहीं पाते हैं.

Advertisement

2. इनके लिए लड़का या लड़की का भेद नहीं होता है

इनके लिए लड़का या लड़की का भेद नहीं होता है
2

इस मूलांक की लड़कियां हर किसी के साथ घुलमिल जाती हैं और इनके लिए लड़का या लड़की का भेद नहीं होता है. ये जिससे मिलती हैं दिल से मिलती हैं और यही कारण है कि कई बार लड़के गलतफमहमी का शिकार हो जाते हैं.

3.लड़कों को लगता है लाइन दे रही हैं

लड़कों को लगता है लाइन दे रही हैं
3

अक्सर जब लड़के इनसे बात करते हैं तो इनके खुलेपन, मजाकिया अंदाज और केयरिंंग नेचर को लेकर उनको लगता है कि वो उन्हें लाइन दे रही हैं. असल में इन लड़कियों का कोई इरादा ऐसा नहीं होता है और ये तो एक दोस्त की तरह ही उनसे बाते करती हैं लेकिन लड़के गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं.

4.सबसे ज्यादा लड़के इनको करते हैं प्रपोज

सबसे ज्यादा लड़के इनको करते हैं प्रपोज
4

इन लड़कियों के ओपन माइंडेड नेचर और बिंदास अंदाज की गलतमहमी के चक्कर में अकसर इनके दोस्त, जानने वाले या रिश्तेदार ही इनको प्रपोज कर देते हैं और तब इन लड़कियों को लगता है कि ये क्या हो गया. जबकि उनका इरादा ऐसा कुछ होता ही नहीं और तब होती है अनबन की शुरुआत.

TRENDING NOW

5.सबसे ज्यादा इस मूलांक की लड़कियां होती हैं मिसइंटरप्रिटेट

सबसे ज्यादा इस मूलांक की लड़कियां होती हैं मिसइंटरप्रिटेट
5

सबसे ज्यादा अगर किसी मूलांक की लड़कियां मिसइंटरप्रिटेट होती हैं तो वो हैं मूलांक 4 वाली. यानी किसी भी महीन के 4, 13, 22 और 31 को जन्मी लड़कियों को सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं और इसके पीछे वजह होता है इनका खुले दिल का होना.

6.राहु बनाता है इनको नियमों से परे

राहु बनाता है इनको नियमों से परे
6

असल में मूलांक 4 राहु से गवर्न होता है और राहु दकियानुसी मानसिकता, सोच और बेमेल नियमों से इन्हें अलग रखता है. ये ऐसे कोई नियम-कायदे कानून में खुद को बांध कर नहीं रखती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है. इसलिए अक्सर ये वो करती हैं जो लोग सोच भी नहीं पाते और जिनको करने से लोग डरते हैं.

7. समय से आगे की सोच वाली होती हैं ये लड़कियां

समय से आगे की सोच वाली होती हैं ये लड़कियां
7

राहु इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बनाता है. लोग जो 20 साल बाद सोचते या करते हैं वो मौजूदा दौर में कर जाती हैं और यही कारण है कि लोग इनकी सोच-समझ और नेचर को समझ ही नहीं पाते हैं और गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं. 

8. किसी भी बंधन को नहीं करती स्वीकार लेकिन..

किसी भी बंधन को नहीं करती स्वीकार लेकिन..
8

ये वो लड़कियां होती हैं जो किसी भी बंधन को नहीं करती स्वीकार लेकिन ऐसा नहीं कि ये घर-परिवार या लोगों की इज्जत नहीं करतीं या परवाह नहीं करती. ये बेहत इमोशनल और केयरिंग होती हैं. लेकिन तभी जब सामने वाला भी इनकी कद्र करता है. अगर कोई इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो ये ऐसे इंसान के जीवन से निकल जाती हैं या उसे ही निकाल देती हैं. 

9.ये बेहतरीन दोस्त, जीवनसाथी और बेटी-बहू होती हैं

ये बेहतरीन दोस्त, जीवनसाथी और बेटी-बहू होती हैं
9

इनको समझना आसान नहीं, लेकिन जो इनको समझ लेता है वो जानता है कि इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता है. ये बेहतरीन दोस्त, जीवनसाथी और बेटी-बहू होती हैं. ये परिवार को बांधकर रखने वाली और दूसरों की खुशी के लिए सबसे ज्यादा बलिदान करने वाली होती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
MORE
Advertisement
धर्म
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
Basant Panchami 2026: इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त 
इस बसंत पंचमी पर बन रहे हैं कई दुर्लभ योग और अबूझ मुहूर्त, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त
Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 
आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?
MORE
Advertisement