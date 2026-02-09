FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बीजेपी की महिला सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी, महिला सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, विपक्ष के रवैये को लेकर सांसदों ने चिट्ठी लिखी, बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में धूप ने दिखाए तेवर! यूपी-बिहार में भी चढ़ा पारा, रजाई हटाने से पहले जानें IMD का नया अलर्ट; फिर लौट सकती है ठंड?

दिल्ली में धूप ने दिखाए तेवर! यूपी-बिहार में भी चढ़ा पारा, रजाई हटाने से पहले जान लें IMD का नया अलर्ट; फिर लौट सकती है ठंड?

खामेनेई ने पहली बार तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा, Iran के अलावा दुनिया भर में मिले चर्चा को पंख

खामेनेई ने पहली बार तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा, Iran के अलावा दुनिया भर में मिले चर्चा को पंख

India vs Pakistan: बॉयकॉट मैच पर पाकिस्तान का U-Turn, पाक पीएम शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती

India vs Pakistan: बॉयकॉट मैच पर पाकिस्तान का U-Turn, पाक पीएम शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड

'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड

पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो उसकी ये 7 बातें कभी न मानें, वरना छिन जाएंगी सारी खुशियां

पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो उसकी ये 7 बातें कभी न मानें, वरना छिन जाएंगी सारी खुशियां

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम

HomePhotos

धर्म

 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  

ज्योतिष में कुछ राशियां पैसा बनाने और बचाने दोनों में ही मास्टर होती हैं. इनको पता होता है कि कम समय में कैसे पैसे को डबल-ट्रिपल किया जा सकता है. ये बिजनेस में मास्टर होती हैं और इनको सही समय पर सही दांव लगाना आता है.

ऋतु सिंह | Feb 09, 2026, 08:35 PM IST

1. पैसे को चौगुना बनाने का तरीका इनको आता है

 पैसे को चौगुना बनाने का तरीका इनको आता है
1

ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का धन से रिश्ता उसकी राशि और उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रह तय करते हैं. कुछ लोग कमाते तो खूब हैं, लेकिन न तो वो पैसा ही बचा पाते हैं और न ही पैसे का सही यूटेलाइजेशन कर पाते हैं.  लेकिन इसके उलट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम पूंजी को भी बढ़ाकर चौगुना कर लेते हैं. असल में फर्क यहां सिर्फ सोच का होता है. और ये सोच ग्रहों के अंडर में होता है. यही कारण है कि कुछ राशियां एक रुपये को भी करोड़ों में बदल देती हैं.  
 

Advertisement

2.बेस्ट मनी मैनेजर होते हैं ये

बेस्ट मनी मैनेजर होते हैं ये
2

ज्योतिष में 5 राशियों के बारे में कहा गया है कि ये पैसे को मैनेज करने में ही उस्ताद नहीं होते बल्कि ये जानते हैं कि पैसा कब और कहां लगाकर उसे बढ़ाया जा सकता है. ये मनी मैनेज करने में मास्टर होते हैं. ये पांच राशियां बचत, निवेश और धन-संचय में दूसरों से आगे रहती हैं. इनके लिए पैसा केवल खर्च की चीज नहीं, बल्कि सुरक्षा और भविष्य की कुंजी होता है. तो चलिए जानें कौन सी है वो राशियां जो पैसे को सही जगह पर लगाकर उसका चौगुना फायदा उठाती हैं.
 

3.वृषभ राशि लग्जरी को अटरैक्ट करती है

वृषभ राशि लग्जरी को अटरैक्ट करती है
3

वृषभ राशि वालों में वो प्रतिभा होती है जो जानते हैं कि पैसा कैसे बढ़ता है. क्योंकि ये राशि शुक्र के प्रभाव में होती हैं इसलिए ये राशि लग्जरी को अटरैक्ट करती है. इसे ऐश-ओ-आराम की जिंदगी पसंद है और इसके लिए वो प्लानिंग के साथ काम करती है. अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ये जानते हैं कि पैसे का सही यूटेलाइजेशन कैसे हो सकता है. ये जितना पैसा कमाते हैं उसी अनुपात में पैसो को बचत में निवेश करते हैं.  इनको पता होता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है और ये टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं कि कम पूंजी कैसे तुरंत बढ़ाया जा सकता है. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखती हैं. वृषभ राशि जानती है कि आज की बचत ही कल का सुकून है.
 

4.कन्या – बजट की मास्टरमाइंड

कन्या – बजट की मास्टरमाइंड
4

कन्या राशि वालों को बजट की मास्टरमाइंड माना जाता है. ये पैसे को कब-कहां और कैसे लगाना है जानते हैं और इसके लिए बजट भी रखते हैं. इनको पैसे को खर्च बजट बना के करने की आदत होती है इसलिए ये फिजूल खर्ची नहीं करते. ये राशि बुध के प्रभाव में होती है और हर चीज का हिसाब रखते हैं. इसे पता होता है कि उसके पास जो पैसे हैं उसका सही इस्तेमाल बजट बनाकर ही होता है. ये खर्चों की सूची बनाते हैं और फिजूलखर्ची से बचते हैं और महंगाई बढ़े तब भी इनके खर्च नियंत्रित रहते हैं. ये छोटे-छोटे अमाउंट जोड़कर बड़ी बचत बना लेते हैं. कन्या राशि के लिए पैसा एक गणित है कि हर अंक का महत्व होता है.

TRENDING NOW

5.वृश्चिक – जोखिम लेकर भी जीत

वृश्चिक – जोखिम लेकर भी जीत
5

वृश्चिक राशि वाले मंगल के प्रभाव में होते हैं और इनको जोखिम लेना चैलेंजिंग लगता है. ये ऊर्जा से भरे होते हैं और धन को पाने के लिए ये कई तरह की चुनौतियों को पार कर लेते हैं.  वृश्चिक राशि वाले निवेश में डरती नहीं, बल्कि रणनीति बनाकर उसमें निवेश करते हैं. इनको पता होता है कि आज का बचत बुढ़ापे में जीवन आसान कर देगा. हालांकि अगर ये रिस्क में घटे मे ंरही तो भी ये नुकसान से टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत होकर लौटती है. इनका एक सिद्धांत है कि लाभ लेकर ही रुकना खुद को खत्म करना है. वृश्चिक जोखिम को अवसर में बदलने की कला जानती है. इसको पता होता है कि अगर रिस्क नहीं लिए तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे.
 

6. धनु – मेहनत का सम्मान

 धनु – मेहनत का सम्मान
6

 धनु राशि वाले मेहनत का सम्मान करते हैं और उनको पता होता है कि पैसा मेहनत से ही आता है. लेकिन वो ये भी जानते हैं अगर पैसे का सही सदुपयोग सही समय पर न हो तो उसका लाभ नहीं मिलता. ये राशि बृहस्पति के प्रभाव में होती है और धन को साधन नहीं, साधना मानती है. मेहनत से कमाए पैसे को बेवजह खर्च नहीं करती और दिखावे में पैसा बर्बाद नहीं करती. ये भविष्य के लिए सुरक्षित फंड बनाती है. धनु के लिए पैसा ऊर्जा है जिसे व्यर्थ गंवाना वो अपनी ऊर्जा को खत्म करना समझती है. ये पैसे को सही जगह निवेश करती है और उम्र भर उस पैसे ब्याज से मेवा खाती है.

7. मकर – अनुशासन का धनशास्त्र

 मकर – अनुशासन का धनशास्त्र
7

 मकर का फंडा है कि अगर अनुशासन होगा तो पैसा भी होगा. शनि की राशि मकर अनुशासन और धैर्य की मिसाल है. ये हर रुपये का हिसाब रखती है और छोटी बचत को भी महत्व देती है. यही कारण है कि इनके लिए पैसा छोटा हो या बड़ा सब बराबर होता है. ये लंबे समय की आर्थिक योजना बनाती है और जानती हैं कि पैसा का सही इंवेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होता है. ये राशि बड़ा धन छोटे अनुशासन से बनती है.
 

8.क्या है इनका मूल मंत्र

क्या है इनका मूल मंत्र
8

ये पांच राशियां यह साबित करती हैं कि दौलत केवल कमाने से नहीं, संभालने से बनती है. इनका मंत्र है आज नियंत्रण और कल की सुरक्षा और भविष्य में स्थिरता.  अगर आपकी राशि इनमें से है, तो यह आपकी प्राकृतिक ताकत है. और अगर नहीं है, तो भी इन राशियों की आदतें अपनाकर आप अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
'धुरंधर' ने तोड़े ओटीटी के सारे रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तान में बनी नंबर-1; अब इन 22 देशों में भी कर रही ट्रेंड
पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो उसकी ये 7 बातें कभी न मानें, वरना छिन जाएंगी सारी खुशियां
पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो उसकी ये 7 बातें कभी न मानें, वरना छिन जाएंगी सारी खुशियां
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में कई दिग्गजों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
MORE
Advertisement