ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं

1 . बिहार में इन व्यंजनों से तैयार होता है प्रसाद

1

हर साल दिवाली के छठे दिन, छठ पूजा मनाई जाती है. यह बिहार में सबसे लोकप्रिय है और इसका उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करना और पृथ्वी पर जीवन को जीवित रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करना है. इस वर्ष, छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. यह त्योहार गहरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ मनाया जाता है और इसमें कठोर अनुष्ठान, उपवास और नदी के किनारे या जलाशयों में प्रसाद चढ़ाना शामिल है. छठ पूजा चार दिनों तक चलती है, जिसमें लोग पारंपरिक बिहारी व्यंजनों का प्रसाद तैयार होता है.

