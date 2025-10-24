दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
बॉक्स ऑफिस पर Thamma का जलवा, तीसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; जानें Ek Deewane Ki Deewaniyat का हाल
ये है 5 पारंपरिक बिहारी व्यंजन और छठ पूजा का मुख्य प्रसाद, जानें नहाय-खाय-खरना में क्या चीजें बनती हैं
कल से छठ का महापर्व होगा शुरू, जानें 36 घंटे निर्जला व्रत से नहाय-खाय-खरना और सूर्य अर्घ्य के साथ कोसी भरने की सही तिथि
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत
Chhath Puja 2025: छठ पर छठी मैया की पूजा क्यों होती है, सूर्य देव से क्या हैं उनका संबंध?
महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?
IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 24, 2025, 08:14 AM IST
1. बिहार में इन व्यंजनों से तैयार होता है प्रसाद
हर साल दिवाली के छठे दिन, छठ पूजा मनाई जाती है. यह बिहार में सबसे लोकप्रिय है और इसका उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करना और पृथ्वी पर जीवन को जीवित रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करना है. इस वर्ष, छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. यह त्योहार गहरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ मनाया जाता है और इसमें कठोर अनुष्ठान, उपवास और नदी के किनारे या जलाशयों में प्रसाद चढ़ाना शामिल है. छठ पूजा चार दिनों तक चलती है, जिसमें लोग पारंपरिक बिहारी व्यंजनों का प्रसाद तैयार होता है.
2.पांच पारंपरिक बिहारी व्यंजन छठ में बनते हैं
छठ पूजा के लिए ये पारंपरिक बिहारी व्यंजन न केवल भोजन के लिए, बल्कि धर्म के प्रतीक के रूप में भी तैयार किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य प्रकृति की प्रचुरता और दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति का उत्सव मनाना है. छठ पूजा के व्यंजन शुद्धता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक सामग्री और न्यूनतम प्रसंस्करण पर केंद्रित होते हैं. ये व्यंजन बिना प्याज, लहसुन और कृत्रिम सामग्री के पकाए जाते हैं. यहां सूर्यदेव और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए पांच पारंपरिक बिहारी व्यंजन छठ में बनते हैं.
3.ठेकुआ
ठेकुआ या कजुरिया बिहार का एक पारंपरिक तला हुआ मीठा नाश्ता है जो छठ पूजा से पहले गेहूँ के आटे से बनाया जाता है. पूरा परिवार मिलकर यह नाश्ता बनाता है और बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इसका खूब सेवन किया जाता है.
4.रसिया या रसियाव
यह एक सरल, हल्का और पौष्टिक व्यंजन है जो चावल, गुड़, तेजपत्ता और अदरक से बनता है और बिहार में छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ज़्यादातर बनाया जाता है. यह धीमी गति से पकने वाली विधि है, जिसमें चावल को दूध में उबाला जाता है, इलायची पाउडर डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है और किशमिश, बादाम और पिस्ता जैसे मेवों के साथ परोसा जाता है.
5.कद्दू की सब्जी
यह व्यंजन छठ पूजा का एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे अक्सर पूरियों के साथ परोसा जाता है. इस व्यंजन में पारंपरिक भारतीय मसालों का स्वाद होता है और इसमें कटे हुए कद्दू को नरम होने तक पकाया जाता है. इसे धनिया पत्ती से सजाएँ.
6. चावल के लड्डू
ये लड्डू चावल के आटे, गुड़ और कभी-कभी इलायची से बनाए जाते हैं. ये मीठे व्यंजन छठ पूजा जैसे अवसरों के लिए आदर्श होते हैं. चावल के आटे को भूनकर उसमें सूखा कसा हुआ नारियल मिलाया जाता है. ताज़ा दूध की मलाई और गुड़ लड्डू में मिठास और बनावट जोड़ते हैं. स्वाद के लिए इलायची पाउडर डालें और धीमी आँच पर पकाएँ. ऊपर से तिल और मेवे डालें.
7.लौकी चना दाल
लौकी और चने से बनने वाली यह डिश छठ पूजा के दौरान एक बेहतरीन और सेहतमंद व्यंजन मानी जाती है. भारतीय मसाले, टमाटर और जीरा इस करी का स्वाद और सुगंध बढ़ा देते हैं.
8. ये व्यंजन अनुष्ठानिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हैं
छठ पूजा के ये पारंपरिक बिहारी व्यंजन समर्पण, सूर्य देव के प्रति श्रद्धा और सादगी में सौंदर्य के उत्सवी माहौल को दर्शाते हैं. ये व्यंजन अनुष्ठानिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को भी समेटे हुए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से