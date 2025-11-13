Lucky Symbols At Home: सफल व्यक्ति के घर में जरूर होती हैं ये 6 चीजें, इन्हें लगाते ही प्रसन्न हो जाती हैं चमकती है किस्मत

2 . ॐ

2

सनातन धर्म में ॐ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है. यह एक शब्द पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है. मान्यता है कि यह शब्द जहां भी लिखा या अंकित किया जाता और उच्चारण किया जाता है. वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती. सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. ॐ के मंगल प्रतीक को साक्षात ब्रह्म का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे घर के मैन गेट पर लगाते हैं.