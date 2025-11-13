Lucky Symbols At Home: सफल व्यक्ति के घर में जरूर होती हैं ये 6 चीजें, इन्हें लगाते ही प्रसन्न हो जाती हैं चमकती है किस्मत

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 13, 2025, 09:44 AM IST
1.घर में जरूर रखें ये 6 चीजें
हिंदू धर्म में कर्म के साथ ही पूजा पाठ का बड़ा महत्व है. इसमें भगवान की प्रिय चीजों को रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. आइए उन 6 धार्मिक प्रतीकों के बारे में जानते हैं, जिन्हें घर में रखने से सभी समस्याएं और नजर दूर रहती हैं.
2.ॐ
सनातन धर्म में ॐ को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है. यह एक शब्द पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है. मान्यता है कि यह शब्द जहां भी लिखा या अंकित किया जाता और उच्चारण किया जाता है. वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती. सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. ॐ के मंगल प्रतीक को साक्षात ब्रह्म का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे घर के मैन गेट पर लगाते हैं.
3.शंख
हिंदू शास्त्रों में शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है. शंख समुद्र मंथन के बीच निकला था. मान्यता है कि घर के मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए. शंख को बजाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है. जीवन में सुख सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है.
4.स्वास्तिक
सनतान धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है. स्वास्तिक बनाकर ही मंगल कार्य की शुरुआत होती है. इसकी वजह स्वास्तिक को शुभता और सौभाग्य का सूचक माना जाना है. यह पवित्र चिन्ह देवी-देवताओं से जुड़ा है. स्वास्ति की चार भुजाओं को चार वेद, चार दिशा, चार आश्रम, चार युग से जोड़कर देखा जाता है. घर में स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ होता है.
5.मंगल कलश
हिंदू धर्म में कलश को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है. समुद्र मंथन में अमृत कलश की तरह पवित्र और पूजनीय माना जाता है. कलश के बिना मांगलिक कार्य अधूरा होता है. यह घर में शुभता लेकर आता है.
6.हाथी
सनातन धर्म में हाथी को धन की देवी मां लक्ष्मी की सवारी माना गया है. भगवान श्री गणेश जी का भी स्वरूप है. इसे बेहद शुभ प्रतीकों में माना गया है, जिसकी धातु से बनी मूर्ति शुभता और सौभाग्य को बढ़ाती है.
7.कमल
कमल मां लक्ष्मी का प्रिय है. इसे मंगल प्रतीक के रूप में माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार कमल की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के नाभि से हुई है. कमल न सिर्फ मां लक्ष्मी का प्रिय है. इसको मां सरस्वती और ब्रह्मा जी ने भी अपना आसन बनाया है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
