इन 6 पौधों को घर में लगाते ही रूपये-पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी करेगी ग्रो 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? कौन से लोग जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करते हैं?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

HomePhotos

धर्म

इन 6 पौधों को घर में लगाते ही रूपये-पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी करेगी ग्रो 

These plants attract money into the house: अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या पैसा आके भी घर में टिकता नहीं तो आपको घर में कुछ ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनसे आपके घर में पैसों की बाढ़ आ जाए. वास्तु में इन पौधों को पैसे खींचने की मशीन माना गया है.

ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 04:59 PM IST

1.कुछ खास पौधे रखने से धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है

कुछ खास पौधे रखने से धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है
1

वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में कुछ खास पौधे रखने से धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है. वास्तु विशेषज्ञ आपको ऐसे पांच पौधों के बारे में बता रहे हैं जो आपको जल्दी अमीर बना देंगे. धन प्राप्ति के लिए आपको घर में ये पांच पौधे जरूर रखने चाहिए.
 

Advertisement

2.अनार

अनार
2

वास्तु शास्त्र में अनार का पेड़ घर में धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है और इसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, खासकर इसे प्रवेश द्वार के दाईं ओर लगाने से ऐसा होता है. ये पौधा धन आगमन के रास्ते खोलता है.

3.गुड़हल

गुड़हल
3

गुड़हल का फूल घर में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन-धान्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मकता लाने में मदद करता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. 

4.बांस का पौधा

बांस का पौधा
4

वास्तु शास्त्र में बांस का पौधा धन और सौभाग्य आकर्षित करता है क्योंकि यह पांच प्राकृतिक तत्वों (लकड़ी, पानी, पृथ्वी, अग्नि, और धातु) में संतुलन लाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वास्तु दोषों को दूर करता है. यह एक हवा शुद्ध करने वाला पौधा है जो घर में शांति और समृद्धि लाता है. 
 

TRENDING NOW

5.मनी प्लांट

मनी प्लांट
5

मनी प्लांट को धन खींचने वाला पौधा माना जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसका हरा-भरा रहना धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है. 

6.क्रासुला का पौधा

क्रासुला का पौधा
6

क्रासुला का पौधा वास्तु पैसे को को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है, क्योंकि यह कुबेर देव का रूप माना गया है.  इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आती है. इसे सही दिशा, जैसे उत्तर या घर के प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर, रखने से इसका लाभ और बढ़ता है.  
 

7.परिजात का पौधा

परिजात का पौधा
7

परिजात का पौधा धन खींचता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य आता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पौराणिक समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है और माता लक्ष्मी का प्रिय भी है. वास्तु के अनुसार इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन होता है.  

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे
Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE