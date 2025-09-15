इन 6 पौधों को घर में लगाते ही रूपये-पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी करेगी ग्रो 

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 04:59 PM IST
1.कुछ खास पौधे रखने से धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है
वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में कुछ खास पौधे रखने से धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है. वास्तु विशेषज्ञ आपको ऐसे पांच पौधों के बारे में बता रहे हैं जो आपको जल्दी अमीर बना देंगे. धन प्राप्ति के लिए आपको घर में ये पांच पौधे जरूर रखने चाहिए.
2.अनार
वास्तु शास्त्र में अनार का पेड़ घर में धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है और इसमें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है, खासकर इसे प्रवेश द्वार के दाईं ओर लगाने से ऐसा होता है. ये पौधा धन आगमन के रास्ते खोलता है.
3.गुड़हल
गुड़हल का फूल घर में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन-धान्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मकता लाने में मदद करता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.
4.बांस का पौधा
वास्तु शास्त्र में बांस का पौधा धन और सौभाग्य आकर्षित करता है क्योंकि यह पांच प्राकृतिक तत्वों (लकड़ी, पानी, पृथ्वी, अग्नि, और धातु) में संतुलन लाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वास्तु दोषों को दूर करता है. यह एक हवा शुद्ध करने वाला पौधा है जो घर में शांति और समृद्धि लाता है.
5.मनी प्लांट
मनी प्लांट को धन खींचने वाला पौधा माना जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसका हरा-भरा रहना धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कृपा को दर्शाता है.
6.क्रासुला का पौधा
क्रासुला का पौधा वास्तु पैसे को को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है, क्योंकि यह कुबेर देव का रूप माना गया है. इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आती है. इसे सही दिशा, जैसे उत्तर या घर के प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर, रखने से इसका लाभ और बढ़ता है.
7.परिजात का पौधा
परिजात का पौधा धन खींचता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य आता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पौराणिक समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है और माता लक्ष्मी का प्रिय भी है. वास्तु के अनुसार इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन होता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
