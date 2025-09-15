इन 6 पौधों को घर में लगाते ही रूपये-पैसों का फ्लो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी करेगी ग्रो 

7 . परिजात का पौधा

परिजात का पौधा धन खींचता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य आता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पौराणिक समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है और माता लक्ष्मी का प्रिय भी है. वास्तु के अनुसार इसे उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

