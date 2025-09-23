FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'

Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

71st National Film Awards: शाहरुख खान को मिलेगा करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live

Mukesh Ambani Past Life: मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

मुकेश अंबानी पूर्वजन्म में क्या थे? पिछले जन्म के एक कर्म ने बना दिया इस जन्म में देश का सबसे अमीर इंसान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

HomePhotos

धर्म

Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

Mangal Transit 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगले 36 दिनों में मंगल का गोचर हो रहा है, जिसके कारण 5 राशियों के लोगों का जीवन धन-धान्य से परिपूर्ण रहेगा.

ऋतु सिंह | Sep 23, 2025, 11:13 AM IST

1.कुछ राशियों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होगा

कुछ राशियों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होगा
1

सितंबर खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल की दृष्टि से अक्टूबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है . मंगल ने तुला राशि में महागोचर किया है, अगले 36 दिनों में 5 राशियों के जातकों का जीवन धन-धान्य से भरपूर रहेगा, इनकी ज़िंदगी में अचानक बदलाव आएगा. आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में...

Advertisement

2.साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह होता है मंगल

साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह होता है मंगल
2

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुका है और 27 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में रहेगा . इसका मतलब है कि मंगल लगभग 36 दिनों तक तुला राशि में ही रहेगा . शुक्र के तुला राशि में रहने पर शनि के साथ समसप्तक योग भी बन रहा है . धन और समृद्धि की राशि में मंगल का आगमन लोगों को कुछ ही दिनों में मालामाल बना सकता है. यह स्थिति 5 राशियों के लिए शुभ हो सकती है . आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में...
 

3.मेष राशि

मेष राशि
3

ज्योतिष के अनुसार, मंगल का तुला राशि में रहना मेष राशि के लिए लाभकारी रहेगा . नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों के लिए यह समय शुभ है . व्यापार में भी लाभ होगा. वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है.

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
4

 वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का तुला राशि में गोचर जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा. आपके प्रेम जीवन में निखार आएगा और प्यार बढ़ेगा. आपका बदला हुआ व्यक्तित्व आपके साथी को आश्चर्यचकित कर सकता है . आप कोई कार या विलासिता का सामान खरीद सकते हैं .

TRENDING NOW

5.कर्क राशि

कर्क राशि
5

 मंगल का यह गोचर कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की के अवसर प्रदान करेगा. कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान होगा . नए अवसर प्राप्त होंगे. काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है. आर्थिक लाभ की संभावना है .
 

6.तुला राशि

तुला राशि
6

तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर शुभ है , क्योंकि मंगल अगले 36 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे . इससे आपके प्रभाव और सम्मान में वृद्धि होगी . आपको धन लाभ होगा , स्वास्थ्य में सुधार होगा और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी . अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें .

7.धनु राशि

धनु राशि
7

मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए कई लाभ लेकर आएगा . रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा . बिजली के उपकरण खरीदने के लिए यह समय अच्छा है . व्यापार में तेजी आएगी . आपको कुछ अप्रत्याशित आनंद का अनुभव होगा. आर्थिक लाभ की संभावना है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Prajwal Revanna: प्रज्वल रेवन्ना को बड़ा झटका, SC से नहीं मिली जमानत, 400 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप
Prajwal Revanna: प्रज्वल रेवन्ना को बड़ा झटका, SC से नहीं मिली जमानत, 400 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
Ayurvedic Remedy: त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी 
त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी
Dreams Prediction: सपने में ये चीजें देखना यानी तकदीर खराब होने का इशारा, रावण ने देखा था ऐसा स्वप्न और बर्बाद हो गई थी लंका
सपने में दिखें ये चीजें तो समझ लें खराब होने वाली है तकदीर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?
कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?
कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा
कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा
36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी
36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी
Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 
अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते
GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत
GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE