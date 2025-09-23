Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी', अमेरिका को 'ईसाई देश'
ऋतु सिंह | Sep 23, 2025, 11:13 AM IST
1.कुछ राशियों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होगा
सितंबर खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल की दृष्टि से अक्टूबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है . मंगल ने तुला राशि में महागोचर किया है, अगले 36 दिनों में 5 राशियों के जातकों का जीवन धन-धान्य से भरपूर रहेगा, इनकी ज़िंदगी में अचानक बदलाव आएगा. आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में...
2.साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह होता है मंगल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुका है और 27 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में रहेगा . इसका मतलब है कि मंगल लगभग 36 दिनों तक तुला राशि में ही रहेगा . शुक्र के तुला राशि में रहने पर शनि के साथ समसप्तक योग भी बन रहा है . धन और समृद्धि की राशि में मंगल का आगमन लोगों को कुछ ही दिनों में मालामाल बना सकता है. यह स्थिति 5 राशियों के लिए शुभ हो सकती है . आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में...
3.मेष राशि
ज्योतिष के अनुसार, मंगल का तुला राशि में रहना मेष राशि के लिए लाभकारी रहेगा . नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों के लिए यह समय शुभ है . व्यापार में भी लाभ होगा. वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है.
4.वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का तुला राशि में गोचर जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा. आपके प्रेम जीवन में निखार आएगा और प्यार बढ़ेगा. आपका बदला हुआ व्यक्तित्व आपके साथी को आश्चर्यचकित कर सकता है . आप कोई कार या विलासिता का सामान खरीद सकते हैं .
5.कर्क राशि
मंगल का यह गोचर कर्क राशि वालों को करियर में तरक्की के अवसर प्रदान करेगा. कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान होगा . नए अवसर प्राप्त होंगे. काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है. आर्थिक लाभ की संभावना है .
6.तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर शुभ है , क्योंकि मंगल अगले 36 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे . इससे आपके प्रभाव और सम्मान में वृद्धि होगी . आपको धन लाभ होगा , स्वास्थ्य में सुधार होगा और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी . अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें .
7.धनु राशि
मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए कई लाभ लेकर आएगा . रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा . बिजली के उपकरण खरीदने के लिए यह समय अच्छा है . व्यापार में तेजी आएगी . आपको कुछ अप्रत्याशित आनंद का अनुभव होगा. आर्थिक लाभ की संभावना है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
