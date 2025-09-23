Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

2 . साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह होता है मंगल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साहस, पराक्रम और पराक्रम का ग्रह मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुका है और 27 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में रहेगा . इसका मतलब है कि मंगल लगभग 36 दिनों तक तुला राशि में ही रहेगा . शुक्र के तुला राशि में रहने पर शनि के साथ समसप्तक योग भी बन रहा है . धन और समृद्धि की राशि में मंगल का आगमन लोगों को कुछ ही दिनों में मालामाल बना सकता है. यह स्थिति 5 राशियों के लिए शुभ हो सकती है . आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में...

