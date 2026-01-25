FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर PM मोदी का पोस्ट, लोकतंत्र में वोट की अहम भूमिका, लोकतंत्र में मतदाता बनना बड़ी जिम्मेदारी, मतदाता बनना उत्सव मनाने का अवसर, सभी युवा मतदाता बनने का उत्सव मनाएं, लोकतंत्र की भावना का सम्मान करें-PM मोदी | दीनदयाल नगर इलाके में अवैध मस्जिद मिली, एमपी के सागर में अवैध मस्जिद का खुलासा, हाउसिंग बोर्ड के घर में अवैध मस्जिद बनी थी, नगर पालिका की जांच में मस्जिद का खुलासा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi News: दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस की टीम

Delhi News: दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस की टीम

Gujarat Accident: गुजरात के बनासकांठा में ट्रक-कार की भिड़ंत, चीख-पुकार के बीच 6 लोगों ने तोड़ा दम

Gujarat Accident: गुजरात के बनासकांठा में ट्रक-कार की भिड़ंत, चीख-पुकार के बीच 6 लोगों ने तोड़ा दम

Delhi-Ncr Weather: बर्फबारी, शीतलहर और बारिश की चपेट में उत्तर भारत; दिल्ली से लेकर यूपी तक कंपकंपी

Delhi-Ncr Weather: बर्फबारी, शीतलहर और बारिश की चपेट में उत्तर भारत; दिल्ली से लेकर यूपी तक कंपकंपी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 

इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी

Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी

केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

HomePhotos

धर्म

Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 

Loving Zodiac:ज्योतिष में कुछ राशियों को प्योर लव देने वाला माना गया है. ये जिससे जुड़ती हैं उसके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाती हैं. इन राशियों को ईश्वर का उपहार समझा जाता है क्योंकि ये जब किसी से जुड़ती हैं तो खुद को भूल जाती हैं और अपना जीवन प्यार, दुलार और दूसरों की खुशी के लिए समर्पित कर देती हैं.

ऋतु सिंह | Jan 25, 2026, 07:25 AM IST

1.इन राशियों का जन्म ही प्यार करने के लिए होता है

इन राशियों का जन्म ही प्यार करने के लिए होता है
1

कुछ लोगों का प्यार रंग-रूप, साइज या उम्र से परे होता है. ये लोग जिससे प्यार करते हैं उसकी हर चीज उन्हें खास लगती है और इनका प्यार एक बार जिससे बंध गया वो आजीवन रहता है. समय-परिस्थिति या कोई घटना इनके प्यार को कम नहीं कर पाती हैं. क्योंकि इनका जन्म ही किसी को प्यार देने के लिए होता है. भले ही चाहे कोई इनको चाहे न चाहे ये जिसे चाह लेती हैं उसी की खुशी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं. ऐसा नहीं कि ये केवल एक प्रेमी के रूप में ही प्यार किसी से करती हैं बल्कि ये माता-पिता, भाई-बहन या दोस्त किसी भी रूप में रहें इनका प्रेम जिससे जुड़ जाता है वो उसके लिए खुद को भूल जाती हैं.

Advertisement

2.ये रिश्तों को देती हैं महत्व

ये रिश्तों को देती हैं महत्व
2

इनके लिए प्यार केवल कुछ पाने लिए नहीं होता है. ये प्योर लविंग होती हैं. इनको अपने माता-पिता, भाई-बहन या बच्चे से अगल लगाव हो जाए तो वह उसके साथ जीवन भर जुड़ी रहती हैं. इनके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं और रिश्ते को बनाए रखने के लिए अक्सर आपनी खुशियों का भी बलिदान कर देती हैं.

3. साफ दिल और केयरिंग नेचर

साफ दिल और केयरिंग नेचर
3

इन राशियों का दिल बहुत साफ होता है और ये इतनी केयरिंग होती है कि लोगों को इनकी आदत लग जाती है. ये किसी स्वार्थ में किसी को प्यार नहीं करती बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि उनके लिए वो इंसान बेहत कीमती होता है. इनके मन में जो बात होती है, वही जुबान पर ही. ये कभी लाग-लपेट के बात नहीं करती हैं. 

4. जिससे जुड़ती हैं दिल से जुड़ती हैं

जिससे जुड़ती हैं दिल से जुड़ती हैं
4

ये राशियां  जिससे जुड़ती हैं दिल से जुड़ती हैं और कई बार ये आदत उनके लिए परेशानी की वजह भी बन जाती है. क्योंकि ये तो दिल से जुड़त हैं लेकिन सामने वाला दिमाग से जुड़ता है. अक्सर ये रिश्ते में देने के लिए बनी होती हैं लेकिन लोग इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और स्वार्थ से जुड़ते हैं और जब मकसद पूरा नहीं होता तो ये लोग इन लोगों का दिल तोड़ देते हैं.

TRENDING NOW

5.ये किसी का दर्द नहीं देख सकतीं

ये किसी का दर्द नहीं देख सकतीं
5

इनके लिए प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है. ये राशियां धरती पर जन्म ही इसलिए लेती हैं कि ये प्यार बांट सकें और लोगों को प्यार का महत्व समझा सकें. यही कारण है कि अक्सर इनके साथ छल-धोखा भी होता है. ये किसी का दर्द नहीं देख सकतीं. भले ही कोई अनजान ही क्यों न हो ये किसी का दर्द अपना दर्द समझ कर उसे दूर करने के हर संभव प्रयास करती हैं.

6.ये सुख नहीं दुख की साथी होती हैं

ये सुख नहीं दुख की साथी होती हैं
6

अगर इन राशियों का कोई आपका दोस्त है तो एक बात दिमाग में फिट कर लें कि ये सुख नहीं दुख की साथी होती हैं. सुख में भले ये आपको अपने आस-पास न दिखें लेकिन दुख की घड़ी में ये हमेशा आपके साथ या पीछे खड़ी दिखेंगी.  रिश्तों को संजो के रखना इनकी आदत होती है.

7.परिवार को देती हैं प्राथमिकता

परिवार को देती हैं प्राथमिकता
7

इन राशियों के लिए जीवन की पहली प्राथमिकता उनका परिवार होता है. ये परिवार से जुड़ी होती हैं और इनके लिए परिवार से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है. ये प्योर फैमेली मैन या वूमन होत हैं.

8.अगर नहीं मिला सम्मान तो

अगर नहीं मिला सम्मान तो
8

कर्क, सिंह, वृश्चिक, तुला, कुंभ और मीन ये 6 राशियां खुद को भूलकर दूसरों की मदद करने वाली होती हैं. इनका प्यार लोगों को कई जन्मों के बाद मिलता है लेकिन अगर जिसे ये चाहती हैं वहां अगर इनको सम्मान न मिला तो ये फिर वहां से डिटैच होने लगती हैं. क्योंकि इनको किसी भी रिश्ते से सिर्फ एक चीज की जरूरत होती हैं और वह है सम्मान. ये अपने सम्मान से समझौता कभी नहीं करतीं. इसलिए जहां इनका मान-सम्मान पर उंगली उठे या लोग इनके पीठ पीछे उपहास करते हैं वहां से ये चुपचाप निकल जाती हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
MORE
Advertisement
धर्म
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
MORE
Advertisement