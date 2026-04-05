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Budh Gochar: बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स

Mercury-Jupiter Conjunction Effects: बुध का गोचर होने जा रहा है और वह जब बृहस्तपि संग संगम करेगा तो कुछ राशियों के हाथ पावर आने वाली है. इस सक्सेस से वो न केवल अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाएंगी, बल्कि तरक्की और बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बता रहीं हैं कौन सी हैं वो राशियां.

ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 08:39 AM IST

1. आर्थिक परेशानियों को पीछे छोड़ने का मौका आ रहा

आर्थिक परेशानियों को पीछे छोड़ने का मौका आ रहा
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आपके जीवन में जल्दी ही अचानक खुशियों और सफलता का दौर शुरू होने वाला है. 11 अप्रैल 2026 से कुछ राशियों की जिंदगी गेमचेंजर होगी और कई ऐसी डील मिलेंगी जो उनके वर्चस्व और पावर को बढ़ाएंगी. क्योंकि बुध का गोचर होने जा रहा है जो बृहस्पित के साथ मिलकर आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है और आर्थिक परेशानियों को पीछे छोड़ने का मौका देगा. Photo Credit: AI

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2. बुध-मीन गोचर और नीचभंग राजयोग का चमत्कार

 बुध-मीन गोचर और नीचभंग राजयोग का चमत्कार
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11 अप्रैल 2026, शनिवार सुबह 01:20 बजे बुध कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को बुध के लिए नीच माना जाता है. लेकिन इस बार बृहस्पति की अनुकंपा से यहां नीचभंग राजयोग बन रहा है. इसका मतलब है कि जो लोग पिछले समय में आर्थिक नुकसान, नौकरी में ठोकर या सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी से परेशान थे, उनके लिए अब नए अवसर खुलने वाले हैं. यह राजयोग खासकर धन, संपत्ति और करियर में सफलता दिलाने के लिए जाना जाता है. तो चलिए जानें किन राशियों के दिन बदलने वाले हैं.Photo Credit: AI
 

3.मिथुन

मिथुन
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मिथुन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर करियर में नई ऊंचाइयों को छूने में सहायक होगा. नीच भंग राजयोग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. लंबे समय से अटकी हुई धनराशि आपको प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा. व्यापारियों को नए अनुबंध मिलने की संभावना है.  Photo Credit: AI
 

4.कन्या

कन्या
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आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह के सातवें भाव में राजयोग बनाने से वैवाहिक जीवन में सुधार होगा. साझेदारी के कारोबार में लगे लोगों के लिए यह समय बहुत लाभदायक रहेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और नए संबंध भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.धनुराशि

धनुराशि
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यह राजयोग धनु राशि वालों के लिए सुख और आराम में वृद्धि लाएगा. पुरानी संपत्ति की बिक्री से बड़ा लाभ होने की संभावना है. जमीन या वाहन खरीदने का आपका सपना इस दौरान पूरा होने की संभावना है. परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और बड़ों का सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा. Photo Credit: AI


 

6.मकर

मकर
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मकर राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से अनुकूल रहेगा. निवेश के लिए यह अच्छा समय है, जिससे भविष्य में अच्छा प्रतिफल मिलेगा. आपके रचनात्मक विचार साकार होंगे और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा.  Photo Credit: AI

7.मीन राशि

मीन राशि
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चूंकि यह राजयोग मीन राशि में ही बन रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन आएंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कठिन निर्णय आसानी से ले पाएंगे. कर्मचारियों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति की खुशखबरी मिलेगी.  Photo Credit: AI
 

8. कैसे बदलेगा आपका जीवन

 कैसे बदलेगा आपका जीवन
8

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और  बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, निवेश और व्यवसाय में लाभ मिलेगा. साथ ही करियर और नौकरी के नए अवसर मिलेंगे. नए प्रोजेक्ट्स और प्रमोशन में सफलता, पुराने विवाद और रुकावटें दूर होंगी. साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा जो किसी भी कारणवश खोई थी वह दोबार मिलेगी.  Photo Credit: AI
 

9.क्यों यह समय खास है, कैसे फायदा उठाए?

क्यों यह समय खास है, कैसे फायदा उठाए?
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नीचभंग राजयोग केवल ग्रहों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का अवसर है. इस समय आपके हर प्रयास का परिणाम अच्छा मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए इस समय बुद्धि और निर्णय शक्ति पर ध्यान दें. पुराने निवेश और प्रोफेशनल रिश्तों को सुधारने का समय है, जो भी प्रोजेक्ट अटका हुआ है, उसे आगे बढ़ाने का उत्तम समय यही है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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