Budh Gochar: बुध-बृहस्पति संगम से इन 5 राशियों के हाथ आएगी पावर, गेमचेंजर साबित होगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और स्टेट्स

2 . बुध-मीन गोचर और नीचभंग राजयोग का चमत्कार

2

11 अप्रैल 2026, शनिवार सुबह 01:20 बजे बुध कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि को बुध के लिए नीच माना जाता है. लेकिन इस बार बृहस्पति की अनुकंपा से यहां नीचभंग राजयोग बन रहा है. इसका मतलब है कि जो लोग पिछले समय में आर्थिक नुकसान, नौकरी में ठोकर या सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी से परेशान थे, उनके लिए अब नए अवसर खुलने वाले हैं. यह राजयोग खासकर धन, संपत्ति और करियर में सफलता दिलाने के लिए जाना जाता है. तो चलिए जानें किन राशियों के दिन बदलने वाले हैं.Photo Credit: AI

