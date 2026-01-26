Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

4 . मिथुन राशि होते हैं शब्दों का जादूगर

मिथुन राशि का शासक ग्रह बुध होता है और बुध तेज दिमाग के साथ इनको हाजिर जवाब और वाकपट्टु यानी बोली में जादुई शक्ति देता है. सीधे शब्दों में कहें तो मिथुन राशि को बोलने का वरदान मिला होता है. बुध इन्हें तेज दिमाग और भाषा पर पकड़ देता है. ये स्वार्थी इसलिए लोगों को लगते हैं क्योंकि ये स्थिति के अनुसार बात बदल लेते हैं और सामने वाले की कमजोरी जल्दी पकड़ लेते हैं. ये दो क्वालिटी इनको आसानी से लोगों को अपने मुठ्ठी में कर लेती है. जहां इनको मौका मिलाता है वह काम निकालने के लिए अपनी चाल चल देते हैं. मिथुन वाले भावनाओं से ज़्यादा तर्क से चलते हैं

