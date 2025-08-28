Zodiac Signs: भगवान गणेश जी की प्रिय हैं ये 5 राशियां, जीवन में खूब मिलती है तरक्की और दौलत

3 . कन्या राशि

भगवान गणेश की प्रिय राशियों में कन्या राशि भी शामिल है. इस राशि के जातक बहुत ही मेहनती है. ये किसी भी समस्या का सामना करने के लिए शांत दिमाग से विचार करना चाहिए. इससे निर्णय लेने की क्षम​ता बहुत ही मजबूत होती है.