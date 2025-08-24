Twitter
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI के रेड पर अनिल अंबानी का आया रिएक्शन, बोले- 'मुझे निशाना बनाया जा रहा...'

Low Platelets: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?

Varaha Jayanti 2025: 25 या 26 अगस्त कब है वराह जयंती? जानें सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District

'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?

देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी, अब तक11 लोगों की मौत, इन स्टेट्स में 'रेड अलर्ट' जारी

अब प्लेन जैसी आएंगी आलीशान बसें, एयर होस्टेस की जगह लेंगी बस होस्टेस, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान 

Skin Care: स्किन के लिए अच्छा होता है फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोना, जानें इसके फायदे

UPMSP 10th 12th Board Exam 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की तारीखों में बदलाव, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

धर्म

Zodiac Sign: इन 4 राशि वालों को अपने ही देते हैं सबसे ज्यादा धोखा, प्योर सोल और इमोशल होने कारण उठाती हैं हमेशा दुख

Over emotional Zodiac signs: आज आपको उन 4 राशियों के बारे में बताएंगे जो प्योर सोल होती हैं लेकिन सबसे ज्यादा अपनों से धोखा खाती हैं. यही कारण है कि एक समय बाद इन राशियों के लोग मतलबी नाते-रिश्तेदार और दोस्तों से दूरी बना लेते हैं. ये दिल की साफ और मददगार होती हैं.

ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 08:13 AM IST

1.अपने ही तोड़ते हैं इनके दिल

अपने ही तोड़ते हैं इनके दिल
1

कुछ रिश्ते-नाते या प्रेम संबंध लंबे समय तक चलते हैं और रिश्ते में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहता है लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में हमेशा ही धोखा और बुराई लिखी होती है. आज आपको उन राशियों के बारे में बताएंगे जो इमोशनल और प्योर सोल होती है लेकिन सबसे ज्यादा धोखा यही खाती हैं. खास बात ये है कि इन्हें वही लोग धोखा सबसे ज्यादा देते हैं जिनके लिए ये हमेशा दिल से साथ होते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं.

2.ये दिल से जुड़ते हैं लोग दिमाग से

ये दिल से जुड़ते हैं लोग दिमाग से
2

ये राशियां ओवर इमोशनल होती हैं और ये जल्दी ही दूसरों की बातों में आकर उनसे दिल से जुड़ जाती हैं, लेकिन समाने वाला इनकी कमजोरी जानता है और वो दिमाग से जुड़ता है इनसे. इनके रिश्तेदार-दोस्त ही नहीं पार्टनर भी इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपना फायदा करने में लगा रहता है लेकिन जब इनको ये बता पता चलती है तो ये रिश्ता तोड़ने में हिचकते नहीं. ये जितनी शिद्दत से किसी को चाहते हैं उतनी जल्दी दिल से निकाल भी देते हैं. हालांकि प्यार में दिल जरूर इनका टूटता है लेकिन रिश्ता खत्म करते ये 4 राशि वाले हैं. तो चलिए जानें कौन सी हैं वो राशियां जो दिल टूटने पर सबसे ज्यादा रिश्ते से अलग होती हैं.

 

3.मेष राशि

मेष राशि
3

मेष राशि के लोगों का जीवन में एक लक्ष्य होता है. वे उस विचारधारा के प्रति समर्पित होते हैं. वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुझारूपन के साथ काम करते हैं. लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जल्दी गुस्सा हो जाते हैं.

वे अपने साथी की उपेक्षा करने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में उन्हें ऊबाने की अधिक संभावना रखते हैं. इस कारण, मेष राशि वालों और उनके साथी के बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं. यही कारण है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध लंबे समय तक नहीं टिक पाते और ब्रेकअप हो जाता है.  

4.मिथुन राशि

मिथुन राशि
4

मिथुन राशि के लोग आमतौर पर किसी भी परिस्थिति के अनुकूल ढल जाते हैं. अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अपने जीवन में आज़ादी चाहिए, तो भी वे अपने रिश्तों को छोड़ने में हिचकिचाते नहीं हैं. चाहे प्रेम संबंध हो या विवाह संबंध, वे बिना सोचे-समझे काम करते हैं. प्रेम संबंधों में निर्णय लेने में भी वे अनिर्णायक होते हैं. इसके अलावा, प्रेम या विवाह में अपने साथी को असहज और ऊबा हुआ महसूस कराना उनकी आदत होती है. उनके प्यार में पड़कर ऊबने से बेहतर है कि उनसे दूर ही रहें.  

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

वृश्चिक राशि के लोग आमतौर पर हर चीज़ में गंभीर और रहस्यमय होते हैं. दूसरों के लिए यह अनुमान लगाना आसान नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं.वृश्चिक राशि वालों में आमतौर पर आकर्षक गुण होते हैं जो दूसरों को आकर्षित करते हैं. वे बहुत सी जानकारी सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं. वे इस मामले में सावधान भी रहेंगे और खूब सोचेंगे भी. उनकी भावनाएँ गहरी होती हैं और वे अक्सर अपने प्रियजनों से ईर्ष्या करते हैं.

वे अपने जीवन साथी को प्यार और समर्पण देने में सक्षम होते हैं. वे न केवल अपने साथी के साथ ईमानदार रहना चाहते हैं, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि उनका साथी भी वैसा ही हो. अगर इसमें ज़रा भी शक हुआ, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार को छोड़ने के बारे में सोचेंगे. वे सोचेंगे कि अगर सामने वाले का दिल टूट भी जाए तो कोई बात नहीं.
 

6.मीन राशि

मीन राशि
6

मीन राशि के लोग आमतौर पर एक काल्पनिक दुनिया में जीना पसंद करते हैं. वे अपने साथी में अपने सपनों के साकार होने की उम्मीद करते हैं. इसमें संदेह है कि यह पूरी तरह से पूरा होगा. वे प्यार में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं. जिस तरह वे अपनी काल्पनिक दुनिया में अपने साथी को ऐसा मानते हैं, उसी तरह जब उनका साथी वास्तविक जीवन में उनके साथ नहीं होता तो वे इतने निराश हो जाते हैं कि वे अपने प्यार को टूटकर छोड़ने में भी संकोच नहीं करते.
 

7.जान लें ये बात

जान लें ये बात
7

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

