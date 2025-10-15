Zodiac Sign: इन 6 राशियों को धोखा और अनदेखी नहीं है बर्दाश्त, कोई हो जाता है साइलेंटल तो कोई लेकर रहता है बदला

FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

आज आपको उन 6 राशियों के बारे में बताएंगे जो विश्वासघात या उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. धोखे से दुखी ये राशियां अपने साथी से अलग हो जाती है. ये पार्टनर से भावनात्मक और शारीरिक संबंध खत्म कर लेती हैं.

ऋतु सिंह | Oct 15, 2025, 09:12 AM IST

विश्वासघात नहीं कर पाती ये राशियां बर्दाश्त
हर कोई आप जैसा हो या वादों का पक्का ये जरूरी नहीं. कई बार लोग आपके दिलों से खेल जाते हैं. कुछ लोग प्यार या शादी में धोखा बर्दाश्त कर लेते हैं  लेकिन कुछ लोगों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होता. आज आपको उन 4 राशियों के बारे में बताएंगे जो प्यार या रिश्ते में किसी भी तरह का धोखा या विश्वास को तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. इन 4 राशियों में से कुछ राशियां जहां साइलेंटली खुद को अलग कर लेती हैं वहीं एक राशि ऐसी भी है जो बदले पर ऊतारू हो जाती है.   
 

कुछ लेती हैं साइलेंट डिवोर्स तो कुछ बदला
यहां जिन 4 राशियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो दिल से बहुत साफ, विश्वसनीय, भावनात्मक होती हैं. ये रिश्तों को संजोकर रखने वाली होती हैं लेकिन अगर इनका साथी इनके साथ वैसा नहीं होता या धोखा देता है तो ये मजबूरन अलग हो जाती हैं या अपने को खुद से उस इंसान से दूर कर लेती हैं. चलिए जानें वो 4 राशियां कौन सी हैं जो या तो साइलेंट डिवोर्स ले लेती हैं या जो बदले की भावना से भर जाती हैं.
 

वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है इसलिए इस राशि के लोग आमतौर पर प्रेम विवाह करते हैं. लेकिन अगर इनका साथी सही न हो या धोखा दे तो ये रिश्ते में रह नहीं पाते. कुछ मामलों में रिश्ते को फिर से बनाना मुश्किल होता है और कुछ समय बाद ये लोग अनचाहे रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं. ये लोग कभी भी मन मारकर कोई रिश्ता नहीं निभाते लेकिन साथी से भावनात्मक और शारीरिक रिश्ता तोड़ लेते हैं

तुला राशि
तुला राशि वाले शुक्र के प्रभाव में आने के कारण ये अपने साथी से पूरे दिल से प्यार करते हैं. इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है उनके साथी का स्वभाव. इनका मानना ​​है कि रिश्ते में सम्मान, प्यार और विश्वास होना चाहिए. एक बार जब ये पूरे जोश के साथ किसी रिश्ते में बंध जाते हैं, तो उसे लंबे समय तक निभाने की पूरी कोशिश करते हैं. हालाँकि, अगर इन्हें लगता है कि इनकी कोशिशें एकतरफ़ा हैं, तो ये लोग रिश्ता छोड़ने का साहस भी दिखाते हैं. रिश्ते में संवाद बहुत ज़रूरी है, और अगर संवाद भरोसे पर आधारित न हो, तो कुछ समय बाद ये लोग उस रिश्ते को छोड़ देते हैं जिसे ये निभा नहीं पाते और जीवन में किसी दूसरे साथी के बारे में सकारात्मक सोचते हैं.
 

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोग बाहर से भले ही गुस्सैल या सख्त नजर आते हैं लेकिन ये बहुत भावुक होते हैं. ये रिश्तों को दिल से संजोते हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि किसी रिश्ते में तनाव आ रहा है या इनका साथी इनके साथ धोखा कर रहा है तो ये न केवल उससे अलग हो जाते हैं बल्कि बदले की भावना से भर जाते हैं. इन्हें रिश्तों में धोखा और झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता है. ये सालों बाद भी अपने साथ हुए बुरे व्यवहार या धोखे का बदला लेकर रहते हैं. 

धनु राशि
धनु राशि के लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं. अगर इन्हें लगता है कि उनकी आज़ादी पर कुठाराघात हो रहा है, तो ये उस रिश्ते में असुरक्षित महसूस करते हैं. अगर इन्हें लगता है कि इनके पहले रिश्ते में तनाव है, तो ये लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते और रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश नहीं करते. दूसरे रिश्ते में पड़ते समय ये लोग पहले रिश्ते के डर में नहीं रहते. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के जातकों के दो विवाह की भविष्यवाणी की जाती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

