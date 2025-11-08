Zodiac signs: महाभारत के कर्ण जैसे महादानी होते हैं इन 4 राशियों वाले, तन-मन और धन सबसे करते हैं मदद

4 . वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है लेकिन जलतत्व राशि होने के कारण ये ओवर इमोशनल होते हैं. इसीलिए इस राशि के लोग साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं. इस राशि के लोग बहुत साहसी होते हैं. इसके अलावा, ज़रूरत पड़ने पर ये दूसरों की मदद करने में भी आगे रहते हैं. ये चाहते हैं कि सब खुश रहें. ये दूसरों की मदद करने और दान-पुण्य करने में हमेशा आगे रहते हैं. ये लोग अपनी औकात से बढ़कर दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं. इनके आगे कोई अपना दुख कह दे तो वह उसका दुख अपना मानकर उसे दूर करने में लग जाते हैं. तन-मन और धन सब से मदद करते हैं ये लोग.

