धर्म

Numerology: बेटे की तरह होते हैं इन 4 महीनों में जन्मे दामाद, पत्नी को देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ महीनों में जन्मे पुरुष न केवल अपनी पत्नियों से गहरा प्रेम करते हैं, बल्कि ससुराल के प्रति भी सम्मान और अपनापन दिखाते हैं. वे रिश्तों को जोड़कर रखने वाले होते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं और परिवार में सामंजस्य बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होती है.

ऋतु सिंह | Nov 09, 2025, 06:45 PM IST

1.कुछ महीनों में जन्मे लड़कों का प्यार ज़िम्मेदारी और समर्पण से भरे होते हैं

कुछ महीनों में जन्मे लड़कों का प्यार ज़िम्मेदारी और समर्पण से भरे होते हैं
1

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ खास महीनों में जन्मे लड़कों का प्यार ज़िम्मेदारी और समर्पण से भरा होता है. प्यार बाँटने का उनका अंदाज़ अलग होता है. सम्मान दिखाने का उनका अंदाज़ भी अलग होता है. वे अपनी पत्नियों से बेहद प्यार करते हैं. उनके साथ रानियों जैसा व्यवहार करते हैं. उनके लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहते हैं. 
 

2.अच्छे प्रेमी के साथ अच्छे बेटे और दामाद भी होते हैं

अच्छे प्रेमी के साथ अच्छे बेटे और दामाद भी होते हैं
2

हर महीने का एक खास मतलब होता है. कुछ खास महीनों में जन्मे लड़के अच्छे प्रेमी के साथ अच्छे बेटे और दामाद भी होते हैं. वे अपनी पत्नी ही नहीं पत्नी के परिवार से पूरे दिल से प्यार करते हैं. उनके जीवन में पत्नी सिर्फ़ जीवनसाथी नहीं होती. वह उनकी दुनिया, उनकी ताकत और उनकी खुशियों का स्रोत होती है. उनकी नज़र में प्यार का मतलब सम्मान, समझ और समर्पण होता है. ये अपनी पत्नी को क्वीन का ट्रीटमेंट देते हैं. इसलिए वे अपनी पत्नियों को रानी की तरह मानते हैं. जानिए कौन से हैं वो खास महीने. 
 

3.मार्च में जन्मे लड़के

मार्च में जन्मे लड़के
3

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मार्च में जन्मे लड़के बहुत वफ़ादार होते हैं. ये दूसरों की बातों को धैर्य से सुनते हैं. इनकी भावनाएँ गहरी होती हैं. ये अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार का इज़हार सिर्फ़ शब्दों में ही नहीं करते, बल्कि उसे अपने कामों से भी ज़ाहिर करते हैं. अपनी पत्नी का दिल जीतने का इनका तरीका ख़ास होता है. उनके लिए गाना गाना, छोटे-मोटे तोहफ़े देना, उनके मन की बात समझना और उसके अनुसार काम करना इनकी ख़ासियत है. ये अपने ससुराल वालों का भी खूब सम्मान करते हैं.
 

4.मई में जन्मे लड़के

मई में जन्मे लड़के
4

मई में जन्मे लड़के स्थिर प्रेमी होते हैं. उनके लिए रिश्ते स्थायी होते हैं. अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करना उनका स्वाभाविक स्वभाव होता है. उनका प्यार सच्चा होता है. उनमें विश्वास होता है. हालाँकि ये लड़के कम बोलते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से प्यार ज़ाहिर करते हैं. उनके प्यार में स्वाभाविक देखभाल होती है. वे अपने साथी की ज़रूरतों को समझते हुए जीते हैं.
 

5.अगस्त में जन्मे लड़के

अगस्त में जन्मे लड़के
5

अगस्त में जन्मे लड़के वफ़ादार और समर्पित होते हैं. इनका प्यार बेहद शांत होता है. अपनी पत्नी का सम्मान करना इनका स्वाभाविक स्वभाव होता है. ये न सिर्फ़ उनसे प्यार करते हैं, बल्कि हर फ़ैसले में उन्हें शामिल भी करते हैं. उनकी नज़र में उनकी पत्नी उनके राज्य की रानी होती है. इनका प्यार कोमल, स्थिर और आत्मीय होता है.
 

6.नवंबर में जन्मे लड़के

नवंबर में जन्मे लड़के
6

नवंबर में जन्मे लड़के गहरी भावनाओं से भरे प्रेमी होते हैं. हालाँकि वे बाहर से थोड़े सख्त दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर असीम प्रेम होता है. जब उनकी पत्नी दुखी होती है, तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते. वे अपने कार्यों से अपना प्यार दिखाते हैं. अपनी पत्नी को खुश रखना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है. वे अपने प्यार में अहंकार को दरकिनार कर देते हैं और अंतरंगता को आगे बढ़ाते हैं.
 

7.ससुराल वालों के प्रति आदरपूर्ण और जिम्मेदार होते हैं

ससुराल वालों के प्रति आदरपूर्ण और जिम्मेदार होते हैं
7

मार्च, मई, अगस्त और नवंबर में जन्मे लड़के ससुराल वालों के प्रति आदरपूर्ण और जिम्मेदार होते हैं. वे परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं. ये लोग अपनी पत्नी के माता-पिता को भी अपने माता-पिता जैसा मानते हैं.
 

8.ध्यान रखे ये बात

ध्यान रखे ये बात
8

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

