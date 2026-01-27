Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 27, 2026, 12:50 PM IST
1.दिमाग नहीं, दिल से जुड़ती हैं ये राशियां
जब प्यार की बात आती है तो 3 राशियां ऐसी हैं जिनका प्यार न केवल अनमोल और खास होता है बल्कि ये बहुत केयरिंग भी होती हैं लेकिन दुख की बात ये है कि सबसे ज्यादा धोखा भी यही राशियां खाती हैं. लोग इनके प्यार और केयर का गलत फायदा उठाते हैं. खास बात ये है कि ये राशियां जिससे भी जुड़ती हैं दिल से जुड़ती हैं लेकिन लोग इनसे दिमाग से जुड़ते हैं. यही वजह है कि ये प्यार में सबकुछ न्योछावर कर के भी धोखा ही खाती हैं.
2.इनकी एक कमजोरी बनती है धोखे का कारण
इन तीनों ही राशियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इनका तुरंत किसी पर भरोसा कर लेना. ये राशियां जितनी जल्दी लोगों पर भरोसा करती हैं उतनी ही जल्दी ये सामने वाले के लिए समर्पित भी हो जाती हैं. ये हर किसी को अपना दोस्त, खास और दिल के करीब समझ लेती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और लोग इसी का फायदा उठाते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा प्यार में धोखा खाती हैं.
3.मीन राशि (Pisces)
प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाने वालों में मीन राशि टॉप पर होती है. ये न केवल लोगों पर जल्दी यकीन करती हैं बल्कि भरोसा कर इनको अपनी राज की बातें भी शेयर कर देती हैं. ये बेहद इमोशनल होती हैं और अक्सर ये सामने वाले के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं. इनकी इस कमी का लोग फायदा उठाते हैं और अपना काम निकलवा कर चलते बनते हैं.
4.मीन वाले प्यार में धोखा खाते हैं?
मीन राशि वालों के लिए प्यार एक फिल्मी स्टोरी जैसा होता है, इनको लगता है असल में प्यार फिल्मों में जैसा दिखता है प्योर वैसा ही होता है. यही वजह है कि सामने वाले की गलतियों को ये नज़रअंदाज़ करती जाती हैं और रेड फ्लैग दिखते हुए भी यही सोचकर साथ निभाती रहती हैं कि वो बदल जाएगा. ये किसी भी रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा देने वाली होती हैं. मीन राशि का दिल बहुत सच्चा होता है, लेकिन लोग इसी सच्चाई का फायदा उठा लेते हैं.
5.कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वाले जिसको भी अपना दिल देते हैं उसे ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं. ये दिल से प्यार करने वाली राशि है. ये हर फैसले इमोशनली लेती हैं और रिश्तों में दिमाग नहीं लगाती हैं. लेकिन इनको लोग अक्सर ऐसे मिलते हैं जो न केवल इनके इमोशन को इग्नोर करते हैं बल्कि इनके प्यार को भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं.
6.कर्क राशि वाले क्यों खाते हैं धोखा?
कर्क राशि वाले रिश्ते में इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढती हैं और किसी से भी बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं लेकिन लोग इनको जब उस तरह के नहीं मिलते तो ये दुखी हो जाती हैं. ये प्यार में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देती हैं लेकिन इनको अक्सर खुद जैसा प्यार करने वाला नहीं मिल पाता है. ये कई बार छोड़ने से भी डरती हैं, इसलिए गलत रिश्ते में भी टिक जाती हैं. असल में कर्क का दिल घर जैसा होता है पर हर कोई घर संभालना नहीं जानता.
7.वृश्चिक राशि (Scorpion)
वृश्चिक राशि वाले ओवर इमोशनल होने के साथ ही ओवर सेंसेटिव होते हैं. ये जिस तरह से लोगों सो जुड़ते हैं और प्योर लव करते हैं अगर उनको सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाते हैं. और कई बार लोग भी इनके प्यार को कमजोरी समझकर फायदा उठाते हैं. अक्सर ये रिश्ता बचाने के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं और हैसियत से बढ़कर सामने वालों को तवज्जो दे बैठती हैं जिसके असल में वो हकदार नहीं होते हैं.
8.क्यों धोखा खाते हैं वृश्चिक वाले लोग?
वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए प्यार और सम्मान ही सर्वोपरि होता है और अगर उनके पार्टनर ये नहीं दे पाते तो इनका दिल टूट जाता है. अक्सर लोग इनके प्यार को यूज करते हैं और काम निकालने के लिए इनसे जुड़ते हैं. ये शांत, एकांतप्रिय और खुद में रहने वाली राशियां होती हैं लेकिन जब लोग इन्हें इसके विरीत मिलते हैं तो ये बिलकुल उलट हो जाती हैं. हालांकि ये पार्टनर को खुश रखने के लिए कम्प्रोमाइज़ की हद पार कर देती हैं और रेड फ्लैग को एडजस्टमेंट समझ लेती हैं. ये रिश्ते में बैलेंस चाहती है, लेकिन सामने वाला उसी बैलेंस को तोड़ देता है.
9.ये बात समझ लें
ये राशियाँ कमज़ोर नहीं, बल्कि ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा देने वाली होती हैं और आजकल की दुनिया में यही चीज़ें इन लोगों को सबसे पहले चोट देती हैं क्योंकि लोग इनको वैसे मिलते ही नहीं है.
