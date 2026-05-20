Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल

1 . हर मीठा बोलने वाला आपका अपना हो, जरूरी नहीं

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हर मुस्कुराने वाला इंसान दिल से आपका अपना हो, यह जरूरी नहीं. कुछ लोग इतने अपनापन से बात करते हैं कि आप उनके सामने अपने मन की हर बात खोल देते हैं… लेकिन बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगती हैं. न्यूमेरोलॉजी में कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बेहद स्मार्ट, दिमागी और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने वाले होते हैं. यही वजह है कि कई बार इनके व्यक्तित्व को “एक चेहरे पर कई चेहरे” वाला भी कहा जाता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा ही होगा, लेकिन numerology में मूलांक 1, 2, 3 और 5 से जुड़े लोगों को लेकर ऐसी चर्चाएं काफी होती हैं कि ये लोग सामने दोस्ती निभाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना, जलन या रणनीति भी चलाते रहते हैं. (फोटो एआई)