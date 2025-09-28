Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में ये 3 अंक का होना माना गया है अशुभ, बनते-बनते बिगड़ जाती है बात

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान

IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर

Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश

Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट

IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

HomePhotos

धर्म

Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में ये 3 अंक का होना माना गया है अशुभ, बनते-बनते बिगड़ जाती है बात

अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर का बहुत महत्व माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि हमारे मोबाइल नंबर से निकलने वाली ऊर्जा जीवन में संचार, व्यवसाय और व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करती है.

ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 12:48 PM IST

1.मोबाइल का अंक भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है

मोबाइल का अंक भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, आपका मोबाइल नंबर सिर्फ़ दस अंकों का अंक नहीं है, बल्कि यह आपके संचार की ऊर्जा और आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है. चूँकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर काम के लिए होता है, इसलिए माना जाता है कि इनमें मौजूद अंकों की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है.
 

Advertisement

2.मोबाइल क्यों बना भाग्य का कारक?

मोबाइल क्यों बना भाग्य का कारक?
2

हमारा मोबाइल और मोबाइल नंबर हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गए हैं. आजकल मोबाइल के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता. हर लेन-देन में मोबाइल एक ज़रूरी चीज़ बन गया है. चूंकि हर चीज़ हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है, इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार इसका विशेष महत्व है.
 

3.प्रत्येक अंक में एक विशेष ऊर्जा होती है

प्रत्येक अंक में एक विशेष ऊर्जा होती है
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर के प्रत्येक अंक में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है. खासकर मोबाइल नंबर का आखिरी अंक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. कई लोगों के मामले में अक्सर ऐसा होता है कि बनता हुआ काम आखिर में अटक जाता है. काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आखिरी समय में काम बिगड़ जाता है या रुक जाता है.
 

4. मोबाइल नंबर का आखिरी अंक अगर छोटा है

मोबाइल नंबर का आखिरी अंक अगर छोटा है
4

अक्सर ऐसा मोबाइल नंबर में कुछ खास अंकों की वजह से हो सकता है. खासकर अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक छोटा है. यानी 1, 2, 3 वगैरह, तो कई काम आखिरी पड़ाव पर अटक सकते हैं.
 

TRENDING NOW

5.अगर मोबाइल नंबर 8, 9, 7 से शुरू हो रहा है तो

अगर मोबाइल नंबर 8, 9, 7 से शुरू हो रहा है तो
5

अगर मोबाइल नंबर 8, 9, 7 जैसे बड़े अंक से शुरू होता है, तो काम की शुरुआत में ऊर्जा और परिणाम अच्छे मिलते हैं. लेकिन अगर अंत में छोटे अंक हों, तो काम बिगड़ सकता है या आखिरी समय में अटक सकता है या बार-बार मुश्किलें आ सकती हैं." इस वजह से कड़ी मेहनत के बावजूद आखिरी पड़ाव पर असफलता मिलती है.
 

6.मोबाइल नंबर का अंतिम अंक 6, 8 या 9 हो तो?

मोबाइल नंबर का अंतिम अंक 6, 8 या 9 हो तो?
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक अंक का एक रूप होता है और यह हमारे सभी निर्णयों को प्रभावित करता है. यदि मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कोई बड़ा अंक जैसे 6, 8 या 9 हो, तो यह कार्य को मजबूती और स्थिरता प्रदान करने में सहायक होता है. इसके साथ ही, इसमें निर्णय लेने, स्थिरता लाने और कार्य को अंजाम तक पहुँचाने की क्षमता भी होती है.
 

7.बाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है तो

बाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है तो
7

मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर काम के आखिरी पड़ाव में अटकाव का अनुभव होता है. ऐसे छोटे अंक इसके पीछे की वजह हो सकते हैं. अगर किसी का मोबाइल नंबर 8967XXXX89 है, तो यह अंक स्थिरता और मजबूती दर्शाता है. क्योंकि बड़ा अंक 9 अंत में आया है, इसलिए यह जीवन में जल्दी सफलता दिलाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'Beyonce' पर कोर्स शुरू कर Yale University ने भारत को दिया है एक जबरदस्त Idea!
'Beyonce' पर कोर्स शुरू कर Yale University ने भारत को दिया है एक जबरदस्त Idea!
भारत में शराब पीने की सही उम्र का मामला पहुंचा Supreme Court, जानें क्या है पूरा केस
भारत में शराब पीने की सही उम्र का मामला पहुंचा Supreme Court, जानें क्या है पूरा केस
'बटेंगे तो कटेंगे' के बीच शहजाद पूनावाला की टी-शर्ट बन गई चर्चा का विषय, Viral हो रहा फोटो
'बटेंगे तो कटेंगे' के बीच शहजाद पूनावाला की टी-शर्ट बन गई चर्चा का विषय, Viral हो रहा फोटो
CJI बनते ही संजीव खन्ना ने Supreme Court में उठाया सख्त कदम, वकीलों को मानना होगा अब ये खास नियम
CJI बनते ही संजीव खन्ना ने Supreme Court में उठाया सख्त कदम, वकीलों को मानना होगा अब ये खास नियम
CM Yogi का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, 'वोट के लिए परिवार को जलाने वालों का नाम नहीं बता रहे खरगे'
CM Yogi का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, 'वोट के लिए परिवार को जलाने वालों का नाम नहीं बता रहे खरगे'
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप
कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप
इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान
इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE