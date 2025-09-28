Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में ये 3 अंक का होना माना गया है अशुभ, बनते-बनते बिगड़ जाती है बात

7 . बाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है तो

7

मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर काम के आखिरी पड़ाव में अटकाव का अनुभव होता है. ऐसे छोटे अंक इसके पीछे की वजह हो सकते हैं. अगर किसी का मोबाइल नंबर 8967XXXX89 है, तो यह अंक स्थिरता और मजबूती दर्शाता है. क्योंकि बड़ा अंक 9 अंत में आया है, इसलिए यह जीवन में जल्दी सफलता दिलाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से