Numerology: मोबाइल नंबर के आखिर में ये 3 अंक का होना माना गया है अशुभ, बनते-बनते बिगड़ जाती है बात

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 12:48 PM IST
1.मोबाइल का अंक भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है
अंक ज्योतिष के अनुसार, आपका मोबाइल नंबर सिर्फ़ दस अंकों का अंक नहीं है, बल्कि यह आपके संचार की ऊर्जा और आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है. चूँकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर काम के लिए होता है, इसलिए माना जाता है कि इनमें मौजूद अंकों की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है.
2.मोबाइल क्यों बना भाग्य का कारक?
हमारा मोबाइल और मोबाइल नंबर हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गए हैं. आजकल मोबाइल के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता. हर लेन-देन में मोबाइल एक ज़रूरी चीज़ बन गया है. चूंकि हर चीज़ हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है, इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार इसका विशेष महत्व है.
3.प्रत्येक अंक में एक विशेष ऊर्जा होती है
अंक ज्योतिष के अनुसार, मोबाइल नंबर के प्रत्येक अंक में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है. खासकर मोबाइल नंबर का आखिरी अंक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. कई लोगों के मामले में अक्सर ऐसा होता है कि बनता हुआ काम आखिर में अटक जाता है. काम की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आखिरी समय में काम बिगड़ जाता है या रुक जाता है.
4. मोबाइल नंबर का आखिरी अंक अगर छोटा है
अक्सर ऐसा मोबाइल नंबर में कुछ खास अंकों की वजह से हो सकता है. खासकर अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक छोटा है. यानी 1, 2, 3 वगैरह, तो कई काम आखिरी पड़ाव पर अटक सकते हैं.
5.अगर मोबाइल नंबर 8, 9, 7 से शुरू हो रहा है तो
अगर मोबाइल नंबर 8, 9, 7 जैसे बड़े अंक से शुरू होता है, तो काम की शुरुआत में ऊर्जा और परिणाम अच्छे मिलते हैं. लेकिन अगर अंत में छोटे अंक हों, तो काम बिगड़ सकता है या आखिरी समय में अटक सकता है या बार-बार मुश्किलें आ सकती हैं." इस वजह से कड़ी मेहनत के बावजूद आखिरी पड़ाव पर असफलता मिलती है.
6.मोबाइल नंबर का अंतिम अंक 6, 8 या 9 हो तो?
अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक अंक का एक रूप होता है और यह हमारे सभी निर्णयों को प्रभावित करता है. यदि मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कोई बड़ा अंक जैसे 6, 8 या 9 हो, तो यह कार्य को मजबूती और स्थिरता प्रदान करने में सहायक होता है. इसके साथ ही, इसमें निर्णय लेने, स्थिरता लाने और कार्य को अंजाम तक पहुँचाने की क्षमता भी होती है.
7.बाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है तो
मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर का आखिरी अंक 1 या 2 है, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर काम के आखिरी पड़ाव में अटकाव का अनुभव होता है. ऐसे छोटे अंक इसके पीछे की वजह हो सकते हैं. अगर किसी का मोबाइल नंबर 8967XXXX89 है, तो यह अंक स्थिरता और मजबूती दर्शाता है. क्योंकि बड़ा अंक 9 अंत में आया है, इसलिए यह जीवन में जल्दी सफलता दिलाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
