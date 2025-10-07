Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की शादी उम्रकैद की सजा जैसी होती है, जीवन भर रहता है पति-पत्नी में 36 का आंकड़ा 

Karwa Chauth: करवा चौथ की रात भयंकर अशुभ योग का खतरा, इस दौरान न करें पूजा, वरना मुसीबत तय
Bharti Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी! पति Harssh Limbachiyaa संग पहाड़ों के बीच फोटो शेयर कर बताई प्रेग्नेंसी
Narendra Modi @ 25: मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी
Gauri Khan Net Worth: दीपिका-ऐश्वर्या से भी अमीर है किंग खान की 'क्वीन' गौरी खान, जानें कहां से करती हैं सबसे ज्यादा कमाई
यात्री कृपया ध्यान दें! आखिरी समय पर कैंसल हो गई ट्रिप तो बदल सकते है कंफर्म टिकट, जानिए रेलवे का नया नियम
दिवाली से पहले खुशखबरी! EPFO की कम से कम 2500 रुपये होगी पेंशन, इस दिन हो सकता है फैसला
भोजपुरी सितारों की राह पर मैथिली, कहीं सियासी टूल बनकर न रह जाएं!
आउट होने पर गुस्से से आग बबूला हुए पृथ्वी शॉ, गेंदबाज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े, VIDEO
क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 07, 2025, 06:11 PM IST
1.विवाह टूटने और तलाक की संख्या बढ़ रही है
विवाह दो अजनबियों के बीच हमेशा के लिए एक पवित्र मिलन है . इस मिलन के माध्यम से वर - वधू सांसारिक और आध्यात्मिक विकास की दिव्य यात्रा शुरू करते हैं . वे जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा भी करते हैं . हिंदू धर्म में पूजा-पाठ , वेद और शास्त्रों को बहुत महत्व दिया जाता है. वेद विवाह सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हैं. वेदों के अनुसार , विवाह व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है. आजकल विवाह टूटने और तलाक की संख्या बढ़ रही है और इसके कारण भी विविध हैं.
2. रिश्ते एक सजा की तरह से लगते हैं
लेकिन क्या आप जानते हैं ? अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ जन्मतिथि या मूलांक वाले लोगों का आपस में विवाह करने से बचना चाहिए,क्योंकि उनकी शादी या तो टिकेगी नहीं और टिक गई तो ऐसा लगेगा जैसे उम्रकैद की सजा काट रहे हों. ये रिश्ते एक सजा की तरह से लगते हैं, आपस में पति-पत्नी की पटरी नहीं खाती और घर में क्लेश रहता है.
3.शादी से पहले जान ले ये बात
अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वाले लोगों को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए . लेकिन कुछ लोग इन बातों की जानकारी या ज्ञान के अभाव में जीवन भर अपनी शादी पर पछताते रहते हैं . अंक ज्योतिष के अनुसार , आज हम आपको कुछ ऐसी जन्मतिथियों और मूलांकों के बारे में बताने जा रहे हैं , जिनके बारे में विवाह करते समय 10 बार सोचना ज़रूरी है .
4. इन जन्म तिथियों के बीच सोच में बड़ा अंतर
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 5 ( जन्म तिथि 5, 14, 23) बुध ग्रह द्वारा शासित होता है और ये लोग अत्यधिक बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारक होते हैं . इन्हें धन कमाने का भी शौक होता है . जबकि अंक 7 ( जन्म तिथि 7 , 16, 25) केतु के प्रभाव के कारण आध्यात्म की ओर अधिक झुकाव रखते हैं . इनकी सोच में गहरे अंतर इन्हें एक साथ नहीं आने देते .
5.एक समान मूलांक वालों को आपस में नहीं करनी चाहिए शादी
अंक ज्योतिष के अनुसार समान अंक वाले लोगों की जीवन में आपस में नहीं बनती. अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको 1 से शादी नहीं करनी चाहिए. उनका विपरीत स्वभाव उनके रिश्ते को कमज़ोर कर देता है . इसलिए , उन्हें आपस में विवाह करने से बचना चाहिए . कुछ मामलों में , आपसी प्रेम , सम्मान , विश्वास और समझ इन कारकों पर भारी पड़ जाते हैं .
6.इस तिथि को जन्मे लोग जिद्दी और सख्त होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार , वर्ष की 1, 10 , 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी सूर्य होता है और वे मेहनती , संगठित और नेतृत्व क्षमता से युक्त होते हैं . वे आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं . वहीं , 4 तारीख ( 4 , 13 , 22 और 31 तारीख को जन्मे ) राहु के प्रभाव के कारण जिद्दी और कठोर स्वभाव के होते हैं . वे आसानी से बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं . अहंकार का टकराव , एक -दूसरे पर अपने फैसले थोपने की प्रवृत्ति और परस्पर विरोधी स्वभाव वैवाहिक जीवन में समस्याएँ पैदा करते हैं .
7.ये जन्म तिथियां आपस में एक-दूसरे को कभी नहीं समझ पातीं
अंक ज्योतिष के अनुसार, 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग चंद्रमा के प्रभाव के कारण भावुक और प्रेमपूर्ण होते हैं . 4 तारीख ( 4 , 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे ) लोग राहु के प्रभाव के कारण गुस्सैल और व्यावहारिक होते हैं . ये अक्सर अपने फायदे के लिए धोखा देने को तैयार रहते हैं . इससे इन लोगों के बीच भावनात्मक दूरी पैदा हो सकती है और ये एक-दूसरे की भावनाओं को समझ भी नहीं पाते .
8.इन जन्म तिथियों में अच्छी अनुकूलता नहीं है
अंक ज्योतिष के अनुसार, 3 , 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों पर बृहस्पति का शासन होता है , जबकि 8 , 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों पर शनि का शासन होता है . बृहस्पति और शनि मित्रवत नहीं हैं और उनके स्वभाव में काफी अंतर है . इस कारण , इन दोनों अंकों के बीच भी अच्छी अनुकूलता नहीं है . अंक 3 वाले लोग बेफिक्र जीवन जीते हैं , जबकि अंक 8 वाले लोग बहुत ईमानदार , अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीते हैं .
9.ये जन्म तिथियां जीवनशैली से मेल नहीं खातीं
अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 9 ( जन्म तिथि 9, 18, 27) वाले लोग आत्मविश्वासी , स्वतंत्र , महत्वाकांक्षी और साहसी होते हैं . ये तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक इन्हें वो हासिल न हो जाए जो ये करने की ठान लेते हैं . अंक 5 ( जन्म तिथि 5, 14 या 23) वाले लोग बेचैन होते हैं और अकेलेपन से जल्दी ऊब जाते हैं . अंक 9 वालों का दृढ़ और स्थिर स्वभाव अंक 5 वालों की अस्थिर जीवनशैली से मेल नहीं खाता . इससे उनके बीच सामंजस्य बिठाने में समस्याएँ आ सकती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से