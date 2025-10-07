Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की शादी उम्रकैद की सजा जैसी होती है, जीवन भर रहता है पति-पत्नी में 36 का आंकड़ा 

9 . ये जन्म तिथियां जीवनशैली से मेल नहीं खातीं

9

अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 9 ( जन्म तिथि 9, 18, 27) वाले लोग आत्मविश्वासी , स्वतंत्र , महत्वाकांक्षी और साहसी होते हैं . ये तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक इन्हें वो हासिल न हो जाए जो ये करने की ठान लेते हैं . अंक 5 ( जन्म तिथि 5, 14 या 23) वाले लोग बेचैन होते हैं और अकेलेपन से जल्दी ऊब जाते हैं . अंक 9 वालों का दृढ़ और स्थिर स्वभाव अंक 5 वालों की अस्थिर जीवनशैली से मेल नहीं खाता . इससे उनके बीच सामंजस्य बिठाने में समस्याएँ आ सकती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से