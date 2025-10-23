Numerology: 2026 में इन जन्मतिथि वालों के हाथ लगेगा जैकपॉट, बड़ा असाइमेंट लगेगा हाथ और अप्रेजल से पूरे होंगे सपने 

3 . इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए करियर में उन्नति

3

अंक ज्योतिष के अनुसार , 5 , 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है . 5 तारीख को जन्म लेने वालों के लिए वर्ष 2026 बेहद खास रहने वाला है . 5 का स्वामी ग्रह बुध , बुद्धि, ज्ञान और सौंदर्य का कारक माना जाता है . मूलांक 5 वाले लोग 2025 में अपने करियर में जोरदार वापसी करेंगे . नौकरी में बदलाव भी संभव है और यह सकारात्मक तरीके से होगा. यात्रा से जुड़े कामों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. मूलांक 5 वाले लोग इस वर्ष मनोरंजन के लिए यात्रा भी कर सकते हैं.

