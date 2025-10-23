FacebookTwitterYoutubeInstagram
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक और बस में हुई टक्कर; 11 लोगों की जलकर मौत

Chhath Puja 2025: छठ पर छठी मैया की पूजा क्यों होती है, सूर्य देव से क्या हैं उनका संबंध?

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन एनडीए नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में क्यों है?

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन

ये पांच आदतें जो आपकी सोच को गरीब दिखाती हैं

अगर 400 पार हो जाए एक्यूआई, तो ब्रेन पर क्या होता है असर, मेमोरी लॉस का रहता है खतरा!

सरकारी नौकरी को टाटा कहकर लिया रिस्क, इस बिजनेस ने युवक को बना दिया करोड़पति

49999 रुपये सस्ता, बिना बैक कार्ड भारी छूट... बस इतने रुपये में घर ले आएं सैमसंग का ये फोल्डेबल फोन

Rashifal 24 October 2025: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सड़कों से शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाला 100 करोड़ का कारोबार

धर्म

Numerology: 2026 में इन जन्मतिथि वालों के हाथ लगेगा जैकपॉट, बड़ा असाइमेंट लगेगा हाथ और अप्रेजल से पूरे होंगे सपने 

अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 कई लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है. नया साल उन्नति-पदोन्नति के साथ पैसे के मामले में जबरदस्त साबित होगा और कई अधूरे सपने पूरे होंगे.

ऋतु सिंह | Oct 23, 2025, 06:01 PM IST

1.बेहद शुभ घटनाएं अचानक इनकी जिंदगी में घटेंगी

बेहद शुभ घटनाएं अचानक इनकी जिंदगी में घटेंगी
1

इस साल के खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं . ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 कई लोगों के लिए खास होने वाला है और बेहद शुभ घटनाएं अचानक इनकी जिंदगी में घटेंगी. ये लोग अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और अच्छी पदोन्नति पा सकते हैं. इसके अलावा जीवन में कई और खुशियां इनका इंतजार कर रही हैं. चलिए जानें कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां.
 

2.मूलांक 4 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा साबित होगा

मूलांक 4 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा साबित होगा
2

अंक ज्योतिष के अनुसार , 4 , 13 , 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसलिए, मूलांक 4 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा साबित हो सकता है . यह साल उन्हें सफलता और तरक्की दिलाएगा. इस मूलांक वाले जो लोग बिज़नेस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं , उनके लिए यह साल अच्छा है . उन्हें अपने सपने साकार करने का मौका मिल सकता है. जिनका मूलांक 4 है, उन्हें बस धैर्य रखना होगा और उन्हें कुछ बेहतरीन मौके मिल सकते हैं.
 

3.इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए करियर में उन्नति

इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए करियर में उन्नति
3

अंक ज्योतिष के अनुसार , 5 , 14 या 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है . 5 तारीख को जन्म लेने वालों के लिए वर्ष 2026 बेहद खास रहने वाला है . 5 का स्वामी ग्रह बुध , बुद्धि, ज्ञान और सौंदर्य का कारक माना जाता है . मूलांक 5 वाले लोग 2025 में अपने करियर में जोरदार वापसी करेंगे . नौकरी में बदलाव भी संभव है और यह सकारात्मक तरीके से होगा. यात्रा से जुड़े कामों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. मूलांक 5 वाले लोग इस वर्ष मनोरंजन के लिए यात्रा भी कर सकते हैं.
 

4.इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए कार या घर खरीदने का अवसर

इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए कार या घर खरीदने का अवसर
4

अंक ज्योतिष के अनुसार , 6 , 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. 6 वर्ष में जन्मे लोगों के लिए 2026 बहुत शुभ साबित हो सकता है . 2026 में इन लोगों को अपनी पहचान का लाभ मिल सकता है . इस अंक वाले लोगों को इस साल एक अलग पहचान मिलेगी. इस साल उन्हें कार या घर खरीदने का अवसर मिल सकता है, जिससे उनके जीवन में सुख - सुविधाएं आएंगी.

5.इस तिथि को जन्मे लोग बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे

इस तिथि को जन्मे लोग बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे
5

अंक ज्योतिष के अनुसार , 8 , 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है . 8 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 2025 एक अच्छा साल रहेगा . 8 अंक का स्वामी ग्रह शनि है. शनि के प्रभाव से , 8 अंक वाले लोग आने वाले वर्ष में अपने अधूरे काम पूरे करेंगे. इस वर्ष उन्हें अपार सफलता मिल सकती है, हालाँकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है.
 

6.इस तिथि को जन्मे लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी

इस तिथि को जन्मे लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी
6

अंक ज्योतिष के अनुसार , 9 , 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस अंक वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा . लंबे समय से किसी चीज़ को पाने की इच्छा पूरी होगी. नौकरी से लेकर व्यापार तक , समय अच्छा रहेगा , नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है.

7.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. कुंडली में बैठे ग्रहों की दिशा और दशा से भाग्य बदल सकता है. इस खबर की डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

