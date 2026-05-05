सूर्य-मंगल इन 5 राशियों को देने आ रहे मेहनत का फल, 11 मई के बाद जॉब चेंज और इनकम ग्रोथ के साथ शुरू होगी तरक्की

धर्म
ऋतु सिंह | May 05, 2026, 11:12 AM IST
1.ऊर्जा और फैसलों का गेम-चेंजर क्यों है यह गोचर
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 11 मई को दो अहम बदलाव होंगे-मंगल का मेष राशि में प्रवेश और सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में जाना. आम भाषा में समझें तो यह कॉम्बिनेशन ‘एक्शन लेने’ की ऊर्जा देता है. जिन लोगों को लंबे समय से निर्णय टालने की आदत रही है, उनके लिए यह समय धक्का देने जैसा हो सकता है. अगर आप नौकरी बदलने, बिजनेस शुरू करने या किसी बड़े निवेश को लेकर दुविधा में हैं, तो यह फेज आपको क्लैरिटी दे सकता है. लेकिन जल्दबाजी में कदम उठाने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी रहेगी. (फोटो एआई)
2.मेष और वृषभ: मेहनत का रिटर्न और नई जिम्मेदारियां
मेष राशि वालों के लिए यह समय स्पीड बढ़ाने वाला है. काम तेजी से आगे बढ़ेंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पुराने प्रोजेक्ट पूरे होने लगेंगे. वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर ‘रिजल्ट’ का संकेत देता है. लंबे समय से की गई मेहनत का फल मिलने, ऑफिस में पहचान बढ़ने और पैसों के नए मौके बनने की संभावना है. अगर आप इन राशियों में आते हैं, तो यह समय करियर में आगे बढ़ने का हो सकता है-बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचना होगा. (फोटो एआई)
3.सिंह और धनु: करियर ग्रोथ और अचानक फायदे के संकेत
सिंह राशि वालों के लिए यह समय प्रमोशन, जॉब चेंज या बिजनेस एक्सपेंशन का मौका ला सकता है. रुका हुआ पैसा भी वापस आने के संकेत हैं. धनु राशि के लोगों के लिए स्थिरता और सम्मान बढ़ने का समय माना जा रहा है. ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है और अचानक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. अगर आप लंबे समय से ग्रोथ का इंतजार कर रहे थे, तो यह फेज आपके लिए ‘ब्रेकथ्रू’ साबित हो सकता है. (फोटो एआई)
4.मीन राशि: मौके तो मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल जरूरी
मीन राशि वालों के लिए यह समय नए कनेक्शन और अवसर लेकर आ सकता है. बातचीत का तरीका आपके पक्ष में काम करेगा और करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन एक चेतावनी भी है—खर्च बढ़ सकते हैं. कमाई बढ़ने के साथ-साथ खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी होगा, वरना फायदा टिक नहीं पाएगा. (फोटो एआई)
5.सिर्फ किस्मत नहीं, आदतें तय करेंगी रिजल्ट
इस पूरे गोचर का एक कम चर्चा वाला पहलू यह है कि यह ऊर्जा तो देता है, लेकिन रिजल्ट आपकी आदतों पर निर्भर करेगा. यानी अगर आप पहले से अनुशासित हैं, तो यह समय आपको तेजी से आगे ले जा सकता है. वहीं अगर आप निर्णय टालते हैं या बिना सोच-समझ के कदम उठाते हैं, तो यही ऊर्जा उल्टा असर भी डाल सकती है. इसे ‘लकी टाइम’ मानकर सब कुछ भाग्य पर छोड़ने की बजाय, इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. (फोटो एआई)
6.कई लोगों के लिए नई शुरुआत जैसा होगा
11 मई का यह ग्रह परिवर्तन कई लोगों के लिए नई शुरुआत जैसा हो सकता है-खासतौर पर करियर और पैसों के मामलों में. लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं. सही प्लानिंग और संतुलन के साथ यह समय आपको आगे बढ़ा सकता है. (फोटो एआई)
7.डिस्क्लेमर
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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