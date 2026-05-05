सूर्य-मंगल इन 5 राशियों को देने आ रहे मेहनत का फल, 11 मई के बाद जॉब चेंज और इनकम ग्रोथ के साथ शुरू होगी तरक्की

1 . ऊर्जा और फैसलों का गेम-चेंजर क्यों है यह गोचर

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ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 11 मई को दो अहम बदलाव होंगे-मंगल का मेष राशि में प्रवेश और सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में जाना. आम भाषा में समझें तो यह कॉम्बिनेशन ‘एक्शन लेने’ की ऊर्जा देता है. जिन लोगों को लंबे समय से निर्णय टालने की आदत रही है, उनके लिए यह समय धक्का देने जैसा हो सकता है. अगर आप नौकरी बदलने, बिजनेस शुरू करने या किसी बड़े निवेश को लेकर दुविधा में हैं, तो यह फेज आपको क्लैरिटी दे सकता है. लेकिन जल्दबाजी में कदम उठाने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी रहेगी. (फोटो एआई)

