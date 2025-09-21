Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान

1 . ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है

हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक विशेष खगोलीय घटना माना जाता है . मान्यता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है . वैसे तो ग्रहण का प्रभाव सभी पर पड़ता है , लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह काल विशेष रूप से संवेदनशील होता है . इसलिए ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करने की सलाह दी जाती है .

