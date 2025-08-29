Twitter
Advertisement
Headlines

'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान

'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

VIDEO: पटना में भिड़े कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी-डंडे, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल

सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 

BCCI President: रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा, नया अध्यक्ष चुने जाने तक राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी

वो 25 कदम और इमरजेंसी...सिंधिया परिवार में कलह की शुरुआत का ये रहस्य क्या है!

Yellow Line Metro: दिल्ली में बारिश बनी आफत, मेट्रो की येलो लाइन बाधित, रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

नेशनल अवॉर्ड जीतते ही कंगाल हो गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- पार्टी में सता रहा था बर्तन मांजने का डर

वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा बड़ा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान

'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा बड़ा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान

'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 

सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग

वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य

वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? स्त्री विरोधी और पुरुष पक्षधर का लगता है टैग

Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

HomePhotos

धर्म

सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 

Chandra Grahan Effects in September: इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर में लगेगा. हिंदू पंचांग में भाद्रपद माह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. गौरतलब है कि यह चंद्र ग्रहण भी भाद्रपद माह में ही लग रहा है. इस साल भाद्रपद माह 24 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहेगा. वहीं, यह ग्रहण 7 सितंबर, रविवार क

ऋतु सिंह | Aug 29, 2025, 01:12 PM IST

1.चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा?

चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा?
1

 ग्रहण रात्रि 9:56 बजे शुरू होगा और सुबह 3:30 बजे समाप्त होगा. पूरा भारत इस ग्रहण को देख सकेगा.

समय सीमा – रात 10:59 बजे

मध्य समय – 11:41 PM

उन्मुलन काल – मध्य रात्रि 12:22

मोक्ष काल – 1:26 पूर्वाह्न

पुण्यकाल - प्रातः 3:30 बजे होगा

 

Advertisement

2.सूतक काल कब से लगेगा

सूतक काल कब से लगेगा
2

चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. इसलिए ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, ग्रहण के दौरान भोजन न करने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से शांत रहना चाहिए और कोई भी काम नहीं करना चाहिए. शास्त्रों में मंदिरों को बंद कर अगले दिन, मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना की जाएगी.

3.मेष से कर्क तक पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव

मेष से कर्क तक पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव
3

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चंद्र ग्रहण राशि के आधार पर अलग-अलग परिणाम देगा.

मेष – आर्थिक लाभ

वृषभ – कष्ट

मिथुन – चिंता

कर्क - आराम
 

4. सिंह से वृश्चिक तक पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव

सिंह से वृश्चिक तक पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव
4

सिंह - स्त्री के कारण परेशानी

कन्या – अत्यधिक कठिनाइयाँ

तुला – मानहानि

वृश्चिक – खुशी
 

TRENDING NOW

5.धनु से लेकर मीन तक पर ग्रहण का प्रभाव

धनु से लेकर मीन तक पर ग्रहण का प्रभाव
5

धनु – धन लाभ

मकर – अनावश्यक खर्च

कुंभ राशि – गंभीर समस्याएं

मीन – हानिकारक परिणाम
 

6.इन राशियों को रहना होगा विशेष सतर्क

इन राशियों को रहना होगा विशेष सतर्क
6

कुंभ, मीन, तुला, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शिव नाम का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से शांति मिलती है.
 

7.ध्यान में रखें ये बात

ध्यान में रखें ये बात
7

ये विवरण ज्योतिष, पंचांग और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं.  

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: पत्थर के हाथी से निकलते पानी को मान लिया चमत्कार, बांके बिहारी मंदिर में एसी का डिस्चार्ज वाटर पी रहे भक्त
Viral Video: पत्थर के हाथी से निकलते पानी को मान लिया चमत्कार, बांके बिहारी मंदिर में एसी का डिस्चार्ज वाटर पी रहे भक्त
Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन में शख्स ने लगाया देसी जुगाड़, 'स्पेशल सीट' देख लोग रह गए हैरान
Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन में शख्स ने लगाया देसी जुगाड़, 'स्पेशल सीट' देख लोग रह गए हैरान
Vastu Upay For Home: घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
टीम इंडिया के इस स्टार क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान, वानखेडे़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था आखिरी टेस्ट
टीम इंडिया के इस स्टार क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान, वानखेडे़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था आखिरी टेस्ट
Low Hemoglobin Remedy: ब्लड में हीमोग्लोबिन है डाउन तो इन चीजों को खाना कर दें शुरू, नसों में लबालब भर जाएगा खून
ब्लड में हीमोग्लोबिन है डाउन तो इन चीजों को खाना कर दें शुरू, नसों में लबालब भर जाएगा खून
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? स्त्री विरोधी और पुरुष पक्षधर का लगता है टैग
Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता
ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता
Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE