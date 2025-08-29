सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 

2 . सूतक काल कब से लगेगा

चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. इसलिए ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, ग्रहण के दौरान भोजन न करने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से शांत रहना चाहिए और कोई भी काम नहीं करना चाहिए. शास्त्रों में मंदिरों को बंद कर अगले दिन, मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना की जाएगी.