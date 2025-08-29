'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान
'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह
Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ
VIDEO: पटना में भिड़े कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी-डंडे, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग
BCCI President: रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा, नया अध्यक्ष चुने जाने तक राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी
वो 25 कदम और इमरजेंसी...सिंधिया परिवार में कलह की शुरुआत का ये रहस्य क्या है!
Yellow Line Metro: दिल्ली में बारिश बनी आफत, मेट्रो की येलो लाइन बाधित, रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री
नेशनल अवॉर्ड जीतते ही कंगाल हो गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- पार्टी में सता रहा था बर्तन मांजने का डर
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 29, 2025, 01:12 PM IST
1.चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा?
ग्रहण रात्रि 9:56 बजे शुरू होगा और सुबह 3:30 बजे समाप्त होगा. पूरा भारत इस ग्रहण को देख सकेगा.
समय सीमा – रात 10:59 बजे
मध्य समय – 11:41 PM
उन्मुलन काल – मध्य रात्रि 12:22
मोक्ष काल – 1:26 पूर्वाह्न
पुण्यकाल - प्रातः 3:30 बजे होगा
2.सूतक काल कब से लगेगा
चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. इसलिए ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे. हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, ग्रहण के दौरान भोजन न करने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से शांत रहना चाहिए और कोई भी काम नहीं करना चाहिए. शास्त्रों में मंदिरों को बंद कर अगले दिन, मंदिरों और घरों में पूजा-अर्चना की जाएगी.
3.मेष से कर्क तक पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चंद्र ग्रहण राशि के आधार पर अलग-अलग परिणाम देगा.
मेष – आर्थिक लाभ
वृषभ – कष्ट
मिथुन – चिंता
कर्क - आराम
4. सिंह से वृश्चिक तक पर क्या होगा ग्रहण का प्रभाव
सिंह - स्त्री के कारण परेशानी
कन्या – अत्यधिक कठिनाइयाँ
तुला – मानहानि
वृश्चिक – खुशी
5.धनु से लेकर मीन तक पर ग्रहण का प्रभाव
धनु – धन लाभ
मकर – अनावश्यक खर्च
कुंभ राशि – गंभीर समस्याएं
मीन – हानिकारक परिणाम
6.इन राशियों को रहना होगा विशेष सतर्क
कुंभ, मीन, तुला, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शिव नाम का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से शांति मिलती है.