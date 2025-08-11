'तुम्हारे पास रजत का नंबर कैसे...' छत्तीसगढ़ के लड़के से विराट कोहली ने कही ये बात; यहां जानिए पूरा मामला
20 साल पहले दुनिया में तबाही मचाने वाले खतरनाक वायरस ने फिर की वापसी, WHO ने 119 देशों पर बताया इसका खतरा
दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला
CCSU Result 2025: चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने ccsuniversity.ac.in पर जारी किया यूजी-पीजी का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट
जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी
Hanuman Chalisa Path Niyam: हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल
इन 5 राशि के लोगों का फैसला होता है पत्थर की लकीर, एक बार लेने के बाद नहीं हटते पीछे
प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा
Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 11, 2025, 01:43 PM IST
1.इन राशियों के लोग नहीं बदलते फैसला
ज्योतिष के अनुसार, ये विशेष गुण कुछ राशियों में ज़्यादा पाए जाते हैं. इन राशियों के लोग जीवन में कोई भी फैसला लेने के बाद पलटते नहीं है. वह एक पत्थर की लकीर की तरह हो जाता है, जिस पर डटे रहते हैं.
2.मकर राशि
मकर राशि वाले जल्दबाज़ी में नहीं होते. वे जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं लेते. वे दूरदर्शिता के साथ फ़ैसले लेते हैं. कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, वे अच्छी तरह सोचते हैं. वे हर चीज़ की बारीकी से जाँच-पड़ताल करते हैं. वे दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर फ़ैसले लेते हैं. वे जो भी फ़ैसला लेते हैं, उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं.
3.वृश्चिक राशि
वे हर चीज़ पर गहराई से सोचते हैं. वे दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं. निर्णय लेने में भी वे समान होते हैं. वे हर चीज़ की गहराई से जाँच-पड़ताल करते हैं. वे मामले को पूरी तरह से जानने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं. वे समस्याओं का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं. किसी भी दबाव में सही निर्णय लेने का हुनर उनमें होता है.
4.कन्या राशि
कन्या राशि के लोग बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं. उनमें व्यापक विश्लेषण करने की क्षमता होती है. वे जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं लेते. वे सभी गणनाओं और संपूर्ण तथ्यों को जानने के बाद ही कोई निर्णय नहीं लेते. भले ही वे देर से निर्णय लें, लेकिन वे सही निर्णय ही लेते हैं.
5.तुला राशि
तुला राशि के लोग हर मामले में बहुत संतुलित निर्णय लेते हैं. वे हर पहलू पर विचार करते हुए, किसी भी मामले में निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं. अच्छे रिश्ते बनाए रखने की उनकी कोशिशें उनके निर्णयों में झलकती हैं.
6.कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों की सोचने की शैली बहुत अलग होती है. उनके विचार और बुद्धि सभी को प्रभावित करती है. वे हमेशा नए तरीके से सोचते हैं. वे भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि विभिन्न कोणों से विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं. समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा भी उनमें अधिक देखी जाती है. विश्लेषणात्मक शक्ति और दूरदर्शिता उनके हथियार हैं. आवश्यकता पड़ने पर वे इन हथियारों का प्रयोग करते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं.