Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

1 . परिवार से पत्नी के लिए लड़ते हैं ये लोग

1

अंक ज्योतिष भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है. अंक ज्योतिष के आधार पर हम किसी व्यक्ति के पास्ट ही नहीं फ्यूचर का भी प्रीडिक्शन कर सकते हैं. इसी आधार पर आज आपको बताएंगे कि वो कौन से मूलांक के लोग होते हैं जिनका नेचर शादी के बाद सबसे ज्यादा और तेजी से बदलता है. खास बात ये है कुछ तारीखों पर पैदा हुए लोग कभी पत्नी के लिए परिवार से लड़ते है लेकिन बाद में इनकी पटरी अपनी पत्नी तक से भी नहीं खाती हैं.

