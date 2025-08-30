Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 30, 2025, 10:26 AM IST
1.परिवार से पत्नी के लिए लड़ते हैं ये लोग
अंक ज्योतिष भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है. अंक ज्योतिष के आधार पर हम किसी व्यक्ति के पास्ट ही नहीं फ्यूचर का भी प्रीडिक्शन कर सकते हैं. इसी आधार पर आज आपको बताएंगे कि वो कौन से मूलांक के लोग होते हैं जिनका नेचर शादी के बाद सबसे ज्यादा और तेजी से बदलता है. खास बात ये है कुछ तारीखों पर पैदा हुए लोग कभी पत्नी के लिए परिवार से लड़ते है लेकिन बाद में इनकी पटरी अपनी पत्नी तक से भी नहीं खाती हैं.
2.इन तारीखों पर जन्मे लोग बदल जाते हैं
किसी भी महीने की 11, 14, 27, 28 और 29 तारीख को पैदा हुे लोगों का नेचर शादी के बाद बदलता है. यानी जिनका मूलांक 1, 2, 5, 9 है उनके नेचर शादी के बाद कभी परिवार तो कभी स्पाउस के लिए बदलता रहता है. हालांकि ऊपर बताई गई तारीखों वाले इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं,
3.बहकावे में तेजी से आते है ये लोग
इन तारीखों पर जन्मे लोग बहकावे में आ जाते हैं और यही कारण है कि शादी के बाद ये अपने स्पाउस की गलत बाते भी मानने लगते हैं. ये अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने स्पाउस के चक्कर में बड़े-बुजुर्गों की बातें भी अनसुना करने लगते हैं. शादी के बाद साथी को लेकर ये पॉजेसिव हो जाते हैं.
4.सबकुछ अपने या साथी के अनुसार चाहते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग शादी के शुरुआती दिनों में चाहते हैं कि सब कुछ उनके या उनके साथी के अनुसार ही हो. उन्हें लगता है कि वे जो कहते हैं वही सही है. वे किसी की भी बात नहीं सुनते, चाहे वे कुछ भी कहें. इस वजह से उनका अपने परिवार से अक्सर झगड़ा होता है.
5. साथी भी एक समय बाद लगता है बोझ
ऐसा नहीं कि ये परिवार के साथ ही झगड़ते हैं. पति-पत्नी की आपस में भी कम बनती है और जब परिवार से अलग हो जाते हैं ऐसे लोग तो आपस में भी इनकी नहीं बनती. दोनों एक-दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हैं.
6. साथी की पाबंदियां लगती हैं अखरने
परिवार से अलग रहने के बाद इनका स्पाउस इनपर अपनी हूकूमत चलाने लगते हैं और तब साथी की पाबंदियां उन्हें अखरने लगती है. तब इनको लगता है इनकी आजादी छीनी जा रही है और स्पाउस इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है.
7.नहीं मैच करता पति-पत्नी का नेचर
अगर इन तारीखों पर पैदा हुए लोगों के साथी भी सेम मूलांक के होते हैं तो मामला तलाक तक चला जाता है. वहीं अगर इनके साथी का मूलांक 4, 7 या 6 हो तो इनकी आपस में भले न बने लेकिन किसी न किसी मजबूरी के चलते ये एक ही छत के नीचे जीवन भर संघर्ष करते हैं.
8.बात-बात पर होती है टकराव
जो दिक्कते कभी जो इनको अपने परिवार से होती थीं वहीं दिक्कत अब उनको अपने साथी में दिखती हैं. बात-बात पर टकरवा की स्थिति बन जाती है.
9.परिवार कर लेता है किनारा
इनके टॉक्सिक नेचर के कारण इनका परिवार इनसे किनारा कर लेता है और अंत में ये न घर के होते हैं न घाट के. इनकी लाइफ में अकेलापन तेजी से बढ़ने लगता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
