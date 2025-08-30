Twitter
Chutney For Kidney: किडनी की ताकत बढ़ा देगी ये चटनी, शरीर में भरा प्यूरीन और गंदगी पूरी तरह छानकर निकलेगा बाहर

'पागल आवारा कुत्तों...' हसीन जहां ने Mohammed Shami के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, जानें क्या कहा

क्रिकेट का मैदान बना अखाड़ा! नितीश राणा से भिड़े दिग्वेश राठी, फिर इस खिलाड़ी से हुई लड़ाई; देखें Video

रविवार को गलती से भी नहीं पहनें चाहिए इस रंग के कपड़े, नाराज हो जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव, जानें इसकी वजह

अनोखा गांव है ये जहां मर्दों को लाठियों से पीटती हैं महिलाएं, पीएम मोदी तक कर चुके हैं इनकी तारीफ 

US Tariff: US कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले बर्बाद कर देगा ये फैसला

Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

Uric Acid Remedy: ये 6 चीजें 100% तक कम कर देंगी यूरिक एसिड, हड्डियों को मिलेगी नई जान और किडनी भी होगी डिटॉक्स

Radha Ashtami Vrat 2025: राधा अष्टमी पर पूरे की जगह आधे दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत, जानें इसका आध्यात्मिक महत्व

Cyber Crime In India: साइबर अटैक के साथ तेजी से बढ़ा AI बेस्ड क्राइम, जानें कौन से नंबर पर है भारत

धर्म

Numerology: शादी के बाद बदल जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, परिवार संग रहती है अनबन सबसे ज्यादा

These Mulank Behave Badly with their Spouses: आज आपको उन तारीखों पर जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे जिनका नेचर शादी के बाद तेजी से बदलता है और परिवार के साथ इनका रवैया टॉक्सिक होने लगाता है.

ऋतु सिंह | Aug 30, 2025, 10:26 AM IST

1.परिवार से पत्नी के लिए लड़ते हैं ये लोग

परिवार से पत्नी के लिए लड़ते हैं ये लोग
1

अंक ज्योतिष भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है. अंक ज्योतिष के आधार पर हम किसी व्यक्ति के पास्ट ही नहीं फ्यूचर का भी प्रीडिक्शन कर सकते हैं. इसी आधार पर आज आपको बताएंगे कि वो कौन से मूलांक के लोग होते हैं जिनका नेचर शादी के बाद सबसे ज्यादा और तेजी से बदलता है. खास बात ये है कुछ तारीखों पर पैदा हुए लोग कभी पत्नी के लिए परिवार से लड़ते है लेकिन बाद में इनकी पटरी अपनी पत्नी तक से भी नहीं खाती हैं. 
 

2.इन तारीखों पर जन्मे लोग बदल जाते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग बदल जाते हैं
2

किसी भी महीने की 11, 14, 27, 28 और 29 तारीख को पैदा हुे लोगों का नेचर शादी के बाद बदलता है. यानी जिनका मूलांक 1, 2, 5, 9 है उनके नेचर शादी के बाद कभी परिवार तो कभी स्पाउस के लिए बदलता रहता है. हालांकि ऊपर बताई गई तारीखों वाले इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं,

3.बहकावे में तेजी से आते है ये लोग

बहकावे में तेजी से आते है ये लोग
3

इन तारीखों पर जन्मे लोग बहकावे में आ जाते हैं और यही कारण है कि शादी के बाद ये अपने स्पाउस की गलत बाते भी मानने लगते हैं. ये अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने स्पाउस के चक्कर में बड़े-बुजुर्गों की बातें भी अनसुना करने लगते हैं. शादी के बाद साथी को लेकर ये पॉजेसिव हो जाते हैं.

4.सबकुछ अपने या साथी के अनुसार चाहते हैं

सबकुछ अपने या साथी के अनुसार चाहते हैं
4

इन तारीखों पर जन्मे लोग शादी के शुरुआती दिनों में चाहते हैं कि सब कुछ उनके या उनके साथी के अनुसार ही हो. उन्हें लगता है कि वे जो कहते हैं वही सही है. वे किसी की भी बात नहीं सुनते, चाहे वे कुछ भी कहें. इस वजह से उनका अपने परिवार से अक्सर झगड़ा होता है.
 

5. साथी भी एक समय बाद लगता है बोझ

साथी भी एक समय बाद लगता है बोझ
5

ऐसा नहीं  कि ये परिवार के साथ ही झगड़ते हैं. पति-पत्नी की आपस में भी कम बनती है और जब परिवार से अलग हो जाते हैं ऐसे लोग तो आपस में भी इनकी नहीं बनती. दोनों एक-दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हैं. 

6. साथी की पाबंदियां लगती हैं अखरने

साथी की पाबंदियां लगती हैं अखरने
6

परिवार से अलग रहने के बाद इनका स्पाउस इनपर अपनी हूकूमत चलाने लगते हैं और तब साथी की पाबंदियां उन्हें अखरने लगती है. तब इनको लगता है इनकी आजादी छीनी जा रही है और स्पाउस इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है.

 

7.नहीं मैच करता पति-पत्नी का नेचर

नहीं मैच करता पति-पत्नी का नेचर
7

अगर इन तारीखों पर पैदा हुए लोगों के साथी भी सेम मूलांक के होते हैं तो मामला तलाक तक चला जाता है. वहीं अगर इनके साथी का मूलांक 4, 7 या 6 हो तो इनकी आपस में भले न बने लेकिन किसी न किसी मजबूरी के चलते ये एक ही छत के नीचे जीवन भर संघर्ष करते हैं.

8.बात-बात पर होती है टकराव

बात-बात पर होती है टकराव
8

जो दिक्कते कभी जो इनको अपने परिवार से होती थीं वहीं दिक्कत अब उनको अपने साथी में दिखती हैं. बात-बात पर टकरवा की स्थिति बन जाती है.

9.परिवार कर लेता है किनारा

परिवार कर लेता है किनारा
9

इनके टॉक्सिक नेचर के कारण इनका परिवार इनसे किनारा कर लेता है और अंत में ये न घर के होते हैं न घाट के. इनकी लाइफ में अकेलापन तेजी से बढ़ने लगता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

