कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

3 . भगवान राम की मूर्ति को किसने किया डिजाइन

3

इस भव्य प्रतिमा को मशहूर मूर्तिकार राम तुसार ने बनाई है. वह इससे पहले 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' डिजाइन कर चुके हैं. प्रतिमा में भगवान राम के हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर सौम्यता व दिव्यता का भाव नजर आ रहा है.