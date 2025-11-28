FacebookTwitterYoutubeInstagram
संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन का मामला, 9 प्रदर्शनकारियों को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली, 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत, पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था | PM मोदी ने चक्रवात 'दितवाह' पर शोक जताया, श्रीलंका में जनहानि पर जताया दुख, कहा- भारत मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़ा है | जयपुर में शिव मंदिर को नोटिस का मामला, प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार निलंबित, JDA सचिव निशांत जैन ने निलंबित किया

धर्म

कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

रईश खान | Nov 28, 2025, 06:33 PM IST

1.77 फुट ऊंची प्रतिमा

77 फुट ऊंची प्रतिमा
1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में भगवान भगवान श्रीराम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. भगवान राम की यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कांस्य से बनी है.

2.स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से मिलता-जुलता

स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से मिलता-जुलता
2

भगवान राम की इस प्रतिमा को श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में स्थापित किया गया. इसका स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता-जुलता है.

3.भगवान राम की मूर्ति को किसने किया डिजाइन

भगवान राम की मूर्ति को किसने किया डिजाइन
3

इस भव्य प्रतिमा को मशहूर मूर्तिकार राम तुसार ने बनाई है. वह इससे पहले 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' डिजाइन कर चुके हैं. प्रतिमा में भगवान राम के हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर सौम्यता व दिव्यता का भाव नजर आ रहा है.

4.मठ में राम-लक्ष्मण और सीता की होती है पूजा

मठ में राम-लक्ष्मण और सीता की होती है पूजा
4

गोवा के जिस गोकर्ण पर्तगाली मठ में भगवान राम की मूर्ति को लगाया गया है वह 1656 ईसवीं में स्थापित हुआ था. इस मठ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं.

5.550वीं वर्षगांठ मना रहा गोकर्ण पर्तगाली मठ

550वीं वर्षगांठ मना रहा गोकर्ण पर्तगाली मठ
5

गोवा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है. यह वार्षिकोत्सव 31 दिसंबर तक चलेगा. बीते साढ़े पांच सौ सालों में इस मठ ने समय के कई बदलाव देखे.

