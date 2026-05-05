T Point House: तिराहे पर है आपका घर? मुसीबत आने से पहले कर लें वास्तु दोष से जुड़े ये उपाय

1 . मेन गेट पर शीशा

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वास्तु के अनुसार, तिराहे वाले घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी से बचने के लिए घर के बाहर कॉन्वेक्स मिरर को लगाना सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है. इसे उबार दर्पण भी कहते हैं. बता दें कि इस शीशे की बाहरी सतह उभरी हुई होती है. मान्यता है कि इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सामने से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा टकराकर वापस चली जाती है. (AI Image)