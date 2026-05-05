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T Point House: तिराहे पर है आपका घर? मुसीबत आने से पहले कर लें वास्तु दोष से जुड़े ये उपाय

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T Point House: तिराहे पर है आपका घर? मुसीबत आने से पहले कर लें वास्तु दोष से जुड़े ये उपाय

T Point House Vastu: वास्तु के अनुसार, तिराहे पर बने घर पर अगर वास्तु का ध्यान न रखा जाए तो इसकी वजह से घर में  नकारात्मक ऊर्जा सीधा प्रवेश करती है. इससे घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है. इसका असर घर में रहने वाले लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. ऐसे में ये उपाय करना जरूरी है. 

Abhay Sharma | May 05, 2026, 11:18 PM IST

1.मेन गेट पर शीशा 

मेन गेट पर शीशा 
1

वास्तु के अनुसार, तिराहे वाले घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी से बचने के लिए घर के बाहर कॉन्वेक्स मिरर को लगाना सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है. इसे उबार दर्पण भी कहते हैं. बता दें कि इस शीशे की बाहरी सतह उभरी हुई होती है. मान्यता है कि इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सामने से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा टकराकर वापस चली जाती है. (AI Image)

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2.घर के बाहर दीवार

घर के बाहर दीवार
2

घर के सामने मजबूत दीवार खड़ी कर दें या फिर एक लाइन से ऊंचे और घने पौधे भी लगा सकते हैं. यह घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को घर में जाने रोकेंगे. (AI Image)

3.विंड चाइम

विंड चाइम
3

इस तरह के घर में नकारात्मक ऊर्जा सीधे घर के मुख्य द्वार पर आती है. इस स्थिति में 7 छड़ों वाली धातु की विंड चाइम लगाया जा सकता है. वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर लगे हुए विंड चाइम की आवाज से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है.  (AI Image)

4.मुख्य द्वार 

मुख्य द्वार 
4

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर तिराहे पर बना है तो  घर के मुख्य द्वार का सही जगह पर होना बेहद जरूरी है.  इस बात का ध्यान रखें कि घर का मेन गेट सामने वाली सड़क की सिधाई में न हो, इसे थोड़ा अगल-बगल में ही बनवाएं. (AI Image) 

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5.स्वास्तिक 

स्वास्तिक 
5

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या बगवान गणेश की तस्वीर लगाने से सुरक्षा कवच बन जाती है. इस उपाय से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा वापस चली जाती है.  (AI Image)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य वास्तु ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. इसके परिणाम बदल भी सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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