Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत

Nitin Sharma | Feb 25, 2026, 02:46 PM IST
1.सपने में इमारत बनते दिखना
अगर आप सपने में कोई इमरत बनते हुए देखते हैं तो समझ लें कि यह सपना बेहद शुभ साबित होने वाला है. स्वप्नशास्त्र के अनुसार यह सपना संकेत देता है कि आपके जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं. आपका अटका हुआ काम बन जाएगा और सफलता मिलेगी.
2.सपने में एग्जाम में फेल होते दिखना
अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में फेल होने का सपना दिखता है तो स्वप्नशास्त्र के अनुसार यह शुभ सपना हैं. यह सपना संकेत देता है कि आपको किसी भी शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है या फिर आप जो भी काम करने जा रहे हैं. उसमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
3.सपने में अर्थी का दिखना
कई बार गहरी नींद में होने पर हमें ऐसे सपने दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही हमारी आंख खुल जाती हैं. इनमें अर्थी दिखना है. अगर आपको भी सपने में अर्थी दिखती हैं और परेशान हो रहे हैं तो स्वप्नशास्त्र के अनुसार, यह सपना शुभ संकेत देता है. यह बताता है कि अगर आप पिछले समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यह खत्म हो जाएगी.
4.सपने में गंगा जी का दिखना
अगर आपको सपने में गंगा जी दिखाई देती है या आप उसमें आप खुद को स्नान करते हुए दिखाई देना बेहद शुभ संकेत देता है. स्वप्नशास्त्र के अनुसार, यह सपना संकेत देता है कि जल्द ही आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है. जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकते हैं. यही वजह है कि इस सपने को बेदह शुभ माना गया है.
5.सपने में काला सांप देखना
स्वप्नशास्त्र के अनुसार, सपने में काला नाग दिखना बेहद आपकी नींद को खराब कर सकता है, लेकिन स्वप्नशास्त्र में इसे बेहद शुभ सपना माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना दिखना संकेत देता है कि समाज में आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी. आपको किसी क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी. आपके सभी काम बन जाएंगे.
