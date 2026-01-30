FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli का एक और 'संन्यास'? Instagram अकाउंट डिएक्टिवेट कर 274 मिलियन फॉलोअर्स को दिया झटका

Virat Kohli का एक और 'संन्यास'? Instagram अकाउंट डिएक्टिवेट कर 274 मिलियन फॉलोअर्स को दिया झटका

Yogasana: योगासन की इस एक मुद्रा से मिलती है तनाव, भय और ओवरथिंकिंग से मुक्ति, नहीं होता डिप्रेशन

योगासन की इस एक मुद्रा से मिलती है तनाव, भय और ओवरथिंकिंग से मुक्ति, नहीं होता डिप्रेशन

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई

HomePhotos

धर्म

Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

ग्रहों का फेरबदल खगोलिय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों के गोचर का यह संयोग शुभ और अशुभ फल देता है. इसका प्रभाव देश दुनिया से लेकर अलग अलग राशियों के जातकों पर पड़ता है. ऐसे में कई राशियां ऐसी हैं, जिन पर सूर्य और राहु की युति का अशुभ प्रभाव पड़ेगा. इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी...

नितिन शर्मा | Jan 30, 2026, 08:56 AM IST

1.पैदा हो सकती हैं ये समस्याएं

पैदा हो सकती हैं ये समस्याएं
1

ज्योतिषयों के अनुसार, कुंभ राशि में सूर्य और राहु की युति 18 साल बाद बन रही है. यह तनाव, बीमारी, आर्थिक नुकसान और मानसिक उलझनों की वजह बन सकती है. इस दौरान कई राशियों जातकों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है.

Advertisement

2.धन और रिश्तों में बरतें सावधानी

धन और रिश्तों में बरतें सावधानी
2

व्यक्ति के लिए सेहत, धन और रिश्तों में जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहें. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 राशियां, जिनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 

3.कर्क राशि 

कर्क राशि 
3

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति समस्या बढ़ा सकती है. कर्क वालों की कुंडली में सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में बनेगी. यह स्वास्थ्य और अचानक होने वाली समस्याओं से जुड़ा माना गया है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस समय में सेहत का खास ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

4.कन्या राशि 

कन्या राशि 
4

कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. सूर्य और राहु की युति कन्या वालों के छठे भाव में बनेगी. इससे शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है. कानूनी मामलों या विवादों में नुकसान की संभावना है. निवेश करते समय सावधानी बरतें. जल्दबाजी में कोई भी फैसला ​न लें.

TRENDING NOW

5.मीन राशि

मीन राशि
5

मीन राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति खर्चें बढ़ा सकती है. यह संयोग आपकी कुंडली के बाहरवें भाव में रहेगा, जिससे फिजूलखर्च और धन हानि के योग बन सकते हैं. किसी भी तरह की गलतफहमियों से बचें. प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. इस समय मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती चल रही है. इसलिए विशेष सावधानी बरतें. दान पुण्य जरूर करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई
Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
अमिताभ बच्चन की कलाई की नब्ज क्यों नहीं करती है काम, बिना पल्स के बिग बी कैसे जी रहे हेल्दी लाइफ?
अमिताभ बच्चन की कलाई की नब्ज क्यों नहीं करती है काम, बिना पल्स के वो कैसे जी रहे हेल्दी लाइफ?
MORE
Advertisement
धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
Ketu-Chandra Effects: केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
Budh Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
Chandra Grahan: चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
MORE
Advertisement