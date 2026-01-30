Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

5 . मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति खर्चें बढ़ा सकती है. यह संयोग आपकी कुंडली के बाहरवें भाव में रहेगा, जिससे फिजूलखर्च और धन हानि के योग बन सकते हैं. किसी भी तरह की गलतफहमियों से बचें. प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. इस समय मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती चल रही है. इसलिए विशेष सावधानी बरतें. दान पुण्य जरूर करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

