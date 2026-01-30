Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 30, 2026, 08:56 AM IST
1.पैदा हो सकती हैं ये समस्याएं
ज्योतिषयों के अनुसार, कुंभ राशि में सूर्य और राहु की युति 18 साल बाद बन रही है. यह तनाव, बीमारी, आर्थिक नुकसान और मानसिक उलझनों की वजह बन सकती है. इस दौरान कई राशियों जातकों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है.
2.धन और रिश्तों में बरतें सावधानी
व्यक्ति के लिए सेहत, धन और रिश्तों में जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहें. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 राशियां, जिनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
3.कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति समस्या बढ़ा सकती है. कर्क वालों की कुंडली में सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में बनेगी. यह स्वास्थ्य और अचानक होने वाली समस्याओं से जुड़ा माना गया है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस समय में सेहत का खास ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.
4.कन्या राशि
कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. सूर्य और राहु की युति कन्या वालों के छठे भाव में बनेगी. इससे शत्रु पक्ष सक्रिय हो सकता है. कानूनी मामलों या विवादों में नुकसान की संभावना है. निवेश करते समय सावधानी बरतें. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें.
5.मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति खर्चें बढ़ा सकती है. यह संयोग आपकी कुंडली के बाहरवें भाव में रहेगा, जिससे फिजूलखर्च और धन हानि के योग बन सकते हैं. किसी भी तरह की गलतफहमियों से बचें. प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. इस समय मीन राशि वालों पर साढ़ेसाती चल रही है. इसलिए विशेष सावधानी बरतें. दान पुण्य जरूर करें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
