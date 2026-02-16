Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

धर्म
1.इन 3 राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव
ज्योतिष की मानें तो ग्रहण के बाद सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 12 में से 3 राशियों के जातकों के लिए बेहद अशुभ साबित हो सकता है. ग्रहों के राजकुमार के इस बदलाव से इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं. ऐसे में तीनों राशियों के जातकों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.
2.ग्रहण के बाद सूर्य बदलेंगे जगह
ज्योतिष की मानें तो फरवरी माह में कई ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं. इसी में सूर्य ग्रह भी शामिल हैं, जो ग्रहण के बाद मायावी ग्रह राहु के स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. उनका यह बदलाव कई राशियों के लोगों के लिए अशुभ साबित होगा.
3.सूर्य का राहु नक्षत्र में होगा गोचर
ग्रहण के बाद 19 फरवरी 2026 को सूर्य का गोचर राहु नक्षत्र में होगा. सूर्य का यह गोचर 3 राशियों के जातकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसकी वजह इनके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं. व्यक्ति को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
4.कर्क राशि
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के बाद कर्क राशि के जातकों को जीवन में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिंक मामलों में बेहद सोच समझकर कदम बढ़ाऐं. थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके साथ ही वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें. अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हर दिन सुबह स्नान के बाद बीज मंत्र. ओम हां हींम हौं स सूर्याय नम मंत्र का जाप करें.
5.कन्या राशि
अगला कुछ समय भारी रह सकता है. इस समय में परिवार से बातचीत करते समय सावधानी बरतें. सही शब्दों का इस्तेमाल करें. नकारात्मक सोच रखने वालों से दूरी बनाये. दफ्तर की राजनीति से दूर रहेंगे. अन्यथा आप इसके शिकार हो सकते हैं. नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
6.वृश्चिक राशि
राहु नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश वृश्चिक राशि के जातकों की मुश्किल बढ़ा सकता है. इस समय में मानसिक रूप से तनाव बढ़ा सकता है. आत्मविश्वास में कमी रहेगी. इसके साथ इमोशनल इनबैलेंस हो सकते हैं. कोई भी यात्रा करते समय सावधानी बरतें. करियर को लेकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. नियमित रूप से ओम घृणि सूर्याय नम का जाप करें.