Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

4 . कर्क राशि

4

सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के बाद कर्क राशि के जातकों को जीवन में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिंक मामलों में बेहद सोच समझकर कदम बढ़ाऐं. थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके साथ ही वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें. अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हर दिन सुबह स्नान के बाद बीज मंत्र. ओम हां हींम हौं स सूर्याय नम मंत्र का जाप करें.