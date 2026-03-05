FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

HomePhotos

धर्म

Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

मार्च माह की शुरुआत के साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया. इस माह में सूर्य ग्रह का तीन अलग अलग नक्षत्रों में गोचर होगा. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इनमें 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके जातकों के लिए सूर्य गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. इस समय में इनके सभी काम बन जाएंगे..

Nitin Sharma | Mar 05, 2026, 04:06 PM IST

1.सूर्य का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हुआ गोचर

सूर्य का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हुआ गोचर
1

सूर्य का पहला नक्षत्र परिवर्तन 5 मार्च की रात 1 बजे पूर्वाभाद्रपद में हुआ है. कुछ दिन इसी नक्षत्र में रहने के बाद सूर्यदेव 18 मार्च की सुबह 09 बजकर 27 मिनट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे. इसके साथ ही 31 मार्च की रात करीब 8 बजकर 16 मिनट पर सूर्य का रेवती नक्षत्र में गोचर होगा. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.इन राशियों के लिए होगा शुभ

इन राशियों के लिए होगा शुभ
2

एक ही महीन में सूर्य का तीन नक्षत्रों में गोचर सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभावशील रहेगा. इनमें 4 राशियों के लिए यह शुभ होने वाला है. ये वो राशियां हैं, जिन्हें इसका भरपूर लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां...

(Credit Image AI)

3.मेष राशि

मेष राशि
3

​ग्रहों के राजा सूर्य का पहला गोचर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में होगा. सूर्य के इस गोचर से मेष राशि के जातकों को पूरा लाभ मिलेगा. इन्हें बिजनेस से लेकर करियर में लाभकारी फल प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति ठीक होगी. रिश्तों में प्रेम व सौहार्द बढ़ेगा.

4.मिथुन राशि

मिथुन राशि
4

सूर्य नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इन्हें करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नौकरी में प्रमोशन के साथ ही इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.सिंह राशि

सिंह राशि
5

ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. ऐसे में इनका गोचर सूर्य राशि के लिए अनुकूल साबित होगा. सूर्य के नक्षत्र गोचर से सिंह राशि के जातकों की नेतृत्वक्षमता बढ़ जाएगी. अटके हुए काम शुरू हो जाएंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे. जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा.

(Credit Image AI)

6.धनु राशि

धनु राशि
6

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि के जातकों का भाग्य चमका देगा. एग्जाम से लेकर काम में सफलता प्राप्त हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. जमीन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक
Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन
Numerology: पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
MORE
Advertisement
धर्म
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
MORE
Advertisement