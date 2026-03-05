Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

धर्म
1.सूर्य का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हुआ गोचर
सूर्य का पहला नक्षत्र परिवर्तन 5 मार्च की रात 1 बजे पूर्वाभाद्रपद में हुआ है. कुछ दिन इसी नक्षत्र में रहने के बाद सूर्यदेव 18 मार्च की सुबह 09 बजकर 27 मिनट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे. इसके साथ ही 31 मार्च की रात करीब 8 बजकर 16 मिनट पर सूर्य का रेवती नक्षत्र में गोचर होगा.
2.इन राशियों के लिए होगा शुभ
एक ही महीन में सूर्य का तीन नक्षत्रों में गोचर सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभावशील रहेगा. इनमें 4 राशियों के लिए यह शुभ होने वाला है. ये वो राशियां हैं, जिन्हें इसका भरपूर लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां...
3.मेष राशि
ग्रहों के राजा सूर्य का पहला गोचर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में होगा. सूर्य के इस गोचर से मेष राशि के जातकों को पूरा लाभ मिलेगा. इन्हें बिजनेस से लेकर करियर में लाभकारी फल प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति ठीक होगी. रिश्तों में प्रेम व सौहार्द बढ़ेगा.
4.मिथुन राशि
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इन्हें करियर और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नौकरी में प्रमोशन के साथ ही इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं.
5.सिंह राशि
ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. ऐसे में इनका गोचर सूर्य राशि के लिए अनुकूल साबित होगा. सूर्य के नक्षत्र गोचर से सिंह राशि के जातकों की नेतृत्वक्षमता बढ़ जाएगी. अटके हुए काम शुरू हो जाएंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे. जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा.
6.धनु राशि
सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि के जातकों का भाग्य चमका देगा. एग्जाम से लेकर काम में सफलता प्राप्त हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. जमीन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी.
