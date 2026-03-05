Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

1 . सूर्य का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हुआ गोचर

1

सूर्य का पहला नक्षत्र परिवर्तन 5 मार्च की रात 1 बजे पूर्वाभाद्रपद में हुआ है. कुछ दिन इसी नक्षत्र में रहने के बाद सूर्यदेव 18 मार्च की सुबह 09 बजकर 27 मिनट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे. इसके साथ ही 31 मार्च की रात करीब 8 बजकर 16 मिनट पर सूर्य का रेवती नक्षत्र में गोचर होगा.

(Credit Image AI)