Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 21, 2026, 08:21 AM IST
1.सूर्य और मंगल की युति से इनकी चमकेगी किस्मत
सूर्य और मंगल की इस युति से कुछ राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनके सारे काम बनते चले जाएंगे. जीवन में आ रही बाधाएं दूर होने के साथ ही नौकरी से लेकर व्यापार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं कौन सी वो राशियां, जिनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा.
2.मेष राशि
फरवरी माह में सूर्य और मंगल की युति बनेगी. इससे व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी से लेकर व्यापार में तरक्की होगी, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. एनर्जी बनी रहेगी.
3.मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को जीवन में बड़े लाभ मिल सकते हें. इनके लिए सूर्य और मंगल की युति बेहद शुभ रहेगी. प्रमोशन मिल सकता है. वहीं व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. जीवन में छाई मायूसी खत्म होगी.
4.सिंह राशि
सूर्य और मंगल की युति सिंह वालों के काफी शुभ होगी. इससे सिंह वालों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी. करियर से लेकर व्यापार में आ रही बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, जिसका फायदा भी मिलेगा.
5.तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कर्ज और तंगी से छुटकारा मिल सकता है. कामकाज में आ रही स्थिरता दूर होगी. व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी से निर्णय लेने में आसानी होगी.
6.कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल की युति फायदेमंद रहेगी. इन्हें नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी मिल सकती है. आत्मबल बढ़ेगा. भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी, जो लाभदायक भी रहेगी.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
