FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री: गुरुग्राम पुलिस का सख्त ट्रैफिक प्लान! जानें कब लागू रहेगा रूट डायवर्जन?

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और राजस्थान तक में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में करवट लेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और राजस्थान तक में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में करवट लेगा मौसम

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का

सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का

Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा

शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

HomePhotos

धर्म

Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का

सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, आत्मबल और नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जब ये दोनों ग्रह एक राशि में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की और सफलता के योग बनते हैं. फरवरी महीने में यह युति कुंभ राशि में बनने जा रही है. इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा

नितिन शर्मा | Jan 21, 2026, 08:21 AM IST

1.सूर्य और मंगल की युति से इनकी चमकेगी किस्मत

सूर्य और मंगल की युति से इनकी चमकेगी किस्मत
1

सूर्य और मंगल की इस युति से कुछ राशियों के जा​तकों की किस्मत चमक जाएगी. इनके सारे काम बनते चले जाएंगे. जीवन में आ रही बाधाएं दूर होने के साथ ही नौकरी से लेकर व्यापार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं कौन सी वो राशियां, जिनके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. 

Advertisement

2.मेष राशि

मेष राशि
2

फरवरी माह में सूर्य और मंगल की युति बनेगी. इससे व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी से लेकर व्यापार में तरक्की होगी, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. एनर्जी बनी रहेगी.

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
3

मिथुन राशि वालों को ​जीवन में बड़े लाभ मिल सकते हें. इनके लिए सूर्य और मंगल की युति बेहद शुभ रहेगी. प्रमोशन मिल सकता है. वहीं व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. जीवन में छाई मायूसी खत्म होगी.

4.सिंह राशि

सिंह राशि
4

सूर्य और मंगल की युति सिंह वालों के काफी शुभ होगी. इससे सिंह वालों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी. जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी. करियर से लेकर व्यापार में आ रही बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, जिसका फायदा भी मिलेगा. 

TRENDING NOW

5.तुला राशि

तुला राशि
5

तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कर्ज और तंगी से छुटकारा मिल सकता है. कामकाज में आ रही स्थिरता दूर होगी. व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी से निर्णय लेने में आसानी होगी.

6.कुंभ राशि

कुंभ राशि
6

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल की युति फायदेमंद रहेगी. इन्हें नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बढ़ोतरी मिल सकती है. आत्मबल बढ़ेगा. भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी, जो लाभदायक भी रहेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम
टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम
टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
MORE
Advertisement