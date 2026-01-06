Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि

4 . गुड़

गाय को गुड़ खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें विशेष रूप से प्रतिदिन गायों को गुड़ खिलाने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है. गुड़ के साथ रोटी भोगने से सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं.