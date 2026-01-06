Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 06, 2026, 08:08 AM IST
1.सूर्य देव से संबंधित उपाय
ज्योतिषीय ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि गाय को सूर्य देव से संबंधित कुछ चीजों को खिलाने मात्र से कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है. जीवन में मान-सम्मान, करियर में उन्नति और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है. आइए जानते हैं कि इन लाभों के लिए गाय को क्या-क्या खिलाना चाहिए.
2.गाय को खिलाएं गेंहू या रोटी
आप गाय को खिलाने से पहले गेहूं को पानी में भिगो सकते हैं, या गेहूं के आटे से बनी रोटियां अर्पित कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा आत्मविश्वास बढ़ाती है और कार्यस्थल पर स्थिति को मजबूत करती है.
3.पहली रोटी खिलाने के लाभ
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, दिन की पहली रोटी गाय को अर्पित करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है. ऐसा माना जाता है कि इससे यज्ञ करने या दान करने के समर्थ फल प्राप्त होते हैं.
4.गुड़
गाय को गुड़ खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुड़ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है. जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें विशेष रूप से प्रतिदिन गायों को गुड़ खिलाने की सलाह दी जाती है. ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है. गुड़ के साथ रोटी भोगने से सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं.
5.शकरकंद खिलाएं
पृथ्वी की ऊर्जा और सूर्य की गर्मी से जोड़ा जाता है. ऐसा माना जाता है कि गाय को शकरकंद खिलाने से जीवन में स्थिरता आती है और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य चाहते हैं.
6.इन गलतियों से बचें
गाय को कभी भी बासी या बचा हुआ खाना न खिलाएं. ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि कम हो जाती है. गाय को हमेशा शुद्ध (सात्विक) भोजन ही दें. साथ ही, बिना किसी अन्य सामग्री के सूखी या सादी रोटियां न खिलाएं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
